「安全管理」を「コンディション管理」へ。ナイトケアドリンク「ノウウェル」が、日揮グループ「アザス」と全国安全週間に合わせたコラボキャンペーンを開始！

SNIPS株式会社

SNIPS株式会社（本社：東京都、代表取締役：近藤拓哉）が展開する、タルトチェリー果汁100%配合のナイトケアドリンク「ノウウェル」は、JGC Digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：長谷川順一）が運営する建設現場向け安全文化作りを加速するコミュニケーションサービス「アザス」と提携し、2026年7月の全国安全週間に合わせたコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■ コラボレーションの背景：現場の安全は日々のコンディションから

毎年7月に実施される「全国安全週間」において、夏の工事現場における最大の課題の一つが「熱中症対策」です。一般に、現場でのうっかりミスや体調の乱れの背景には、睡眠不足や疲労の蓄積が関係するといわれています。本コラボレーションでは、単にルールを徹底する安全管理から一歩進み、「十分な休養とコンディション管理を意識することが、翌日の現場の安全に直結する」という考え方を、現場のマネジメント層とともに広げていくことを目指します。その一環として、一日の終わりに自分を労わる選択肢として「ノウウェル」をご提案します。

■ キャンペーン概要

全国安全週間にあわせて、7月の1ヶ月間(*)、アザスを導入している現場の施工管理者や安全担当者（約1,000名）を対象に、アザスプラットフォーム内での「アザスポイント付与率80%以上」を達成したユーザーが応募できる景品抽選キャンペーンを実施します。景品として、欧米のプロアスリートも注目する果実「タルトチェリー」を配合したナイトケアドリンク「ノウウェル」を提供します。

また、本キャンペーンと連動し、アザス公式ホームページ内にて「現場の安全は、夜の休養から始まる」をテーマとしたタイアップ記事を前後編にわたり配信いたします。

(*)キャンペーン期間：2026/6/29(月)~2026/8/2(日)



■ 関係者コメント

【SNIPS株式会社 代表取締役：近藤拓哉 】

『ただいま、わたしの時間』ー ノウウェルが大切にしているのは、慌ただしい一日を終えて、自分に還るその瞬間です。建設現場における安全は、これまで目が向きがちだった『その場のルール』のみならず、前日の夜をどのように過ごし、どんなコンディションで朝を迎えるか - そこから始まっているのだと考えています。安全管理をコンディション管理へ。誰かの安全を守る責任を背負って働く方々の毎日に、心地よい夜が訪れることを願って、今回アザスさんとのコラボに参加させていただきました。一つでも良い安全に繋がれば幸いです。

【JGC Digital株式会社 アザスプロジェクトマネージャー：倉田浩二郎氏】

夏場の暑さがつらくなっている昨今、建設現場における熱中症対策は喫緊の課題となっています。一般的に熱中症対策の一つとして「十分な睡眠」が挙げられていますが、夏の暑さの下ではどうしても寝苦しくなってしまいます。そうした夏の夜に、ほっと一息つく時間として、今回のコラボでは夜のひとときに楽しめるナイトケアドリンク「ノウウェル」を提供頂きました。我々の日々の生活を支える現場の皆様が、健康で安全に業務に従事できる環境づくりに貢献できれば幸いです。



■ 「ノウウェル」とは

ノウウェルは、「ただいま、わたしの時間」をブランドステートメントとして掲げる自然派ナイトケアドリンクです。タルトチェリー果汁(*)と、大麦由来のGABAの2成分のみを配合。砂糖・人工甘味料・保存料・着色料などの余計なものは一切使用せず、素材本来の力で毎日頑張る現代人の夜に心地よく寄り添います。

ノウウェル公式ブランドページ：https://nouwell.jp

(*)タルトチェリーとは、すっきりとした酸味が特徴のさくらんぼです。欧米では古くからパイやケーキの甘さを引き締める食材として親しまれてきました。そんな果実が今、SNS発の「眠る前の一杯ーSleepy Girl Mocktail」の主役として再び注目を集めています。



■ 「アザス」とは（JGC Digital株式会社）

アザスとは、建設現場向け安全DX・トークンプラットフォームです。危険を伴う建設現場において推奨される行動に対しポイントを送り合うことで、安全な行動を啓蒙し、作業者と監督の間の信頼関係を構築することで、コミュニケーション活性化を通じて作業現場が明るく、安全になっていくことを目的としています。

※アザスはiOSおよびAndroid端末に対応しており、App Store及びGoogle Playよりダウンロードが可能です。

アザス公式ホームページ：https://sales.azas-token.com(https://sales.azas-token.com/)

▶︎ 企業の「健康経営」や「安全対策」担当者様へ

SNIPS株式会社では、本コラボレーションを皮切りに、夏季の熱中症対策や従業員のコンディション管理・健康経営を推進する企業様・現場様とのタイアップ、および福利厚生としての「ノウウェル」の導入・共同キャンペーンを随時募集しております。 「現場の安全対策に新しいアプローチを取り入れたい」「従業員の睡眠・休養をサポートしたい」という担当者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【本件（導入・コラボレーション）に関する企業様からのお問い合わせ先】

SNIPS株式会社 ビジネス開発担当宛

Email：nouwell@snipx.jp





