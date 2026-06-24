【発売前から大注目！】前LINEヤフー会長・川邊健太郎氏　初の著書『7つの激変　いかがわしい者たちが主役の「インターネット産業」30年史』いよいよ刊行！

株式会社東洋経済新報社

2026年6月24日、株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 徹也）は、前LINEヤフー会長・川邊 健太郎氏の初著書となる『７つの激変 いかがわしい者たちが主役の「インターネット産業」30年史』を刊行いたします。時代を動かした7つの「激変」の物語、AI時代を勝ち抜くヒント満載です。



孫 正義氏、三木谷 浩史氏、藤田 晋氏 IT界の3大巨頭が推薦！

若者よ、いかがわしくあれ

（ソフトバンクグループ代表取締役会長 孫正義）

書籍『７つの激変 いかがわしい者たちが主役の「インターネット産業」30年史』検索、SNS、動画、通販、広告、文化、起業。7つのジャンルで起きた「激変」の物語から、AI時代を勝ち抜くヒントが見えてくる！

「いかがわしい」技術とみなされていたインターネットに魅了された若者たちは、いかに時代を動かしたのかーー。

インターネット産業の最前線で目撃し続けた当事者だから明かせる、ビジネスルールがひっくり返る瞬間の「熱」と「人間臭いドラマ」が詰まった、AI時代への、挑戦的かつ実践的な戦略書です。

「歴史はくり返さないが、韻を踏む」―― アメリカの作家、マーク・トウェインのものとされる言葉です。

これまでの30年間で起こったパターンは、AI時代においても形を変えて起こりえます。

だからこそ、私がこの世界で見てきた失敗や成功の歴史、カオスな時代の歩き方を、これからAIという荒野に向かうみなさんに伝えておきたいと思ったのです。

（本文「はじめに」より）

これまで語られてこなかった知られざるエピソードも多数収録！

目次：世界を変えた「7つの激変」

- ヤフオク記念すべき落札第1号は前社長の「石油ストーブ」- ネットの裏側で20年前に予測されていた「さみしさ再生産」のループ- YouTube買収におけるGoogleの驚くべき確信- ヤフコメやレビュー機能導入をめぐる「会議室4時間軟禁事件」 …etc.

はじめに 新たな時代を眼前に、「インターネット時代」の30年をふりかえる

第１章 検索： 誰もカネになると思わなかった「検索」が、生成AIを生み出すまで

第２章 SNS： 友達の昼飯を見るだけだった「SNS」が、私たちの可処分時間社会を支配するまで

第３章 動画： 無法地帯だった「動画プラットフォーム」が、新たな職業を作り出すまで

第４章 通販： 割に合わないはずだった「ネット通販」が、生活インフラに変貌を遂げるまで

第５章 広告： センスと勘だよりだった「WEB広告」が、データと数学に取って代わるまで

第６章 文化： 世界一になり損ねたネット敗戦国の日本で、「世界一のユーザー」が生まれるまで

第７章 起業： いかがわしい若者たちが、「世界のあり方」を変えるようになるまで

おわりに さよなら、インターネット

著者について

第2の激変：友達の昼飯を見るだけだった「SNS」が、私たちの可処分時間社会を支配するまで

川邊 健太郎（かわべ けんたろう）

前LINEヤフー代表取締役会長

1974年生まれ。青山学院大学法学部在学中の1995年に電脳隊（後にP.I.M.）を設立し、学生起業家として日本のインターネット黎明期を駆け抜ける。2000年にP.I.M.とヤフー株式会社との合併に伴いヤフー株式会社に入社し、Yahoo!モバイル・Yahoo!ニュース・GYAO!など数々の主力サービスを牽引。2018年に代表取締役社長CEOに就任し、2023年よりLINEヤフー株式会社代表取締役会長を務める。会長時代には総理直轄の「新しい資本主義実現会議」の有識者構成員や「規制改革推進会議」の委員なども務め、日本全体の成長戦略にも参与した。

経営者としての顔のほか、猟師・漁師としても活動する異色の実業家。「おもろい事をオモロイ仲間と」「思い出ドリブン」をモットーに、テクノロジーと自然の両軸で「ウェルビーイングに生きること」を追求する。2026年6月のLINEヤフー株式会社代表取締役会長退任後は、「AIと起業」の分野での新たな挑戦を予定している。

書籍概要

『７つの激変 いかがわしい者たちが主役の「インターネット産業」30年史』

川邊 健太郎（著）

定価：1,980円（税込）

発売日‏ :‎ 2026年6月24日

ISBN ‏ :‎ 978-4-492-58125-4

体裁 ‏ :‎ 四六版／並製／312頁

発行元：株式会社東洋経済新報社

東洋経済ストアサイト: https://str.toyokeizai.net/books/9784492581254/

Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4492581251/