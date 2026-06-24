日本メジフィジックス、Shaperon 審査AIを導入。最大30分かかっていた出典整合性チェックを瞬時に完了。

株式会社シャペロン日本メジフィジックス、Shaperon 審査AIを導入。最大30分かかっていた出典整合性チェックを瞬時に完了。

製薬コンプライアンスをAIで支える株式会社シャペロン（本社：東京都世田谷区、代表取締役：阪本 怜）は、日本メジフィジックス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：高橋 伸行）における、講演会スライド及びプロモーション資材の審査業務を支援する「審査AI」の導入事例を公開しました。 本事例では、審査依頼量が増加する中でも審査品質を維持しながら、業務効率化と心理的負担の軽減を実現した取り組みを紹介しています。

3分でわかる導入事例サマリー

Shaperon 審査AIの概要

- 導入背景体制変更により業務量が増加、かつ審査基準における客観的な判断の根拠が不足していた。- 選定理由従来の機械学習型AIとは異なり、大量の学習データを必要としない最新AI技術を評価。他社比較において、高いコストパフォーマンスと精度が決め手に。- 効果AIが追加の審査視点となり、審査基準の判断がスムーズに。出典整合性チェックが1件あたり最大30分 → 瞬時 ※1 に短縮。- 製薬業界のコンプライアンスに特化したAIが販売情報提供活動ガイドラインや作成要領などに基づき、スライドや各種資材における審査を支援。- 審査基準の「ブレ」や「属人化」を防ぎつつ高品質を維持しながらスピーディな審査を実現。- 過去スライドの審査履歴との整合性を自動照合する機能や、出典元の自動検索・照合機能なども搭載。審査AI サービースサイトはこちら :https://ai-review.shaperon-inc.com/

導入背景：増え続ける審査業務

今回の導入事例インタビューにご協力いただいた日本メジフィジックス株式会社の皆様。（写真左：メディカルアフェアーズ部 猪澤 信悟様 写真中央：メディカルアフェアーズ部 高橋 延之様 写真右：総務部 部長 春田 博司様）

日本メジフィジックス社の審査部門では、以下の課題が生じていました。

- 審査件数の増加体制変更により、作業人員あたりの審査量が増加傾向にあった。- 講演会スライドの短納期対応納期が厳しい講演会スライドは、直前依頼も多く、短期間で大量のスライドを確認する必要があった。- 客観的根拠の不足体制変更により、審査担当者間で判断が分かれた際の調整が難しく、審査基準における客観的な判断の根拠が不足していた。

こうした状況から、審査品質を維持しながら業務負荷を軽減する仕組みが求められていました。

選ばれた理由：複数社比較で評価された「精度」と「導入コスト」

日本メジフィジックス社では人による外部委託や他社AIも検討されましたが、以下の2点がShaperon 審査AIの導入の決め手となりました。

導入効果：AIが「もう1人の審査担当」として審査を支援

- 学習データ不要・トライアルも可能で導入ハードルが低い機械学習型の他社AIは学習データが数千件必要で環境構築にも時間がかかるという提案だった。一方、Shaperon 審査AIは学習データ不要でトライアル可能。導入費用も他社に比べ大幅に低く抑えられていた。- トライアルでの高い精度サンプルスライドを用いたトライアルにおいて、AIではない外注審査サービスでは、特にオフラベル表現の検知精度に懸念があった。 一方、Shaperon 審査AIは医療画像の判断や出典元特定まで高精度で検知できていた。

導入後、審査業務において以下の効果を評価いただいています。

担当者コメント

- 満足度の高い指摘精度と納品スピード審査AIは、人間が見逃しやすい症例スライドの個人情報なども確実に指摘できる精度。納品も高速で、担当者は想定以上のスピードで結果を受け取れるようになった。 ※2- 出典整合性チェックが瞬時に完了従来はスライド内の出典情報が不十分だったり、テキストが画像化されている場合、該当文献の確認に最大30分かかっていた。 審査AIは出典元論文を自動で検索し、出典元が見つかれば、リンクやページ情報を提示するとともに改変箇所の検知も行う。これにより、改変がない場合の出典整合性チェックは瞬時 ※1 に完了できるようになった。- AIが「もう1人の審査担当」として審査を同時並行、判断もサポート出典元の整合性チェックが多く、確認に時間を要しそうな案件などを重点的にAIにチェックさせることで、同時並行で別の案件を審査完了できるようになった。さらに、人間同士で解釈が分かれる場合でも、AIの指摘が客観的な判断材料となる。これにより作業がスムーズに進み、心理的負担も軽減された。

インタビューを行った日本メジフィジックス社の導入・利用部門の方々からは以下のようなコメントをいただいています。

メディカルアフェアーズ部 猪澤様

「以前は担当者間で判断が割れた場合、どこに審査基準を置くかという調整が非常にストレスでした。そこにShaperon 審査AIの指摘を人間のレビュアー1人分として加味することで判断の一助になっています。審査業務の効率化だけでなく、心理的余裕が生まれたことが何より大きいです。」

メディカルアフェアーズ部 高橋様

「何十枚もの講演会スライドが複数件、講演会の2日前に届き、その多くが修正を要するケースもあり、負担を軽くしないと回らないという危機感がありました。Shaperon 審査AIによって、審査を同時並行で進められる体制が取れるようになったのは大きなメリットです。

また納品スピードも非常に速く、納品フォルダを見て『もう来たの？早っ！』と驚くことが何度もありました。

出典整合性チェックでは、出典元のリンクやページ番号まで提示される機能があり、特に助かっています。」

今回の導入事例インタビューにご協力いただいた日本メジフィジックス株式会社の皆様。（写真左：総務部 部長 春田 博司様 写真中央：メディカルアフェアーズ部 猪澤 信悟様 写真右：メディカルアフェアーズ部 高橋 延之様）インタビュー記事全文はこちら :https://ai-review.shaperon-inc.com/case-insights/nihon-medi-physics/

Shaperon 審査AI 今後の展望

現在、複数の大手製薬メーカー様にご利用およびPoCを実施いただいており、具体的には以下のようなさらなる精度向上と機能拡充に向けた開発・改善を進めています。

- 審査結果の即時確認専用画面からリアルタイムに近い形で審査結果を確認できる機能の提供。- 参照情報源の拡充と検知精度の向上有償文献や複数文献の参照など、審査時に参照できる学術論文・雑誌の対象範囲やコンテンツ形式を拡充。スライドに記載された出典情報が不十分な場合でも文献が特定できるような対応や、判定精度の継続的な改善を実施。- お客様ごとの審査基準への自律最適化AIによる指摘の採否とその理由を専用画面からフィードバックできる機能の提供。 これにより、システムが自律的に精度改善を行い、個社の判定基準に合った指摘精度の継続的な向上が期待できる。

引き続き、弊社は業界の専門知識と先端AI技術を組み合わせたサービスの提供を通じて、安全で効果的なプロモーションを支えるコンプライアンス体制の強化・DX推進に貢献してまいります。

*1…出典元が正しく特定された条件下での確認時間を指し、導入企業様へのヒアリングに基づく実測値です。入力データの複雑性や形式によっては、整合性チェックを行えない場合があります。

*2…導入企業へのヒアリングに基づき一定の精度・スピードを確認していますが、条件やデータ内容により、結果は異なります。

株式会社シャペロン

株式会社シャペロンは、「製薬コンプライアンスをAIで支える」を掲げ、SaaSとAIを軸に製薬業界のDX推進を支援するスタートアップです。現在は、本社・現場のメールプロモーションツール「Shaperon Email」や、コンプライアンスチェックサービス「ShaperonモニタリングAI」「Shaperon 審査AI」など、プロモーションの強化・効率化・迅速化とコンプライアンス強化を両立させるサービスを複数提供しています。

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋1-5-9-304

設 立：2017年6月

代表者：代表取締役CEO 阪本 怜

コーポレートサイトURL：https://shaperon-inc.com/

「Shaperon 審査IAI」サービスサイトURL：https://ai-review.shaperon-inc.com/

本件に関するお問合せ先：株式会社シャペロン 広報担当

Email：info@shaperon-inc.com