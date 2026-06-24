【静岡・浜松】スタマリ ソラモフェス2026開催報告🐾やさしさしかない素敵な1日 みんなのコメントいただきました

♪STARMARIEさんより

NPO法人まち・人・くらし・しだはいワンニャンの会左から「仲良し二人」「エンディング集合写真」「動物愛護ブースにて」

スタマリソラモフェスは今年で2回目の開催。

今年も浜松のど真ん中・ソラモに、たくさんのマリスト（STARMARIEファンの愛称）が集まってくれました。ライブで一緒に盛り上がったり、美味しいフードを楽しんだり。

そして今回は、STARMARIEが普段から応援している保護動物団体の皆さまにもご参加いただき、音楽だけではない素敵な出会いも生まれました。

たくさんの笑顔に支えられながら、今年も無事に開催することができました。そして早くも、来年の開催が2027年5月23日(日)に決定！これからも音楽やエンターテインメントを通して、人と街をつなげる場所になれたら嬉しいです。また来年、浜松でお会いしましょう！

🐾動物保護団体の皆さま

LeaLeaさん

STARMARIEとクマムシさん公式キャラ「かまぼこ」とステージ横からフードもおいしかった京太郎さんとのコラボ保護動物ブースも盛況STARMARIEとパチリ京太郎さんとパチリクマムシさんとパチリ

この度はこんな素敵なイベントに参加させていただき、本当にありがとうございました。当日はスターマリーさんをはじめ、京太郎さんやクマムシのお二人にもブースに立ち寄っていただき、とても嬉しかったです。

おかげで、多くの方に保護犬・保護猫に関心を寄せていただく事ができました。募金もたくさん集まりました。これは保護犬・保護猫達の医療費に充てさせいただきます。みなさまの温かいご支援を心より感謝いたします。翌週に開催した譲渡会では通常よりも多くの方がご来場していただきました。これも、イベントの効果だったのではないかと思っています。

保護犬・保護猫について多くの方に現状を知ってもらい、さらには素晴らしいライブも聴かせていただき、あっという間の1日でした。また、みなさんとお会いできる事を楽しみにしています。ありがとうございました。

スリールさん

STARMARIEとパチリ京太郎さんとパチリクマムシさんとパチリ

ソラモフェスへ参加させて頂きありがとうございました♪色々な方が保護犬へ興味を示してくれ、写真を見ながら質問してくれる方も居てとても嬉しかったです。

出演者の方のファンの方々からもご寄付を頂き、暖かさと感謝を感じる事が出来る時間になりました。参加させて頂きありがとうございました！！

NPO法人まち・人・くらし・しだはいワンニャンの会

展示ブース京太郎さんに感謝ステージであいさつ

動物大好きなSTARMARIEが、ワンニャンの会とつながってくれて、「自分たちにできること」を続けてくれていることが、すごく価値のあることだと感じます。主義主張を掲げて「こうすべきだ」って訴えるのではなく。「音楽」が生活の一部であるように、「小さな命を守ること」も生活の一部で、当たり前のことだという世界を作りたい。ライブ会場に、動物保護団体が出展しているのも、ぜんぜん違和感なかったし、ファンの方が自然に寄付して、話を聞いてくれたのが、とてもうれしかった。3団体のメンバーも一緒になって盛り上がり、夕日を浴びながら、一年後の再開を誓う。すてきな「つながり」だと感じる１日でした。

さいごに

ファイナルステージ

第３回ソラモフェスは、2027年5月23日(日)開催決定！

日本列島の真ん中に、東から西から、音楽好き・動物好きが集まります。

今年来た方は再開を期して。

今年来れなかった方は「あったかい」空間をぜひ共有しましょう。

団体概要

名称： NPO法人まち・ ひと ・ く らし・ しだはいワンニャンの会

法人取得： 2017年10月

代表者： 理事長 谷澤勉

URL ： https://www.wan-nyan.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

E-mail： blowininthewind2014-12@yahoo.co.jp