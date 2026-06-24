[demarrer]Plaプラセンタ115 リニューアル　2026年7月7日 発売

株式会社デライトデマレ Plaプラセンタ115（90粒入り）、商品画像と化粧箱

北海道十勝の大自然が育てた本当に力のある純国産の馬由来プラセンタエキスを高配合、プラセンタエキスは人間に必要な栄養素の宝庫で、コラーゲンを含むタンパク質や、アミノ酸、天然のビタミンやミネラルも豊富です。

国産の花びらたけは天然のβ-グルカンで身体を元気にし、特には女性にうれしい効果が期待できるエビデンスが豊富にある原材料を追加しました。

国産の馬プラセンタエキスと、国産はなびらたけのチカラを実感してください

大自然豊かな北海道は十勝の大地で手塩にかけて育て上げた、馬からいただいた大切な胎盤からHPL規格にて抽出した原料です。製造にも非常に手間のかかった貴重な純国産の馬プラセンタエキスです。化学合成の成分ではない天然で含まれていますアミノ酸のチカラであなたの美容と健康をサポートします。

また、プラセンタにエキスには子供の成長に必要な天然の栄養素がバランスよく含まれ、また数えきれないほどの様々な天然のアミノ酸などの必須栄養素が豊富に含まれております。Plaプラセンタ115、１箱（９０カプセル）にはプラセンタエキスは、10,350mg配合です。

■ 今回のリニューアルについて

Plaプラセンタ115リニューアル版、パッケージ正面PLAプラセンタ115、ソフトカプセル

「エステやクリニックなどで、永年愛され続けている本物のPlaプラセンタ１１５を「純国産のはなびらたけ粉末」を配合しリニューアルしました。

国産の馬プラセンタエキスと、国産はなびらたけのチカラを実感してください。

十勝の牧場での馬たち

北海道十勝の大自然が育てた本当に力のある純国産の馬由来プラセンタエキスを高配合、プラセンタエキスは人間に必要な栄養素の宝庫で、コラーゲンを含むタンパク質や、アミノ酸、天然のビタミンやミネラルも豊富です。

国産の花びらたけは天然のβ-グルカンで身体を元気にし、特には女性にうれしい効果が期待できるエビデンスが豊富にある原材料を追加しました。

「プラセンタエキスと一緒に摂取することにより不定愁訴など悩みをサポートし、体の中から若々しく元気な身体と美しい素肌へ。」

■ ITはなびらだけについて

ITはなびらだけロゴマークはなびらたけ

この「はなびらたけ」は、日本各地や欧米などに自生しているキノコの一種ですが、標高1,000m以上の針葉樹林の日蔭という極めて限られた生育環境から、市場にもほとんど流通しない幻のキノコといわれています。またこの花びらたけは幻のキノコといわれているのですが人工栽培に成功し、安全性などの厳しい基準をクリアした高品質のはなびらたけのみを使用しています。このはなびらたけは、β―グルカンを多く含み身体の中から元気をサポートいたします。

サプリメントでは謳えない様々な学術論文も沢山を発表されています。またエストロゲン様作用組成物と、これを含む医薬、飲食品、エストロゲン様作用組成物の製造方法およびハナビラタケのＤＮＡ塩基配列の利用法」で特許を取得している原料である「国産のはなびらたけ粉末」を配合しました。※この他にも特許取得実績のある素材となっております。

その他は、コエンザイムQ10を還元型に変更し、また今まで通りの赤ワインエキス末も配合しています。

その他も、女性にはうれしい成分、ヒアルロン酸、Ｋ-１乳酸菌、ビタミンK2含有食用油脂（食用ひまわり油、納豆菌エキス）亜鉛酵母、ラクトフェリン、葉酸、ビタミンＢ2、ビタミンＤも配合しております。女性でも男性でもうれしい健康成分を惜しみなく配合しています。

※主要原料はトレーサビリティの確認できる原材料を使用し、製造工場も日健栄協GMP認定工場にて製造をしておりますので、ご安心して普段の食生活に取り入れていただけたら幸いです。

■ 商品概要

Plaプラセンタ115（税込 15,120円）

- 内容量：47.7ｇ「１粒重量：530ｍｇ×90粒」- １粒の内容量：350ｍｇ×90粒- 1日あたり：3粒を目安にお召し上がりください

■ お問い合わせ先

会社名：株式会社デライト

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-14-2 川口屋ビル3F

公式通販サイト：https://www.demarrer.biz/

Instagram：https://www.instagram.com/demarre__/