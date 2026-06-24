グロースエクスパートナーズ、自社ポータルにAIイントラネット「LumApps」を採用し運用開始

グロースエクスパートナーズ株式会社

グロースエクスパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：渡邉 伸一）は、AIを活用した社内ポータル（イントラネット）プラットフォームを提供するLumApps株式会社（日本法人：東京都渋谷区、以下 LumApps）の製品を自社の次世代社内ポータルとして採用し、2026年4月より本格運用を開始いたしました。

これに合わせ、当社子会社である株式会社GxP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 一洋、以下 GxP）は、自社導入で得た知見を体系化し、日本企業特有の課題をスピーディーに解決する「GxPオリジナル・Employee Hub（社内ポータル）導入テンプレート」の提供を開始いたします。

背景：日本企業が共通して直面する社内ポータルの「3つの壁」

GxPは、自社ポータルの刷新プロジェクトおよびこれまでのエンタープライズDX支援の経験を通じて、多くの日本企業が共通して抱える以下の課題を再認識いたしました。

1．情報過多による「検索性の低下」

膨大なナレッジやファイルが埋没し、必要な情報に辿り着けない状態が生じていました。

2．直感的でないUIによる「利用率の低迷」

使い勝手の悪さがハードルとなり、ポータルが日常業務で十分に活用されない状況にありました。

3．複雑な権限管理による「運用の硬直化」

運用負荷の高さから情報更新が滞り、コンテンツの鮮度が維持できない課題がありました。

GxPは数ある選択肢の中から、日本企業に求められる情報設計・運用要件を最も高いレベルで実現できるプラットフォームとしてLumAppsを採用いたしました。

取り組みの概要：LumAppsを活用した次世代社内ポータルの構築

本取り組みでは、LumAppsの高度な検索機能とAIによるパーソナライズ、UX設計の専門的アプローチを組み合わせ、以下の3つの変革を実現いたしました。

1．「見つかる」ポータルへの変革

LumAppsの高度な検索機能とAIによるパーソナライズを活用し、従業員一人ひとりにとって「今、必要な情報が自然に届く」情報設計を実現いたしました。

2．「使いたくなる」デザインの実装

UX設計の専門的アプローチにより、迷わず使える導線と高い視認性を両立しました。ポータルが日常業務の一部として定着し、社内コミュニケーションの活性化につながっております。

3．「持続可能」な運用スキームの確立

権限管理と運用負荷のバランスを考慮した設計により、担当者に依存しない、継続的に運用可能なポータル環境を構築いたしました。

「Employee Hub（社内ポータル）導入テンプレート」について

GxPは、自社ポータルの導入・運用プロセスを通じて得た実践的な知見やノウハウを体系化し、「Employee Hub（社内ポータル）導入テンプレート」として提供を開始いたします。

本テンプレートは、検索性・パーソナライズ・柔軟な権限管理といった考え方を中核に据え、多くの日本企業が直面する運用上の課題を前提とした設計思想を整理したものです。これらの要件を標準機能として備え、拡張性と運用のしやすさを兼ね備えたLumAppsは、本テンプレートを実装・定着させるための最適な基盤プラットフォームとなっております。

GxPはLumAppsを基盤としたこの独自テンプレートを通じて、導入検討段階での迷いや不安を最小限に抑えながら、確実かつスピーディーに成果につながる社内ポータル構築を支援してまいります。

LumApps×GxP共催セミナーのご案内

自社導入を記念し、LumApps Japanと共同で、次世代のデジタルワークプレイス構築をテーマにしたセミナーを開催いたします。

タイトル：コーポレートコミュニケーション推進リーダー×導入のプロが語る：一方通行の情報発信を変革した、共創を生むデジタルワークプレイスの全貌

日時：2026年8月20日（水）15:30～17:00(開場; 15:00)

開催地：WeWork 日比谷 FORT TOWER (東京都港区西新橋1-1-1)

主な内容：

- 社内コミュニケーションの課題を解決するLumAppsのご紹介- ポータル刷新で直面した「負の遺産」との向き合い方と、導入・運用現場から見たエンゲージメント設計の勘所- 最短期間で高品質な環境を実現する「GxPオリジナル・Employee Hub（社内ポータル）導入テンプレート」のご案内

詳細・お申し込み：https://forms.gle/hJZMFWH9WbgwcdfM7(https://forms.gle/hJZMFWH9WbgwcdfM7)

各社コメント

LumApps Japan株式会社 カントリーマネージャー Thierry Darsin

UI/UXのスペシャリストであるGxP様に、自社のプラットフォームとしてLumAppsを選んでいただいたことを光栄に思います。メーカーの視点だけでなく、GxP様のような「使い手であり、作り手でもある」パートナーの実践知が加わることで、日本企業のEX向上はさらなる加速を見せると確信しています。

株式会社GxP 代表取締役社長 和田 一洋

自社導入を通じて、LumAppsが単なる社内掲示板ではなく、組織文化を醸成する強力なエンジンであることを実感しました。私たちが自ら苦労して手に入れた「成功の型」をテンプレートに込めて、お客様の働き方改革に伴走してまいります。

今後の展望

GxPは今後、LumAppsを基盤とした「Employee Hub（社内ポータル）導入テンプレート」の提供を通じて、日本企業の社内ポータル刷新を支援してまいります。自社導入で得た実践知を継続的にテンプレートへ反映し、検索性・パーソナライズ・運用性の観点から企業のデジタルワークプレイス構築を推進することで、エンタープライズDXに不可欠な社内コミュニケーションの変革に貢献いたします。

〇株式会社GxP

エンタープライズ顧客のDX推進に企画・開発・導入/運用・継続開発まで一気通貫で伴走するDXパートナーです。アジャイルなチーム開発、クラウド活用、UI/UXを得意とし、顧客専用チームが最適な技術を組み合わせて支援します。顧客のDXやモダナイゼーションを支援するプロダクト・サービスも提供します。

コーポレートサイト：www.gxp.co.jp(https://www.gxp.co.jp/)

〇グロースエクスパートナーズ株式会社

上場取引所：東京証券取引所グロース市場 (証券コード：244A)

本社所在地：〒163-0548 東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号 新宿野村ビル４８階

設立：2008年7月4日

代表者：代表取締役社長 渡邉 伸一

事業内容：エンタープライズDX事業

グロースエクスパートナーズは、株式会社GxPを中心にエンタープライズDX事業に取り組むグロースエクスパートナーズグループの持株会社です。グループ各社の専門性を組み合わせて、顧客企業の組織/IT変革に伴走するDXパートナーとして、DX組織運営・人材育成から企画・UI/UX・アジャイル開発・導入・運用までを一気通貫で支援しております。

コーポレートサイト：www.gxp-group.co.jp(https://www.gxp-group.co.jp/)