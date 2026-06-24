20～30代の未婚女性6割が「結婚・出産」に焦り。同世代男性との温度差も明らかに！

株式会社グレイスグループ

卵子凍結保管サービス「Grace Bank（グレイスバンク）」を運営する株式会社グレイスグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：勝見 祐幸、以下「グレイスグループ」）は、20～30代の男女および、50代以上の男女それぞれの世代に、子どもが持てる年齢のタイムリミットに関する意識調査を行いました。

卵子凍結保管サービス「Grace Bank（グレイスバンク）」：https://gracebank.jp/(https://gracebank.jp/)

【調査トピックス】

・女性が子供を持てる年齢に対する、男女・世代での意識の差が明らかに

・20～30代の未婚女性の6割以上が「結婚・出産」に焦り

若い世代・50歳以上のすべての方に伺います！「ズバリ、女性が子供を持てるタイムリミットは何歳？」

まず初めに、今回の調査に参加いただいた20～39歳までの未婚男女それぞれに「女性が子供を持てる（妊娠・出産ができる）タイムリミットは何歳まで」と思うかを尋ねてみました。結果は以下の通り。

男女ともに「35歳」「40歳」ごろがタイムリミットと感じている人が多いことがわかりますが、「40歳が妊娠できるタイムリミット」と思う人の割合が、女性が7.7％であったのに対し男性は20.2％にも上りました。20～30代の男性のうち5人に1人が「40歳ごろが女性の妊娠・出産のタイムリミット」と考えていることがわかりました。

20～30代と50代以上とで「女性が子供を持てる（妊娠・出産ができる）タイムリミットは何歳まで」と思うかを比較したのがこちら。

こちらも「35歳」「40歳」ごろがタイムリミットと感じている人が多いようですが、「35歳」ごろと回答した人は20～30代が多く、「40歳」ごろと回答した人は50代以降のほうが多くなりました。

【女性が子供を持てる年齢についての声】

20～30代女性：

- 【35歳と回答】高齢出産と言われる年齢でもあり、一つの目安として意識しています。（31歳・愛媛）- 【40歳と回答】さすがにぎりぎりだと感じます。（35歳・兵庫）

20～30代男性：

- 【40歳と回答】現在の医療技術では40くらいまでは出産されている方も珍しくない印象がある。（37歳・大阪）- 【35歳と回答】テレビの情報番組やインターネットの特集などで、35歳を過ぎると妊活が難しくなると聞く。（29歳・福岡）

50代以上：

20～30代の未婚女性の6割以上が「結婚・出産」に焦りを感じると回答

- 【40歳と回答】現代社会では40代でも産める感じになっていると思う。ただ、子供と一緒に生きられる期間が40年というのは短い気がする。（68歳・男性・青森）- 【35歳と回答】30代後半以降の妊活や出産には相応の体力的な負担やリスクが伴うケースを多く目にしてきたからです。安全な出産と、その後の長年にわたる育児体力を考慮すると、一つの大きな目安（リミット）だと考えます。（52歳・女性・神奈川）

続いて、20～30代の男女各104名に、ご自身の結婚や子供を持つことについて焦りを感じているかどうかを聞いてみました。

20～30代の女性104名（回答者平均年齢30.2歳）の60.6％が「常に強い焦りを感じる」「時々焦りを感じる」と答えたのに対し、男性104名（回答者平均年齢32.7歳）では46.1％と14.5ポイントもの差が出ました。同年代であっても男性と女性とでは、結婚や子供を持つことへの焦りが違っていることが浮き彫りになりました。

経験を積んだ50代以上が送る、結婚・子供を持つことへのエール

- 結婚や出産のタイミングはキャリアとの両立が難しく、悩むことが多いです。どちらも大切にしたいので、バランスを取る方法を模索しています。（35歳・女性・東京）- 30歳くらいでの結婚、出産を目標にしていたが、気付いたら4年過ぎてしまったので、今は1年でも早くしたいと焦っています。（34歳・女性・大阪）- 経済的な余裕がまだないので、結婚や家庭を持つことに自信がない。（33歳・男性・千葉）- これまで自由な時間を過ごしてきたので、結婚して自分の時間が制限されることへの抵抗もあります。（32歳・男性・大阪）

出産に対するタイムリミットに迫られ、結婚や出産に焦りも感じ始める20～30代の独身男女に、50代以上の先輩からアドバイス・メッセージをいただきました。

20～30代の未婚女性の56.7％が「卵子凍結」を知っていると回答

- しっかりと将来について考えて現実を知って、自分なりの考えをまとめておくことが必要ではないかと思います。今、一生子供を持ちたくないと思っていたとしても、考えは変わったりしますから、自分の体は大事にしてほしいとも思います。（58歳・女性・青森）- 子育ては自分自身を成長させてくれる貴重な体験なので、是非味わってほしいです。（50歳・女性・熊本）- 将来子どもが欲しいという気持ちが少しでもあるなら、年齢や健康面について早めに知識を持っておくことは大切です。人生設計を考えながら自分に合った選択をしてほしいと思います。（64歳・男性・福岡）- 「いつでも産める」と誤解したままキャリアを優先し、いざ欲しいと思った時には手遅れだったという後悔を周囲でよく耳にします。正しい知識を持った上で選択するのと、知らないまま時間が過ぎるのとでは、人生の納得感が全く違うと思います。（55歳・男性・東京）

今回調査に回答いただいた20～30代の未婚女性104名の56.7%が出産のタイムリミットへの備えとして、「卵子凍結」という選択肢があることを知っていると回答しました。

- お金がかかりそうなのが心配ですが選択肢のひとつとしていいと思います。（30歳・埼玉）- 将来、自分が本当に仕事を頑張りたい時期と、出産の適齢期が重なってしまった場合の保険やお守りとして、卵子凍結という選択肢があるのは精神的に救いになると思う。（21歳・東京）

「将来子どもは欲しいけれど、今は仕事に集中したい」「パートナーはまだいないけれど、選択肢は残しておきたい」。そんな思いを抱えながらも、卵子凍結をすべきか迷っている方には、まず「AMH検査（アンチミューラリアンホルモン）」の受診をおすすめします。

見た目や体力は若くても、卵巣に残っている卵子の数の目安（卵巣予備能）は、実年齢や個人差によって大きく異なるもの。

AMH検査は、ごく少量の採血であなたの卵巣に残っている卵子の数の目安（卵巣予備能）を知ることができます。女性にとって大切なこの数値を知ることは、今後のライフプランを具体的に考えるための大切なコンパスになります。

Grace Bank公式LINEでは、友だち追加で「AMH検査最大無料クーポン（最大10,000円分）」をプレゼントしております。ご活用ください！

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象・アンケート母数：20～30代の未婚男性104名・未婚女性104名／50代以上の男女201名

アンケート実施日：2026年6月4日～2026年6月5日

調査会社：株式会社グレイスグループ