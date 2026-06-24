GuliKit、次世代ワイヤレスコントローラーアダプター「GOKU 2 」を発表

Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.

ゲーミングデバイスブランド「GuliKit（グリキット）」は、次世代ワイヤレスコントローラーアダプター「GOKU 2 Controller Adapter（以下、GOKU 2）」を発売いたします。

GOKU 2は、PS5・Xbox・Nintendo Switchシリーズなどの純正コントローラーを、PCやSwitch 2をはじめとする複数のプラットフォームで利用できるワイヤレスコントローラーアダプターです。

独自開発の「Hyperlink 2」Bluetooth技術による超低遅延接続に加え、振動強度調整や連射機能、スティック・トリガー感度調整などのカスタマイズ機能を搭載し、お気に入りのコントローラーをより自由かつ快適に活用できるゲーム環境を実現します。

発売情報

商品名：GuliKit GOKU 2 コントローラーアダプター

発売日：2026年6月24日

参考価格：3,699円（税込）

販売チャネル：Amazon.co.jp

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5KTD7L

製品特長

■Switch 2 Proコントローラーにもいち早く対応

GOKU 2は、最新のSwitch 2 Proコントローラーにもいち早く対応したBluetoothコントローラーアダプターです。

Switch 2 ProコントローラーをWindows PCで利用したいユーザーに向けて、Bluetooth経由での接続環境を提供します。

また、X-input出力により幅広いPCゲームへ対応するほか、ネイティブ出力モードへ切り替えることで、Switch ProコントローラーおよびSwitch 2 Proコントローラーのジャイロ機能にも対応します。

■PS5コントローラーの機能をより活かせる「ネイティブ出力モード」

GOKU 2は、Windows環境においてPS5 DualSenseおよびDualSense Edgeコントローラーに対応しています。

一般的なコントローラーアダプターではX-inputへの変換によって一部機能が利用できなくなりますが、GOKU 2は「ネイティブ出力モード」を搭載。

対応タイトルでは、

・アダプティブトリガー

・タッチパッド入力

・ジャイロ操作

・スティックボタン

など、DualSense本来の機能を活用したゲームプレイが可能です。

さらに、振動強度調整や連射機能、スティック・トリガー感度調整など、GOKU 2独自の拡張機能も利用できます。

※一部機能はDualSense対応タイトルのみ利用可能です。

■Hyperlink 2による超低遅延ワイヤレス接続

GOKU 2には、GuliKit独自開発の「Hyperlink 2」Bluetooth技術を搭載。

通信環境に応じて接続品質を最適化することで、高い安定性と応答速度を実現しています。

第三者オープンソース測定ツール「GPDL」を使用した検証では、

・GuliKit TTシリーズコントローラー接続時：810Hz / 2.95ms

・PS5 DualSense接続時：750Hz / 5.75ms

を記録しました。

一般的なBluetooth接続と比較して、高いポーリングレートと低遅延性能を実現しています。

■純正コントローラーに便利なカスタマイズ機能を追加

GOKU 2は単なる変換アダプターではなく、多くの純正コントローラーに追加機能を提供します。

主な機能

・自動連射／半自動連射（Turbo）

・振動強度調整（4段階）

・スティック感度調整（3段階）

・トリガー感度調整

ソフトウェア不要で設定できるため、ゲームジャンルやプレイスタイルに合わせた最適な操作環境を構築できます。

■様々なコントローラーを複数プラットフォームで利用可能

GOKU 2は、以下の主要コントローラーに対応しています。

・Switch Pro Controller

・Switch 2 Pro Controller

・Xbox One Bluetooth Controller

・Xbox Series Controller

・Xbox Elite Wireless Controller Series 2

・PS4 DualShock

・PS5 DualSense

・PS5 DualSense Edge

・GuliKitシリーズコントローラー

対応プラットフォームは以下の通りです。

・Windows 7以降

・Android 9.0以降

・Nintendo Switch

・Nintendo Switch 2

・SteamOS Holo 3.4以降

・PS4

・Xbox One

・Xbox Series X|S

※PS5本体には対応しておりません。

※PS4・Xboxシリーズで使用する場合は純正コントローラーが別途必要です。

■一度のペアリングで自動再接続

GOKU 2は、ドライバー不要のプラグ＆プレイ設計を採用しています。

一度ペアリングしたコントローラーは、別プラットフォームへ切り替えた場合でも再ペアリング不要。

スリープ解除後や再接続時にも、自動で再接続されます。

これにより、複数デバイス間でもスムーズにゲームプレイを開始できます。

発売記念キャンペーン

発売を記念し、Amazon.co.jpにて期間限定10%OFFクーポンキャンペーンを実施いたします。

対象商品：GOKU 2 コントローラーアダプター

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5KTD7L

通常価格：3,699円（税込）

クーポン適用価格：3,329円（税込）

クーポンコード：YMMW7D2C

実施期間：2026年6月24日～2026年7月3日

※Amazon.co.jpでのご購入時にご利用いただけます。

※期間・内容は予告なく変更となる場合があります。

GuliKitについて

GuliKitは、ゲームコントローラー分野において独自技術の開発・製造を手がけるゲーミングブランドです。

ドリフトを抑制するホールエフェクトジョイスティック、次世代TMRジョイスティック、磁気浮上振動モーターなど、多数の独自技術を開発。また、独自の超低遅延無線通信技術「Hyperlink 2」を展開し、より快適で高レスポンスなゲーム体験の実現を目指しています。

GuliKitは今後も革新的な技術開発を通じて、より快適で自由なゲーム体験を世界中のプレイヤーへ提供してまいります。

【会社概要】

会社名：Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.

ブランド名：GuliKit

所在地：中国・深圳市

事業内容：ゲーミングデバイスの開発・製造・販売

※Nintendo Switch、Nintendo Switch 2は任天堂株式会社の商標または登録商標です。※Xbox、Xbox Series、Xbox OneはMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。※PlayStation、PS5、PS4、DualSense、DualSense Edgeは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。※SteamおよびSteamOSはValve Corporationの商標または登録商標です。※その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

【メディアお問い合わせ先】

メール：moka@gulikit.com

公式サイト：www.gulikit.com(https://www.gulikit.com)

公式Ｘ：＠GuliKitJP(https://x.com/GuliKitJP)