BELAY「ゆたかな森きれいな水＋」 ”洗うこと/メンテナンス”の重要性を発信、“THE NORTH FACE x BELAY x GORE-TEX(R)BRAND” のPOPUP開催

BELAY株式会社

アウトドアメディア兼モール型ECサイト「mountain-products.com」を運営し、サステナブルアウトドアブランド「BELAY」を展開するBELAY株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：畑中和彦 以下 BELAY(ビレイ)）は、ウェアを長く使い続けるためには、”洗うこと/メンテナンス” は重要であるという考えのもと、「ゆたかな森きれいな水」という名の衣類用洗剤を作りました。100%植物由来の洗浄成分を使用した中性洗剤で、アウトドアウェアなど専門衣類から普段着まで日々の洗濯にお使いいただけます。製品機能を維持しながら長く着用することで、持続可能なアウトドアライフの実現を目指しています。

”洗うこと/メンテナンス”の重要性を共有する株式会社ゴールドウインやGORE-TEX(R)BRANDと連携し、その価値を伝える活動に取り組んでいきます。

2026年6月30日（火）関東圏最大級のアウトドア専門店、石井スポーツ ヨドバシ池袋店がオープンし、メンテナンスとリペア専門のコーナーが誕生します。そのオープニング企画として、

“THE NORTH FACE x BELAY x GORE-TEX(R)BRAND のメンテナンスPOPUP、ワークショップ”を共催します。

また、2026年6月19日（金）、20日（土）には、株式会社ゴールドウイン本社1Fイベントスペース（東京・青山）にて開催された“Goldwin Repair Club”にて、防水透湿素材のアウトドアウェアの機能を長く維持させるための“BELAY洗い方体験・説明＆相談会”を実演を交えながら、自宅で実践できるお手入れのポイントをご紹介し、個別の相談にも応じました。

BELAYとしてメンテナンスとリペア専門のコーナーに参加する背景

2026年6月30日（火）関東圏最大級のアウトドア専門店、石井スポーツ ヨドバシ池袋店がオープンします。

注目は、石井スポーツがこれまで培ってきた道具に対する顧客へのアフターサービスのノウハウと、新たな旗艦店ヨドバシ池袋店の高い利便性を融合させた、愛着のあるウェアやギアをより長く快適に使い続けるためのメンテナンスとリペア専門のコーナーが誕生。

テーマは「これからもずっと愛着をもって使い続ける はじめよう！メンテとリペア」

BELAYは、“森の整備が水をきれいにする”をテーマにゆたかな森を育む間伐などの森林整備活動、きれいな水の象徴でもある「わさび田再生プロジェクト」という２つの活動を行っています。

こうした活動を通した環境に対する取り組みが普段のライフスタイルの中に浸透していくためには？というテーマでの商品企画開発を行っており、「防水ウェアは洗濯してもいいの？」というユーザーの疑問が絶えない現実があることから「ゆたかな森きれいな水」という名の衣類用洗剤を作りました。

今回、協賛ブランドとしてメンテナンスとリペア専門のコーナーに参加、BELAYの洗剤や洗濯ネットなどで”洗うこと/メンテナンス”を提案します。また使いたい分だけを購入できる、ロス削減やプラスチックゴミの削減につながる洗剤の量り売りも開始します。

「ゆたかな森きれいな水＋衣類用洗剤」量り売りイメージ

“THE NORTH FACE x BELAY x GORE-TEX(R)BRAND のメンテナンスPOPUP、ワークショップ” 6/30より開催

オープニング企画 では、THE NORTH FACE 、BELAY 、 GORE-TEX(R)BRAND の３ブランドがメンテナンスを啓蒙するPOPUP、ワークショップを開催。

THE NORTH FACEのGORE-TEX(R)プロダクトとBELAYのゴールドウイン監修アウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」でアウトドアを楽しむ人から街着として着られる人たちに、製品の機能を保ち長く着用いただけることを実演を交え、”洗うこと/メンテナンス”の重要性を伝えます。

【開催概要】 期間：2026年6月30日(火)から7月12日(日） まで

POPUPではTHE NORTH FACEのGORE-TEX(R)プロダクトやBELAYのゴールドウイン監修アウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」を展示販売。7月4日-5日、7月11日-12日開催のワークショップでは洗い方実演、相談会を開催、 特典として参加者にはGORE-TEX(R)BRANDステッカー、BELAY Re-generationステッカー、 「ゆたかな森きれいな水＋」購入者にはTHE NORTH FACEケアワッペン、BELAYRe-generationワッペンをプレゼントします。（数に限りがございます）

【場所】東京都豊島区南池袋1-28-1 石井スポーツ ヨドバシ池袋店6F内

【時間】POPUP : 9:30-22:00 ワークショップ : 7月4日-5日、7月11日-12日 11時‐17時

“THE NORTH FACE x BELAY x GORE-TEX(R)BRAND のメンテナンスPOPUP、ワークショップ”の詳細はこちらから (https://www.mountain-products.com/features/ISHIIikebukuroOPEN2606/)

“Goldwin Repair ClubのBELAY洗い方体験＆説明会” レポート

2026年6月19日(金)、20日（土）に開催された “Goldwin Repair Club”にて、服を「洗って、直して、長く着る」を実際に体験できる“BELAY洗い方体験・説明＆相談会”を実施しました。

6月企画は「洗うことは、買い換えを減らす」をテーマに、梅雨時期に活躍する防水透湿素材のアウトドアウエア機能を長く維持させるための洗い方の実演を実施。

今回、ゴールドウイン監修のアウトドア衣類用洗剤「ゆたかな森きれいな水＋」を使い、防水透湿素材のアウトドアウエアを長く快適に使うための洗い方やメンテナンス方法をわかりやすく解説、実演を交えながら、自宅で実践できるお手入れのポイントをご紹介。さらに、個別のご相談にも応じました。

「防水透湿素材のアウトドアウエアは洗っていいの？」

多くの方が興味を持って来場され、”洗うこと/メンテナンス”の重要性を理解していただけた２日間でした。

BELAYスタッフによる手洗いにおける解説汚れていないようでも手洗いで汚れを実感ゴールドウイン監修の「ゆたかな森きれいな水＋」防水透湿素材、ウール、ダウンなど様々なアイテムに。

【実施概要】 日時：2026年6月19日(金)、20日（土）

【場所】株式会社ゴールドウイン 東京本社1階イベントスペース (東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル)

株式会社ゴールドウイン 東京本社1階イベントスペース“Goldwin Repair Club“

スポーツやアウトドアの領域を中心としたライフスタイルクリエイティブカンパニー株式会社ゴールドウイン。“Goldwin Repair Club” は⾐類廃棄の削減と「直して長く着る」文化の定着に向け、ゴールドウイン製品に加え、他社ブランド⾐服も対象とした一般向けセルフリペアプログラムです。

ゆたかな森きれいな水+ 衣類用洗剤 製品概要

品名:洗濯用合成洗剤

用途:綿、麻、化繊、防水透湿素材、ウール等

成分:界面活性剤25%(ポリオキシアルキレンアルキルアミン、高級アルコール系(非イオン))、安定化剤、抗菌剤

液性:中性

使用方法:水30Lに対して20mL～30mL

<特徴>

1.植物由来の洗浄成分を独自配合

植物由来の洗浄成分を厳選し、洗浄効果を最大限に引き出す濃度とすることで、植物油・皮脂やドロ汚れ等を洗浄します。

2.アウトドアウェア(防水透湿素材)に適した衣類用洗剤

ドロ汚れから皮脂汚れまで※高い洗浄力を発揮し、繊維に残りにくい低泡処方で最小限の泡立ちで洗浄、すすぎの泡切れが良いのが特徴です。また柔軟成分や香料など無配合で衣類への成分残留を抑え、素材の機能低下を軽減します。 ※自社従来品比

3.防水透湿素材からウール、羽毛、化繊まで洗える中性洗剤

あらゆる繊維や肌に対する影響が少ない中性の液体洗剤です。防水透湿素材(ゴアテックスなど)、ウール、羽毛、化繊、麻、綿等、アウトドア専門衣類から普段着まで使用できます。

4.優れたコストパフォーマンスで経済的

使用する洗剤の量はキャップ1杯20ml/回(水30リットル)、洗濯コストは500mlで88円/回※2026年3月アウトドア用洗剤比較(当社調べ) 量り売りの場合は300円/100ml 60円/回より（店舗により価格が変わることもございます）

5.安心の日本製

日本の水質・洗濯事情に合わせて作られ、厳しい検査をクリアした高品質で安心な商品です。

ゆたかな森きれいな水+ 衣類用洗剤 500ml

上代\2,200(税抜)

詳細・ご購入はこちらから(https://www.mountain-products.com/yutanakamorikireinamizu)

量り売りイメージ

ゆたかな森きれいな水＋ 衣類用洗剤 量り売り “Refilled Station”

販売店

◯ゴールドウイン、ザ・ノース・フェイス、ヘリーハンセン、ニュートラルワークス. 、カンタベリー直営店

◯ミレーブランドストア東京渋谷、グランフェニックス奥志賀

◯石井スポーツ26店舗、アートスポーツ本店

◯マウンテンプロダクツドットコム(https://www.mountain-products.com/yutanakamorikireinamizu)

“あなたのactionがゆたかな森きれいな水になる”

BELAYでは、山梨県道志村の環境省認定自然共生サイト(一社)養老の森(代表理事・養老孟司)の森林整備活動とわさび田再生活動を行っており、洗剤の売上の一部は“ゆたかな森きれいな水”を育む活動に充てられます。

BELAY Inc.

私たちはアウトドア・スポーツで培った経験、ノウハウ、最新のIT技術を用いて、限りある資源資産を有効に活用し、永続的に進化続けることのできるプラットフォームを立ち上げていきます。 それは、私たちが求める物、事、場所であり、生活であり、コミュニティーであり、生き方そのものであります。こだわりをもって集め、作り、使い、生活の中に溶け込んだライフスタイルを提案し、真に豊かな自然との共生、安心安全に暮らせる持続可能な社会の実現に向け取り組んでいます。



所在地:〒152-0002 東京都目黒区目黒本町4-10-16 1F

サイトURL: https://belay.jp/



<本件に関するお問い合わせ先>

BELAY株式会社 プレス担当 青木 隆

TEL : 03-6303-3671

Email : aoki@belay.jp