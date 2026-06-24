年間2,000名超の学生との直接対面で培った、クオキャリアによる「求職者目線」のマッチング支援 - 歯科衛生士学校との事業連携実績100校突破

株式会社クオキャリア

株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、全国の歯科衛生士学校との事業連携実績が100校を突破（※）したことをお知らせいたします。

当事業連携の一環として各校で行っている「就職ガイダンス」の実施校数も右肩上がりに増加しており、今年も就職活動の本格化に合わせて開催のピーク期を迎えています。

※就職ガイダンスの実施または当社発行求人誌の特集記事へのご協力をいただいた学校数／2026年6月10日現在：106校（全国の歯科衛生士養成校数は約180校）

■ 求人メディアの枠を超えたキャリア教育サポート

当社は、歯科衛生士・歯科医師専門の求人メディア「クオキャリア」(https://www.webqua.jp/)を運営しておりますが、それにとどまらず、歯科業界全体の発展に寄与することを目指して、全国の歯科衛生士学校・学生に対するキャリア教育サポートを実施しております。



2014年よりこれらの取り組みを継続してきた結果、現在では就職ガイダンスの実施・求人情報の見方に関する講義や、当社発行の求人情報誌における特集記事への取材協力など、事業連携の実績が106校に達しました。

■ 年間2,000名以上の学生との対面によって磨かれる「徹底した求職者目線」

当社では、就職ガイダンスを通じて年間2,000名以上の歯科衛生士学生と直接対面しています。

こうした圧倒的な接点を有する当社だからこそ、学校や地域ごとに異なる就職指導の方針や、今の学生がどのような目線・基準で就職先を選んでいるのか、といったリアルな動向をタイムリーに把握することが可能となっています。

当社が提供する求人サービスにおいても、求人歯科医院と求職者とのより良いマッチングの実現のため、現場で培った独自の知見と学生の最新動向を最大限に活かしながら、徹底した求職者目線で常にアップデートを続けています。

■ 現場のリアルな声に基づく最新動向資料の公開／無料相談も受付中

今回、歯科医院の経営者・採用担当者様に向けて、こうした「求職者の最も近くにいる当社だからこそ」ご提供できる、精度の高い独自知見と最新の求職者動向をまとめた資料をサービスサイトにて無料で公開しております。

「最新の求職者動向」資料を公開中▶ :https://info.quacareer.com/document/1016/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pt2026061502

さらに、これらの最新動向を踏まえ、各医院様の課題や状況に合わせた具体的な採用戦略の立案・見直しをサポートする無料相談も随時承っております。

競争が激化する昨今の歯科人材市場において効果的な採用活動を展開するため、ぜひお役立てください。

無料相談受付中▶ :https://info.quacareer.com/inquiry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pt2026061501■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

●SNS公式アカウント

＜歯科衛生士向け＞

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer