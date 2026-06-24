おそうじ革命、研修施設「KIREI labo」のオンライン見学会を初開催！

株式会社KIREI produce

家庭から店舗・施設まで幅広い清掃サービスを展開する総合清掃ブランド「おそうじ革命」（株式会社KIREI produce／代表：福井智明）は、2026年7月22日（水）19:00より、YouTubeライブ配信イベント「OPEN KIREI labo HOUR」を開催いたします。

本イベントでは、通常、関係者のみが立ち入れる研修施設「KIREI labo」での取り組みや設備、人材育成の仕組みをオンラインでご紹介します。

おそうじ革命のサービス品質を支える技術研修や教育体制、そしてプロフェッショナルが育つ環境を、どこからでも気軽に視聴いただける“大人の社会科見学”としてお届けします。

配信では、普段は外部に公開していない研修設備や検証スペースの様子を映像で紹介しながら、現場で活躍する人材がどのような環境で技術を磨き、知識を深めているのかをご覧いただけます。

OPEN 『KIREI labo』 HOUR 開催の背景

おそうじ革命では、サービス品質を支える最も重要な要素は「人」であると考えています。

全国で440店舗を展開するおそうじ革命ですが、その中心となるのはフランチャイズ加盟店です。

フランチャイズとしては業界最長クラスの研修を実施するおそうじ革命では、業界未経験者でも安心して技術を習得し、現場で活躍できるよう、座学・実技・OJT実践を一本の線で結び、独自の教育・研修体制を構築してきました。

その中心となるのが、研修施設「KIREI labo」です。

「KIREI labo」では、技術力だけでなく、接客力や提案力といったプロフェッショナルとして必要なベーススキルを体系的に学ぶことができます。

一方で、こうした人材育成の取り組みや研修施設の存在は、普段なかなか外部から知る機会がありません。

そこで今回、通常は関係者以外には公開していない「KIREI labo」の取り組みや人材育成の現場をオンラインでご紹介し、おそうじ革命の教育・研修体制をより多くの方に知っていただく機会として、YouTubeライブ配信イベント「OPEN 『KIREI labo』 HOUR」を開催することといたしました。

OPEN KIREI labo HOURで視聴できること

1. 専用の研修施設をオンラインで紹介

実際の研修で使用されている設備や機材、トレーニングスペースなどをライブ映像でご紹介します。

2. 技術習得のプロセスを知る

プロフェッショナルとして活躍するために、どのような技術や知識を身につけていくのか、その育成プロセスについて解説します。

3. 教育担当者による施設見学ツアーガイド

おそうじ革命研修担当者が、人材育成への取り組みや働き方、キャリア形成についてお話しします。

こんな方におすすめ

・転職を検討している方

・独立開業を考えている方

・フランチャイズ加盟を検討している方

・手に職をつけたい方

・清掃業界に興味がある方

・まずはどんな仕事なのか知ってみたい方

・おそうじ革命の教育体制や研修内容に興味がある方

開催概要

【イベント名】

OPEN KIREI labo HOUR

【開催日】

2026年7月22日（水）

【配信時間】

19:00～20:00

【配信方法】

YouTubeライブ配信

【参加費】

無料

【対象】

転職や独立起業、フランチャイズ加盟を検討している方

【参加方法】

お申し込みURL：https://www.osoujikakumei.jp/franchise/blog/archives/408(https://www.osoujikakumei.jp/franchise/blog/archives/408)

※上記ページよりお申し込みください。完全予約制となります。

※お申込みいただいた方へ視聴URLをご案内いたします。