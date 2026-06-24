人気番組「ジョブチューン」の商品はみんな買っている？“従業員イチ押し商品”は信じて良いの？

株式会社リサーチ・アンド・イノベーション

株式会社リサーチ・アンド・イノベーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：中岡邦伸、以下「RnI」）は、運営する「レシートがお金にかわるアプリCODE（コード）（https://code.r-n-i.jp/）」で収集した購買データと、シャープ株式会社がユーザーからあらかじめ利用許諾を得た上でテレビから取得した視聴データと連携し（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000099005.html）、人気番組「ジョブチューン」で合格した商品を視聴者は買っているのか、商品評価が高いのかを分析をしました。

2025年放映の『超一流中華料理人がジャッジ！味の素Cook Do従業員イチ押し商品TOP10！』を事例に分析

今回の分析では2025年3月1日に放映された『超一流中華料理人がジャッジ！味の素Cook Do従業員イチ押し商品TOP10！』を事例に分析していきます。この放送回では10商品中9商品が合格、うち6商品は満場一致の合格となり、高評価な放送回でした。この番組によって対象商品を買う方も増えたのでしょうか？

分析に使用した、購買とテレビの視聴が紐づいたデータについて

弊社が運営する買い物登録でポイントが当たる「CODE（コード）」というアプリでは、ユーザーの皆さまからデータ活用の許可をいただき、購買データや口コミデータなどを収集しています。これに加えてシャープ株式会社との連携により、“テレビ「AQUOS」を利用していて、購買データと視聴データの連携活用の許諾をいただいた方”に、追加でポイントが当たるサービスをご提供しています。このようなユーザー様のご協力により、許諾をいただいたみなさまの購買データと視聴データを紐づけた各種分析や調査が可能になっています。今回の分析では該当者の中から継続的な購買変化を分析出来る600人を対象に分析を行いました。

番組放送後、『Cook Do』の購入数は増えたか？

番組の視聴者・非視聴者に分けて、放映前後のCook Doの購入数の変化を確認しました。放映前は視聴者も非視聴者も近しいトレンドだったのに対し、放映後は、非視聴者と比べて視聴者の購入数が大きく増えていることが分かります。番組の視聴によって購入が増えたことが言えそうです。

しかしながら長期的に見ると、視聴者は放映2ヶ月目から徐々に購入数が減る傾向が見られます。番組を見てすぐに買ったために一時的にストックが増えたことによる反動の可能性がありそうです。但し5ヶ月目からは購入数が回復傾向で、より戻しと思われる動きが見られました。

長期的に購入数は増えたのか？（LTVが上がったか？）

では長期的に見るとトータルの購入数は増えたのでしょうか？放映後から半年間の累計購入数を確認してみました。視聴者は放映前と比べて、100人あたり245個購入していたのに対し、非視聴者は219個でした。やはり長期的に見ると視聴者の方が購入数が多く、番組の効果があったことが伺えます。

お客様は、放映された商品を選んだのか？

この放映回では、数あるCook Doの商品の中でも“従業員イチ押し商品TOP10”が対象商品でした。実際にこれらの商品が購入されたのでしょうか？視聴者・非視聴者に分けて、放映後1ヶ月間のCooke Doの商品別の購入金額の構成比を確認しました。すると視聴者は対象商品の構成が35%で、非視聴者の23%と比べて多く、視聴者のほうが、放映された商品をより多く選んでいることが分かりました。やはりテレビを見て気になって購入された方が多かったのではないかと考えられます。

放映された商品はお店に並んでいたのか？

このように、番組を見た方が対象商品を買いにお店に行っていることが分かりました。一方、買いたくても、お店に並んでいないと当然買うことができません。そしてこの放映回“従業員イチ押し商品”ということでしたので、必ずしも売れ筋商品だけではなかったと思われます。その点、対象商品を取り扱っていないお店も多かった可能性もあります。

そこで、CODEの購買データから、商品ごとの取り扱い指数を算出し、取り扱っていないチェーンが多かった可能性が高い商品を確認してみました。これを見ると、「極 麻辣回鍋肉用 辛口」、「極 香辣麻婆茄子 中辛」、「KOREA！タッカルビ用 中辛」、「四川式 回鍋肉用 中辛」などは、あまりお店に並んでいなかった可能性がありそうです。テレビで見て気になって買いに行ったのに、お店に置いていなかったらショックですよね。ぜひ小売店の皆さまには、メーカー様とご協力の上で、話題の商品を取り揃えていただきたいと思います。

従業員のイチ押しは信頼出来る？！お客様からの評価も高かった？

さて、この放映回では“従業員イチ押し商品”ということでしたが、お客様にも美味しいと思ってもらえる商品だったのでしょうか？CODEでは購入したお客様の商品の評価点を収集していますので、こちらを用いて対象商品と対象商品以外のCook Do商品との評価点を比べてみました。するとほとんどの対象商品が、他のCook Do商品の平均点を上回っており、“従業員イチ押し商品”はお客様からも評価が高かいことが分かりました。お客様の中で一番評価が高かったのは、「Cook Do極 麻辣回鍋肉用 辛口」です。これは“従業員イチ押し”の中でも第1位だった商品です。そのため従業員の評価もお客様の評価も一致していると言えそうです。やはり商品のプロである“従業員のオススメ”は信頼できるもので、ぜひ試してみたいですね。

「Cook Do極 麻辣回鍋肉用 辛口」購入者はどんな点を評価しているか？

では、お客様にも従業員にも人気の「Cook Do極 麻辣回鍋肉用 辛口」は、どんな点が評価されているのでしょうか？頻出キーワードを確認すると「テレビ」「ジョブチューン」のワードが目立ちます。実際の口コミを見てみると、「ジョブチューンを観て、食べてみたくなり買いました。美味しかったです。今まで色々な回鍋肉の素を使ったけど、全然違う。コレが1番美味かった。（女性50代・千葉県）」と、番組がきっかけで買った様子が伺えます。

一方で「ジョブチューンのCook Doランキングの３位内に入っていたので､探してもなかなか見つからず、やっと見つけたので買いました。（女性50代・静岡県）」と、前述に記載した“買いたくてもお店にない状況”は実際に発生していたようです。

味についてはどうでしょうか。「値段がやや高めだが美味しい。辛味強いが旨味もある。（女性50代・福岡県）」、「本格的な回鍋肉。肉は分量より多めに入れましたが美味しく出来ました。アブラ多めですが美味しかった。（女性40代・北海道）」、「辛くて美味しい！！全部2倍の量で作りましたがちょうどよかったです。ちょっと味が濃いので多めの材料で作っても良さそうです。ごはんが本当にすすみます。ちょっと高いけどそれだけの価値はあります。また買います！（女性30代・千葉県）」と、本格的で辛味、旨味がしっかりしていることや味の濃さも“ご飯が進む”とポジティブに評価されているようです。

まとめ

このように”従業員イチ押し商品”は、テレビを見て買いに行く人が多いものの、必ずしもその時の売れ筋商品ではないことがあり、取り扱いがないお店もありそうでした。その結果、買えなかった人や売っているお店を探して買っている人もいらっしゃるようです。商品を買ったお客様からの評価点数は高く、信頼出来る美味しい商品と言えそうです。みなさんも是非、試してみてはいかがでしょうか。

※詳細のデータについてはこちらからお問い合わせください→ cfb@r-n-i.jp

CODE（コード）とは

買い物のレシートと購入商品のバーコードをスキャンすることで、各種提携ポイントに交換可能なポイントがもらえるスマートフォンアプリです。（ポイントは提携サービス経由で現金にかえることも可能）消費者が楽しんで利用した結果、ポイントにも家計簿にもなる一石二鳥のアプリです。

登録された消費者の買い物に関するビッグデータやアンケートなどは、企業がマーケティングに活用し、その一部を報酬として消費者に還元しております。なおCODEは特許(*)も取得しています。登録ユーザー数は360万人を超え、月間商品登録数も4,000万点、口コミなど購入者の商品評価数も累計1.6億件を超え、20～40代の女性に多く利用されています。

*：複数の特許を取得しています。（特許第5980448号、特許第6425297号）

＜CODE紹介サイト＞ https://code.r-n-i.jp/

＜CODE iOS版＞ https://apps.apple.com/jp/app/id879385562

＜CODE Android版＞ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.r_n_i.code.point.app

CODEの購買データや口コミはこちらの「買いログView」で見ることができます

CODEアプリで取得した購買ならびに口コミなどのビッグデータを、閲覧・分析・活用できる “消費者と企業を購買データでつなぐツール「買いログView」” を企業向けに提供しています。

買いログView：https://r-n-i.jp/service/code/kailog-view/

＜リサーチ・アンド・イノベーションについて＞

商号 ： 株式会社リサーチ・アンド・イノベーション

代表者 ： 代表取締役社長 中岡 邦伸

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビル5階

設立 ： 2011年4月15日

事業内容： 買い物データ収集事業、調査事業、広告事業、販促事業、及び各種情報提供サービス

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://r-n-i.jp/