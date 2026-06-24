旭化成株式会社の従業員に対して、ファミワンの福利厚生サービス提供を開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、旭化成株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤 幸四郎）の従業員へ、ファミワン福利厚生サービスの提供を開始いたしました。



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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-811-326d6ae04a6f69c285f927f6c04eeea0.pdf

旭化成株式会社は2025年9月より、三菱地所とファミワンの共催事業「オンラインまるのうち保健室」に参画いただき、女性の健康課題への理解促進や、ヘルスケア全般について考える機会の創出し、当事者である女性本人のみならず周囲を巻き込んだ働きやすい環境づくりを支援、また、専用動画配信ページやミニセミナーなど、従業員のウェルビーイング向上に資するコンテンツを活用していただきました。

ご活用を経て、社員が健康課題に関する正しい知識を得る機会の重要性を改めて認識し、より継続的かつ包括的な支援体制の構築を目指して、このたびファミワンの福利厚生サービスの本格導入を決定いただきました。

ファミワンでは、多職種の専門家によるオンラインサポートや動画コンテンツ、セミナーの提供を通じて、旭化成株式会社の従業員の皆さまが健康課題に関する正しい知識を得られる環境づくりを支援してまいります。プレコンセプションケアや更年期ケアをはじめとする幅広い健康テーマに関する情報発信を通じて、健康課題への理解を当事者だけでなく職場全体へ広げ、誰もが安心して能力を発揮できる組織風土の醸成をサポートします。従業員のウェルビーイング向上と、活躍できる職場環境づくりの実現に向けて、企業のパートナーとして伴走してまいります。

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995