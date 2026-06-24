【期間限定公開】邦生会 高山病院編｜日本経営「Waculba Executive対談」

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://www.nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、医療機関向けオンライン学習サービス「Waculba（ワカルバ）」(https://waculba.com/services)において、「Waculba Executive対談」(https://waculba.com/blog/waculba-executive-seminar)の新コンテンツとして、医療法人社団邦生会 高山病院の経営戦略と組織マネジメントをテーマとした特別対談を期間限定で公開いたします。

限定公開視聴申込 :https://nkgr.smktg.jp/public/seminar/view/39073【Web受講 26/06/29・30】邦生会 高山病院の連携戦略 特別対談～本院×サテライトクリニック。診療圏の壁を越えるITインフラと、多様な働き方を支えるマネジメント～

本コンテンツでは、福岡県筑紫野市を拠点とする邦生会 高山病院の取り組みを題材に、本院とサテライトクリニックを連携させた地域戦略、医師の働きがいを支える組織づくり、ITインフラ整備によるDX推進、多様な人材が活躍できる人事制度などについて、経営トップと当社コンサルタントが対談形式で深掘りしています。

※本コンテンツは、日本経営が提供する医療機関向けオンライン学習サービス「Waculba」(https://waculba.com/)で配信しているコンテンツの一部を期間限定で公開するものです。

Waculba Executive対談とは

Waculba Executive(https://waculba.com/blog/waculba-executive-seminar)対談(https://waculba.com/blog/waculba-executive-seminar)は、日本経営が運営する医療機関向けオンライン学習サービス「Waculba」(https://waculba.com/)の特別企画です。

全国の医療機関の理事長や経営幹部をゲストに迎え、病院経営、人材マネジメント、地域連携、組織改革、医療DXなどについて、その実践経験や意思決定の背景を対談形式でお届けしています。

医療機関が直面する経営課題に対して、現場で培われた実践知を共有し、経営人材の育成や組織変革のヒントを提供することを目的としています。

邦生会 高山病院編の見どころ

地域戦略を支えるサテライトクリニック展開

邦生会では、急性期病棟の稼働率向上を見据え、本院を中心に複数のサテライトクリニックを展開しています。本対談では、綿密な立地選定の考え方や、本院とクリニックの役割分担、地域における診療圏戦略について紹介しています。

ITインフラ整備から始まったDX推進

当社との支援のきっかけとなったITインフラ整備の経緯を振り返りながら、複数拠点を持つ医療法人における情報共有や運営体制の構築について語っていただきました。

医師のやりがいを支える組織づくり

「サテライトクリニックで外来を担当し、本院で自ら執刀する」という体制を通じて実現した医師の働きがいづくりや、医師確保・定着の考え方について紹介しています。

全職員対象の複線型人事制度

事務局長対談では、多様な施設・職種を抱える法人における人材マネジメントについて深掘りしています。子育て世代の離職率低下や採用力向上につながった「全職員対象の複線型人事制度」の運用についても紹介しています。

他のWaculba Executive対談

登壇講師一覧

医療・介護業界の経営層×日本経営のコンサルタント。

経営の悩みや人材育成の工夫、成功の裏側を本音で語る対談シリーズ(https://waculba.com/blog/waculba-executive-seminar)です。

特設ページはこちらから(https://waculba.com/blog/waculba-executive-seminar)

医療機関・介護福祉施設向け マネジメント支援システム | Waculbaサービス概要

医療・介護福祉施設向け 管理職・階層別 組織マネジメント教育システム「Waculba」(https://waculba.com/services)

医療機関・介護福祉施設向けに、eラーニングとアウトプット型研修を組み合わせた階層別マネジメント研修を提供しています。

新入職員から管理職まで、役職・階層に応じた教育を実施。

動画視聴だけで終わらないアウトプット重視の設計により、学びの定着と現場での行動変容につなげます。

「職員が定着しない」「管理職教育が属人化している」「研修時間を確保しづらい」といった課題に対し、組織マネジメント教育の標準化を支援します。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【お問い合わせ先】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn