川上千尋オリジナル楽曲『あいことば』／『ゼロから咲く』を7月連続配信リリース！

吉本興業株式会社俳優として活動する川上千尋が、オリジナルソング2曲を配信リリースすることが決定しました。

第1弾『あいことば』は7月22日（水）配信 。NMB48卒業時に書き下ろし、新たな門出への決意とファンへの感謝を込めた一曲です 。続く第2弾『ゼロから咲く』は7月29日（水）配信 。俳優として歩み始めたリアルな心情と、未来へ進む想いを綴った楽曲となっています。

さらに、2曲の配信リリースを記念したリリースイベント『君と見る景色』を7月25日（土）に大阪で開催します。HEPホールにて開催される本イベントは、60分間のライブ形式で実施。川上千尋が自身の楽曲に込めた想いを歌声とともに届ける、特別なステージとなります。NMB48卒業後、新たな表現者として歩み始めた川上千尋の“今”が詰まった2作品と、リリースイベントにぜひご注目ください。

本イベントのチケットは川上千尋Fanclubにて、6月25日(木)11:00より先行受付を開始します。

川上千尋 コメント

『あいことば』と『ゼロから咲く』。

この2曲をリリースできること、そして「音源で聴きたい」という応援してくださる皆さんの声を形にできたことを、とても嬉しく思います。

また、私がこの2曲に込めた想いを汲み取り、実現に向けてご尽力してくださった皆様にも、心より感謝いたします。

さらに、7月25日（土）には、この2曲を引っ提げたイベント『君と見る景色』の開催が決定しました！

少しでも多くの方にこの歌が届きますように。

当日は感謝と想いを込めて歌います。

そして、この2曲がどのように生まれたのか、その背景や制作時の想いについてもお話しできたら嬉しいです。

皆さんと一緒に、特別な景色を見られることを楽しみにしています。

楽曲概要

▼『あいことば』

配信：2026年7月22日（水）

作詞 : 川上千尋 作曲 : 川上千尋 / 高橋遼

楽曲紹介：川上自身がNMB48卒業時に書き下ろした楽曲で、新たな門出への決意と、これまで支えてくれたファンへの感謝の気持ちを込めた一曲となっています。

▼『ゼロから咲く』

配信：2026年7月29日（水）

作詞 : 川上千尋 作曲 : 川上千尋 / 高橋遼

楽曲紹介：グループ卒業後、俳優として新たな道を歩み始めた川上が、不安と向き合いながらも未来へ進んでいく想いを綴った楽曲です。新たな挑戦の中で感じたリアルな心情が詰まった作品となっています。

公演概要

公演名：『君と見る景色』

日時：2026年7月25日(土)

1部▶12:00開場／13:00開演

2部▶17:00開場／18:00開演

会場：HEPホール

（大阪市北区角田町５－１５ HEP FIVE 8F）

出演：川上千尋

主催：吉本興業株式会社

チケット概要

▼料金：前売 一般7,000円／カメコ席9,000円（全席指定席・税込）

当日 一般7,500円／カメコ席9,500円（全席指定席・税込）

▼販売期間

・FC先行：6月25日(木)11:00～6月30日(火) 11:00

【川上千尋Fanclub】 https://kawakamichihiro-rooms.fanpla.jp/(https://kawakamichihiro-rooms.fanpla.jp/)

・FANYチケット先行：7月3日(金)11:00～7月6日(月)11:00

・一般発売：7月12日(日)10:00～

※先行販売にて予定枚数に達した座種は、FANYチケット先行・一般発売での取り扱いはございませんので予めご了承ください。

▼販売URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/18141(https://ticket.fany.lol/event/detail/18141)