『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』が12月17日発売！　アニメイトでは、ドラマCDや音也・翔・嶺二・藍の限定グッズが付く限定セットも!!

株式会社アニメイトホールディングス△アニメイト限定セット付属グッズ使用ビジュアル商品の詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/utapri-shining-live/cd/4494/

株式会社アニメイトは、2026年12月17日より発売する『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』のアニメイト限定セット情報を公開いたします。

この度発売するアニメイト限定セットには、ここでしか手に入らないドラマCDや音也・翔・嶺二・藍のビジュアルを使用した限定グッズが付属いたします。アニメイトだけの豪華特典をお見逃しなく。

また、本作は通常版に加え限定版がございます。限定版は、2種類の「追加コンテンツ」ダウンロードコードを両方入手できるほか、「缶バッジ 11個セット」、「ホログラムクリアチケット風カード 11種セット」、「ステッカー」、「限定版特典ドラマCD」、「特製BOX」が付く豪華仕様ですので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

△キービジュアル

うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch

発売日：2026年12月17日

価格：

＜通常版＞8,580円（税込）

＜限定版＞36,000円（税込）

内容：

＜通常版＞

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』通常版

＜限定版＞

（1）『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』通常版

（2）「メモリアルパック 2020-2021」ダウンロードコード

（3）「メモリアルパック 2022-2023」ダウンロードコード

（4）缶バッジ 11個セット

（5）ホログラムクリアチケット風カード 11種セット

（6）ステッカー

（7）限定版特典ドラマCD

Memorable Story feat.「Chords of Feelings」

（8）特製BOX

【アニメイト限定セット】

●ドラマCDセット

価格：

＜通常版＞10,780円（税込）

＜限定版＞38,200円（税込）

内容：

アニメイト限定ドラマCD

Memorable story feat.「見習い陰陽師 音晴奮闘記」

【あらすじ】

とある場所で起きている不審な現象について依頼された見習い陰陽師の音晴と、その式神ショウノシン。化け狸の寿と、神社に居候している白藍の後押しもあり依頼を請けて街へと繰り出すことに。仲間たちの手も借りながら調査を進め、2人が辿り着いた真実とは……？

【出演】

音晴：一十木音也（CV.寺島拓篤）、ショウノシン：来栖 翔（CV.下野 紘）、寿：寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、白藍：美風 藍（CV.蒼井翔太）、真道：聖川真斗（CV.鈴村健一）、天狐：四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、時晴：一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、煉：神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、猫又：愛島セシル（CV.鳥海浩輔）、蘭：黒崎蘭丸（CV.鈴木達央）、蛇神：カミュ（CV.前野智昭）

●音也／翔／嶺二／藍セット

価格（4種共通）：

＜通常版＞14,080円（税込）

＜限定版＞41,500円（税込）

内容（4種共通）：

（1）グリッター缶バッジ（サイズ：直径56mm）

（2）アクリルスタンド（本体サイズ：90×80mm以内/台座サイズ：50×50mm以内）

（3）ブランケット（サイズ：約594×841mm）

（4）ミニフォト

（5）アニメイト限定ドラマCD

Memorable story feat.「見習い陰陽師 音晴奮闘記」

※（1）～（4）の限定グッズは、各セットそれぞれのアイドルのビジュアルを使用

※（5）のドラマCDは「ドラマCDセット」と同一の内容

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)SAOTOME GAKUEN (C)KLabGames

■関連URL

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/utapri-shining-live/cd/4494/)

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』公式サイト(https://sp.utapri.com/shininglive_switch/)

■『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』とは

スマートフォン向けアプリゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』の6年以上にわたる歴史を詰め込み、Nintendo Switchでのプレイに最適化した、”365日一緒にいられるリズムアクションゲーム“です。

アプリ版のメインストーリーやイベントストーリー、サイドストーリーを収録。ライブでは76曲もの楽曲が楽しめるほか、追加コンテンツを購入すると合計で129曲も遊ぶことができます。