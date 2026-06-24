日本電信電話ユーザ協会　協会名称変更のお知らせ

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会

平素より当協会の活動にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

このたび当協会は、

2026年7月1日付で「公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会」から

「公益財団法人 日本ＩＣＴテレコムユーザー協会」へ名称変更致します。

当協会は、1976年に「財団法人 日本電信電話ユーザ協会」として発足し、2012年の公益法人化を経て現在に至るまで、情報通信技術・サービスを利用したコミュニケーション文化の振興を図るとともに、情報通信技術・サービスの利用者の皆さまの利便性増進に寄与し、地域社会の発展に貢献することを目的に、長年事業を展開してまいりました。

このたび、協会設立50周年を迎え、事業環境の変化を踏まえ、公益財団法人として、その事業の中心である「ICT活用推進事業」と「テレコミュニケーション教育事業」を更に推進し、これまで以上に皆さまのお役に立てる活動を行っていく思いを込め、今回の名称変更を実施することと致しました。

なお、名称変更に伴う法人格・所在地・事業内容・組織体制等の変更はございません。これまで通り、公益法人としての使命を果たし、地域社会の発展に寄与する活動を継続してまいります。

当協会を日頃からご支援いただいている皆さま、当協会会員の皆さま、関係者の皆さまには今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

＜新協会名称ロゴ＞

※商標登録出願中

■旧名称 公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会

■新名称 公益財団法人 日本ＩＣＴテレコムユーザー協会

■名称変更予定日 2026年7月1日

https://www.jtua.or.jp/