株式会社100、AIライティング×BtoBマーケ実践ウェビナーを共催｜2026年7月14日～16日開催

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2026年7月14日（火）～16日（木）に「ライティング×AI活用術～AI活用実践Tipsシェア会～」を共催いたします。

AIを「なんとなく使う」段階から、成果に直結させる実践へ

生成AIを業務に取り入れる企業が増える一方、ライティング業務への活用は「とりあえず使ってみた」段階に留まっているケースが多く見られます。具体的なプロンプト設計やワークフローへの組み込みが進まず、メルマガ・LP・SNS投稿のクオリティに実感できる変化が生まれていない状況が続いています。

本ウェビナーでは、AI活用とライティングそれぞれの第一線で活動する専門家2名が、実際の業務フローと具体的なプロンプトを公開します。「なんとなく使う」段階から抜け出すための実践知識を、無料で学べる機会です。

BtoBマーケ注目5社の施策を、10分でキャッチアップ

ウェビナー前半の「Catch Up」セクションでは、注目BtoBマーケ企業5社の施策を、各社のセミナー動画から厳選した切り抜きコンテンツで紹介します。100もこの5社の一社として、BtoBマーケ施策の実践知見をコンテンツ提供します。

後半の特別対談では「AIライティングはどこまでクオリティを上げられるのか？」をテーマに、ライティング専門家とAI活用の実践者がパネルディスカッション形式で対話します。メルマガ・LP・SNS投稿など業務ジャンル別のアプローチと人とAIの最適な役割分担を、実演を交えて解説します。

こんな方におすすめです

ウェビナー概要

- BtoBマーケティング・営業企画の担当者- AIをライティング業務に活用したいが、具体的な手法がわからない- 他社のBtoBマーケ施策をまとめてキャッチアップしたい- 営業責任者として、AIを使ったコンテンツ制作の精度を高めたい

開催日時：2026年7月14日（火）～16日（木） 13:00～14:00

開催形式：疑似ライブ配信（オンライン）

参加費：無料

申込URL：https://movieappo.v2.nex-pro.com/campaign/95150/apply(https://movieappo.v2.nex-pro.com/campaign/95150/apply?np_source=100)

株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセス設計および運用支援

株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpotソリューションパートナープログラムの最高位ティアであるEliteパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2025年には「HubSpot Best Partner of the Year in Japan」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

本件に関するお問い合わせ先

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本 怜子