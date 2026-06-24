株式会社ipeが「ECサイトのSEO完全ガイド」を公開。独自のノウハウが満載｜今押さえたいAI検索対策についても言及

株式会社ipe

SEO・LLMOコンサルティング会社の株式会社ipe（本社：東京都港区、以下ipe）は、ECサイト向けSEO対策の実践ガイド「【2026年最新】ECサイトのSEO完全ガイド｜売上につながる施策18選と成功事例、失敗例も紹介」を公開しました。

本ガイドでは、ECサイト特有の課題を踏まえた上で、テクニカルSEO・コンテンツSEO・UI/UXの3軸による戦略設計から、18の具体的施策・ページ種別ごとのアプローチ・ipeの支援成功事例・2026年最新トレンド（AI検索・LLMO対応）まで、実務ベースで体系的に解説しています。

なお、詳細は、ipe公式サイトの記事にて公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

■公開の背景と目的

詳細を見る :https://ipeinc.jp/media/blog/seo-ec/

「広告費をかけているのに流入が安定しない」「SEOに取り組んでいるつもりだが売上につながらない」--ECサイトの運営担当者から、こうした声が絶えません。

ECサイトのSEOには、一般的なコーポレートサイトやオウンドメディアにはない構造的な難しさがあります。管理すべきページ数の多さ・重複コンテンツの発生しやすさ・大手ECモールとの競合・季節・トレンドによる検索需要の変動など、ECサイト特有の課題を正しく理解した上で戦略を設計しなければ、どれだけ施策を打っても成果につながりません。

ipeでは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様・株式会社メガスポーツ様をはじめ多数のECサイト支援実績と、LLMO/GEO分析の知見をもとに、「ECサイトが今日から実践できる体系的なSEO・LLMO戦略」を網羅した実践ガイドを整備しました。

■Webマーケティング担当者が本ガイドで得られること

●ECサイトのSEOが一般サイトより難しい理由と5つの特有課題

●売上につながるキーワード戦略--大手ECモールと戦わないロングテール設計

●ページ種別ごとに異なるSEO施策の設計方法（TOP・カテゴリ・商品・コラム）

●今すぐ実践できる18の具体的施策（サイト設計・テクニカル・コンテンツ・外部・CV導線）

●キヤノン・メガスポーツなどipeが支援させていただいた会社様の施策・成果

●2026年に押さえるべき最新トレンド（AI Overview・LLMO・Google ショッピング連携）

■ECサイトのSEOが一般サイトより難しい5つの理由

1.ページ数が膨大：数千～数万ページを適切に管理・最適化する必要がある

2.重複コンテンツが発生しやすい：色違い・サイズ違いや絞り込みURLで類似ページが大量に生まれる

3.販売終了・在庫切れページの処理が必要：放置するとクロール予算を無駄に消費する

4.大手ECモールとの競合が避けられない：「商品名」単体ではAmazon・楽天が上位を独占しており正面から戦うのは得策でない

5.季節・トレンドで検索需要が変動する：需要の波に合わせたコンテンツ整備・更新タイミングの設計が必要

■ECサイトのSEOにおけるキーワード戦略

大手ECモールと戦わないロングテール設計

「ワイヤレスイヤホン」「革財布」のような商品カテゴリ単体のビッグキーワードは、大手ECサイトが上位を独占しています。有効な戦略はロングテールキーワードへのシフトです。

ページ種別×検索意図でキーワードを設計する

■ECサイトがすぐに実践すべきSEO施策｜テクニカルSEO編

XMLサイトマップの作成・最適化

重要ページのみを収録し、商品数が多い場合はカテゴリ別に分割（10,000URL以内推奨）

ページ表示速度の改善（Core Web Vitals対応）

WebP変換・遅延読み込み・CDN活用で商品画像の多いECサイトの速度を改善する

モバイル対応の徹底

モバイルファーストインデックスに対応し、スマートフォンでの購入フロー全体を最適化する

構造化データ（schema.org）のマークアップ

商品価格・在庫・レビュー評価をリッチリザルト表示させCTRを向上、AI Overview対応にも有効

販売終了・在庫切れページの対策

被リンクがあれば301リダイレクト、ない場合は削除またはnoindexで対応ルールを事前設計する

クロール予算の最適化

robots.txt・noindexで不要なフィルターページ・管理URLのクロールを制御し、重要ページへ集中させる

■ECサイトがすぐに実践すべきSEO施策｜コンテンツSEO編

カテゴリページのコンテンツ強化

残り8つのSEO施策を記事で見る :https://ipeinc.jp/media/blog/seo-ec/

商品一覧に選び方ガイド・カテゴリ説明文・FAQを追加。ただし入れすぎると「情報サイト」と判断されるため適量のバランスが鍵

商品ページのコンテンツ最適化

仕入れ先の共通説明文を避け、自社独自のスタッフコメント・使用シーン・ユーザーレビュー・FAQで差別化する

タイトル・メタディスクリプションの最適化

大量ページはテンプレートで自動生成し、主要カテゴリ・重要商品ページは個別に最適化する

オウンドメディア・コラムコンテンツの制作

情報収集層を獲得し、「コンテンツ×商品一覧のまとめページ」で情報ニーズと購入ニーズを同時に満たす

■ECサイトのSEO成功事例

【キヤノンマーケティングジャパン株式会社様】キヤノンオンラインショップの成功事例

集客チャネルがブランドサイトとメールマガジンに偏り、全体の集客数が伸び悩んでいた同社のECサイト「キヤノンオンラインショップ」。サイト全体にSEO的な課題が山積しているものの、分析・改善に割ける社内の人的リソースが不足している状態でした。

ipeはまず基本的な「インデックス登録の最大化」と「内部リンクの整備」を優先実施。商品の入れ替わりへの迅速な対応、カテゴリー名などの一般KWでの対策を並行し、季節ごとの需要変動に合わせた施策提案や実装サポートまで一気通貫で支援しました。

その結果、オーガニックセッション数が対前年比約120%、約130%と順調に拡大。流入増加のなかCVRは維持され、CV数も大幅に向上しました。

オーガニック流入が社内で注目を集める主要チャネルへと成長し、担当者が社内最高位の賞を受賞するという成果にもつながりました。

キヤノンオンラインショップの事例はこちら :https://ipeinc.jp/media/works/interview-canon_interview/

【株式会社メガスポーツ様】スポーツECサイトの成功事例

大手スポーツ用品ECサイト「スポーツオーソリティ」を運営する同社は、サイトリニューアル後に検索順位と自然検索流入が大幅に低下。テクニカルSEOの問題を早急に解消しつつ、中長期的な新規ユーザー獲得の基盤整備も求められていました。

ipeはリニューアル起因のテクニカル課題（リダイレクト・URL構造・カテゴリ構造・内部リンク）の分析・改善を軸に、商品カテゴリページ・ブランドページのSEO強化と、0からのオウンドメディアの立ち上げ、コンテンツマーケティングを並行実施しました。

支援開始から約1年で月間オーガニックセッションが200%以上に増加。キーワード単位では「スポーツ ウェア（3位→1位）」「ランニングウェア（98位→8位）」「野球 ウェア（32位→9位）」など主要カテゴリKWで上位を獲得。新規コンテンツでも「ランニングシューズ 選び方」「スニーカー 洗い方」が圏外から1位を達成しました。

メガスポーツの成功事例はこちら :https://ipeinc.jp/media/works/sportsauthority/

■【競合と差をつける】AIに引用されるための構造設計

GoogleのAI Overview（旧SGE）が普及し、「〇〇 おすすめ」「〇〇 選び方」などのクエリに対してAIが生成した回答が検索結果上部に表示されるケースが増えています。

AI Overviewに商品・カテゴリ情報が引用されるページを作ることが重要で、「問いに対して明確な回答を冒頭に置く」「構造化データで商品情報を正確に伝える」「FAQコンテンツを充実させる」といった施策が有効です。

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■SEO～AI対策まで包括的に｜株式会社ipeのSEO支援

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティング会社です。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■株式会社ipe 会社概要

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

会社名 ：株式会社ipe

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

代表取締役：沖田純一、土井直哉

設立 ：2013年10月

事業内容 ：Webコンサルティング事業、メディア事業

■情報発信サイト

500社以上の支援実績に基づくSEO・Webマーケティングメディア「strategy(https://ipeinc.jp/media/)」

次世代のAI検索対策・最新トレンドを届ける「AKARUMI INSIGHTS(https://akarumi.jp/knowledge/)」

Webマーケティング最新ノウハウなら「AKARUMI（アカルミ）チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCmqwjXRRAxNACA_94VK79WA)」（YouTube）

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)