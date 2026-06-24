株式会社ベイジ・代表取締役 枌谷氏が語る｜Claude Codeで内製した、約200項目の採用サイト診断ツールの裏側｜7/9(木)・7/16(木)開催

株式会社overflow株式会社ベイジ・代表取締役 枌谷氏が語る｜Claude Codeで内製した、約200項目の採用サイト診断ツールの裏側｜7/9(木)・7/16(木)開催

AI時代のエンジニア採用プラットフォーム「Offers」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「株式会社ベイジ・代表取締役 枌谷氏が語る｜Claude Codeで内製した、約200項目の採用サイト診断ツールの裏側 ～100社超の支援実績と1万人超の調査データから設計。AIを"効率化"で終わらせず、"価値向上"に使うという選択～」を2026年7月9日(木)にライブ配信、7月16日(木)にアーカイブ配信いたします。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_81?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_81)

本セミナーはこんな方におすすめ

開催概要

セミナー詳細内容

- 採用サイトの改善に取り組んでいるが、どの観点から見直すべきか悩んでいる方- 自社の採用サイトが、候補者にとって十分な情報提供になっているか不安がある方- 採用広報や採用ブランディングの強化に向けて、具体的な改善観点を知りたい方- Claude Codeや生成AIを、人事・採用業務にどう活かせるのか具体例を知りたい方- AI活用を単なる業務効率化で終わらせず、採用活動や候補者体験の価値向上につなげたい方- 非エンジニアでもAIを活用して業務ツールを内製できるのか、実践例を知りたい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/305_1_64c2568a6f7c770ae0bb0432571b0a7e.jpg?v=202606240851 ]

採用サイトは、候補者が企業理解を深め、応募を検討するうえで重要な接点です。

一方で、採用サイトを公開した後に「どこを改善すべきか」「候補者に必要な情報が十分に届いているか」「自社の魅力や働く環境が正しく伝わっているか」を客観的に判断することは簡単ではありません。



この課題に向き合うため、株式会社ベイジ代表取締役の枌谷 力氏は、100社超のBtoB企業支援実績と1万人超の求職者調査データをもとに採用サイトを約200項目で診断するツールをClaude Codeを使って自ら内製し無料公開しました。



本セミナーの前半では、枌谷氏が開発の経緯、約200項目の設計思想など非エンジニアがClaude Codeを使って業務ツールを内製するリアルな体験を共有します。



後半はライブデモを交えたトークセッションとQ&Aを予定。

なぜ無料公開に踏み切ったのかという意思決定の背景や200項目への絞り込み過程、精度向上のチューニング手法など開発の実践知に加え、「AIを効率化で終わらせず、価値向上に使う」という枌谷氏の考え方についても深く議論します。



採用サイトの改善を検討している方にも、Claude Codeの活用を模索している方にも、すぐに持ち帰れる実践的なヒントをお届けします。

登壇者プロフィール

株式会社ベイジ 代表取締役 枌谷 力氏

ベイジの代表取締役兼CEO。新卒でNTTデータに入社、営業を経験したのち、28歳でデザイナーに転身。制作会社を2社経験したのち、2007年にフリーランスとして独立、2010年にベイジ企業。BtoB企業を中心に業界規模を問わず、マーケティング、デザイン、コンテンツ、マネジメント、採用等、幅広いテーマで支援。登壇執筆多数。Xフォロワー数が10.3万。2022年4月に福岡移住。

株式会社overflow 代表取締役 CEO 鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントに新卒入社。広告営業を経て、Amebaプラットフォームの管轄責任者に就任。その後、スタートアップ企業に入社、代表取締役就任を経て2ヶ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。子会社代表取締役とDeNA広告部長を兼任。2017年6月、株式会社overflowを創業。2018年から2020年9月末までエキサイト株式会社の社外取締役を兼任。

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■ 直近開催のイベント・カンファレンス

「AI×採用カンファレンス 2026 summer」| 7月30日（木）オンライン開催

AI×採用カンファレンス 2026 summer

Offersは、AI×採用領域のオンラインカンファレンス「AI×採用カンファレンス 2026 summer」を、2026年7月30日（木）に開催します。「AI時代の採用設計と組織マネジメントの最前線」をテーマに、採用責任者・人事・経営層の皆さまに向けたセッションをお届けします。参加費は無料で、参加登録を受け付けています。

- 開催日時：2026年7月30日（木）10:45～17:30- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 参加登録：https://ai-recruitment-conf.offers.jp/(https://ai-recruitment-conf.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_81)

▶とりあえず申し込む（無料）(https://ai-recruitment-conf.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_81)

【直近開催予定】1年間で50のAI施策。AIとともに人が主役の採用チームをつくる～グッドパッチが実践する、試行錯誤と組織浸透のリアル～ | 6月24日（水）、7月1日（木）オンライン開催

1年間で50のAI施策。AIとともに人が主役の採用チームをつくる～グッドパッチが実践する、試行錯誤と組織浸透のリアル～ | 6月24日（水）、7月1日（木）オンライン開催

本セミナーでは、グッドパッチの採用チームが過去1年間でトライした、50を超えるAI活用の取り組み・仕組みづくりをご紹介します。

単なる成功事例にとどまらず、定着しなかった取り組みやアンチパターンも率直に共有しながら、業務プロセスにAIをどう溶け込ませてきたのか、その実践のリアルや、具体的な活用例をデモを交えてお話しします。

- 開催日時：2026年6月24日（水）12:00～13:00（Live配信）、2026年7月1日（水）12:00～13:00（アーカイブ配信）- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 参加登録：https://offers.jp/events/seminar_80(https://offers.jp/events/seminar_80?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_81)

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■ エンジニア採用力を無料で可視化「採用力チェック」

URLだけで分かる。あなたの会社のエンジニア採用力。

企業URLを入力するだけで、AIが採用ページ・求人情報・技術発信などの公開情報をもとに、自社のエンジニア採用力を5指標24項目でスコアリングします。さらに、Offersが支援してきた累計1,000社超の採用データをもとに、同業他社の中での位置を偏差値として算出。お申し込み後、12ページの詳細レポート（採用偏差値レポート）をメールでお届けします。

▶ 採用力チェック（無料）はこちら：https://service.offers.jp/client/hiring-check/(https://service.offers.jp/client/hiring-check/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_81)

■ Offersとは

Offers、ブランド刷新を実施。AI時代の採用は、Offersから

「Offers」は、AI時代のエンジニア採用プラットフォームです。35,000人超のエンジニアデータベースと独自のAI技術を活用し、候補者の発見からスカウト、採用までを一貫して支援する「AI RPO」で、再現性のあるエンジニア採用を実現します。導入企業1,000社以上。

■ 会社概要

■ お問い合わせ先

- Offers：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_81)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/305_2_13bef2607a841fd2b08d1541461546e2.jpg?v=202606240851 ]

株式会社overflow 広報担当 E-mail：pr@overflow.co.jp