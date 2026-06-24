人物もペットも“立体で残す”新体験。3Dフィギュアスタジオ「3DME 豊橋店」が6月29日オープン

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジックが展開する3Dフィギュアサービス「3DME（スリーディーミー）(https://3dme.jp/)」は、愛知県豊橋市に「3DME 豊橋店」をオープンいたします。

2026年6月27日（土）に関係者向けプレオープンを実施し、2026年6月29日（月）より完全予約制にて本格営業を開始いたします。

3DME豊橋店は、中部地区初となる3DMEの常設店舗です。高精度3Dスキャナーを活用し、人物やペットを立体データとして記録し、そのデータをもとにオリジナル3Dフィギュアを制作するサービスを提供します。

「その瞬間の空気感まで」立体で残す 3Dフィギュア制作サービス

3DMEは、高精度3Dスキャナーで撮影した人物やペットの姿を3Dデータ化し、そのまま高精細なオリジナルフィギュアとして残すことができるサービスです。

写真では残せない立体感や空気感まで表現できることから、お子さまの成長記録や結婚・成人などの記念、家族写真の代わりとなる新しい思い出の残し方として利用されています。

また、犬や猫など大切なペットの姿を残したいというニーズも高く、近年はペット向け「ペットフォトフィギュア(https://3dme.jp/photo-ai-pet-figure)」の利用も増えています。

3DME 豊橋店の特徴

完全予約制のプライベートスタジオ

3DME豊橋店は完全予約制で営業します。

他のお客様と重なることなく撮影できるため、小さなお子さま連れのご家族やペットとの来店でも周囲を気にすることなく、ゆったりと撮影をお楽しみいただけます。

人物・ペットどちらにも対応

お子さまやご夫婦、ご家族での撮影はもちろん、犬や猫などペットの撮影にも対応しています。

家族とペットが一緒に撮影し、そのままひとつのフィギュア作品として残すことも可能です。

出張撮影サービスにも対応

店舗での撮影に加え、高精度3Dスキャナーを活用した出張撮影サービスも提供します。

地域イベントや商業施設での催事、スポーツイベント、企業の販促企画など、さまざまな場所へスキャナーを持ち込み、その場で3Dスキャン体験を提供することが可能です。

3DME豊橋店 オーナーコメント

有限会社エスプロジェクト 代表取締役・豊橋店店長 坂田 慶介

この度、中部地区初となる3DME豊橋店（完全予約制）をオープンします。

3DMEは店舗に設置された高精度全身スキャナーで撮影し、あっという間に自分そっくりの高精細な3Dモデルが完成し、ご注文いただけます。平面ではなく、ご自身が3Dデータ化される瞬間は、これまでにないワクワク感を体験していただけます。

オリジナル3Dフィギュアは、「その時の自分」を空気感ごと立体として残すことができます。お子さまの成長記録、ご結婚など特別なひととき、ペットとの思い出など、人生の特別な瞬間をカタチにする新しい文化を、この豊橋から発信していきたいと考えております。

完全予約制の店舗のため、人目を気にせずゆっくりとサービスをご堪能いただけることも特徴です。

また、スキャナーを持ち出した出張撮影サービスも展開します。イベントや催事、企業の販促など、さまざまなシーンでご活用いただけますので、お気軽にご相談ください。

■ 出店の背景と今後について

私自身、生まれ育ったこの豊橋で、ご家族や大切な人との大切な一瞬を「カタチ」として残せる場所を作りたいと考え、この度の出店を決めました。

従来の記念写真も素敵ですが、最先端のテクノロジーによって、わずか1秒程度の撮影で、その時の空気感まで立体として残せるフィギュアは、これまでにない感動を生むと確信しています。

小さなお子さまの成長記録やペットとの思い出など、東三河の皆さまの人生の節目に寄り添うお店を目指します。

今後は、このお店が地域の皆さまが集まる新たなコミュニティの拠点となり、豊橋の街に新たな笑顔と活気をもたらすきっかけになることを期待しています。

【店舗概要】

店舗名：3DME 豊橋店

プレオープン：2026年6月27日（土）※関係者招待

グランドオープン：2026年6月29日（月）

営業時間：平日13:00-19:00 / 土日祝日 10:00-18:00

電話番号：090-9060-0385

所在地：愛知県豊橋市錦町81番地 1F

アクセス：豊橋駅（新幹線口）より徒歩約10分 / 駐車場完備

予約方法：完全予約制 ご予約はこちらから(https://3dme.jp/studio)

提供内容：

・人物向け3Dスキャン・3Dフィギュア制作

・ペット向け3Dスキャン・3Dフィギュア制作

・出張撮影サービス

運営：有限会社エスプロジェクト（パートナー店舗）

お問い合わせ

■ メディア取材のお問い合わせ

https://3dme.jp/business/media

■ 本件に関するお問い合わせ

https://3dme.jp/business/contact

※対応可能時間：10:00～19:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

3DME（スリーディーミー）について

株式会社イメージ・マジックが運営する「3DME」は、3Dスタジオで撮影する「スタジオ撮影」と、最新のAI技術を活用した写真から作れる「フォトフィギュア」の二つの方法で、人物フィギュア・ペットフィギュアを制作できるオリジナルフィギュアサービスです。日本テレビやTBSなど多くのメディアで「新しい思い出の残し方」として注目を集め、数多くのメディアで紹介されています。

公式サイト：https://3dme.jp/

Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

X：@3DMe_jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）（ブランド本部）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2026年3月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/

社名：有限会社エスプロジェクト（パートナー店舗）

代表：坂田 慶介

資本金：300万円

所在地：愛知県豊橋市錦町81番地

https://www.kei-s-design.com/