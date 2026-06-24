【二階堂亜樹プロ登場】プロ雀士の販促素材・プロモーションツール提供サービスW-STA（リャンスタ）に二階堂亜樹プロが参加します！

株式会社パック・エックス

人気プロ雀士の販促素材及びプロモーションツールの提供サービス「W-STA（以下、リャンスタといいます）」を運営する株式会社パック・エックス（本社：東京都港区、代表取締役：松林孝征）は、日本プロ麻雀連盟に所属する二階堂亜樹プロの素材をリャンスタで提供することをお知らせします。

リャンスタ：https://w-sta.com

二階堂亜樹プロのプロフィール

1981年11月14日、神奈川県鎌倉市生まれのプロ雀士。日本プロ麻雀連盟15期生。キャッチフレーズは「卓上の舞姫」。

Mリーグには開幕初年度から現在まで、EX風林火山のメンバーとして8シーズン連続で参戦。また姉の二階堂瑠美プロもプロ雀士として活躍、2人で配信しているYouTubeチャンネルも人気。

サイト・SNS

二階堂姉妹オフィシャルサイト：http://2kaido.com/

X：https://x.com/16003200

YouTube

るみあきchanねる：https://www.youtube.com/channel/UCik1vxTWDQb3ML2LTgFgG5Q

W-STA（リャンスタ）とは

リャンスタは、人気プロ雀士の素材、肖像権を月額料金で利用できるサービスです。麻雀業界はプロリーグや漫画の影響もあり人気が上昇。今後も更なる成長が見込まれています。

麻雀業界で活躍するプロ雀士を広告塔として起用することで、ビジネスの認知拡大と集客貢献を実現できます。通常であれば、タレント起用は多額の費用がかかりますが、エリア制を用いたシェアリングモデルを採用することで、低コストの月額定額で利用できるのも強みです。

リャンスタの提供素材は、基本的な取り扱いを守れば利用場所や方法が自由。取り扱いに課されるルールはほとんどないため、自由度の高いプロモーションが可能です。また、広告物の監修がないため、素材をすぐに活用することができます。

提供素材

豊富な画像素材に加えて、直筆サインのデータも提供します。

リャンスタでは、プロ雀士の画像素材、音声素材、動画素材を提供しています。

また、オリジナル素材として、自社ユニフォーム着用、ショートシナリオ、オリジナルボイスなど、契約企業の要望を踏まえて提供されます。

※オリジナル素材は、契約内容によって上記とは異なる場合があります。

活用事例

プロ雀士が自店ユニフォームを着用した素材を利用できます（オプション）

リャンスタの提供素材は、企業ホームページ、店頭ポスター、チラシ、SNS告知、店外販促、動画プロモーションなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

今後の方向性

株式会社パック・エックスは、各種人材サービスや集客支援事業にて、数多くのアミューズメント企業、パチンコ関連企業との取引を行っているため、先ずはアミューズメント企業、パチンコ関連企業へのサービス提供を進めて参ります。

しかし、リャンスタの提供素材は業界や職種問わず非常に汎用性が高いものです。そのため、将来的には業界業種問わず、幅広くご利用いただくことで、私たちが麻雀業界との懸け橋になることを目指します。

あわせて、媒体価値をともに広げていただける広告代理店・販売パートナー企業様との協業も積極的に推進してまいります。

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社パック・エックス

担当者名：執行役員 中村祐希

電話番号：03-5777-0361

メールアドレス：info＠pac-ex.com

問い合わせフォーム：https://www.pac-ex.com/contact/

株式会社パック・エックス

所在地：東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留6階

設立：1994年2月

事業内容：人材紹介、求人サイト事業、採用コンサルティング、集客支援、デジタルマーケティング支援等

公式サイト：https://www.pac-ex.com