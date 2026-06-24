広告会社の社員が中学生に教える「どうしたら相手に伝わるか？」

株式会社DACホールディングス

名古屋市を拠点とする広告会社セントラル・デイリー（DACグループ）は2026年6月18日（木）、名古屋市立香流中学校（名古屋市名東区）の3年生約130名を対象に、「編集・メディア・地域」をテーマとした特別授業を実施しました。

この授業は、同校のキャリア教育の一環として行われたもので、当社社員は「情報のプロ」として、生徒たちに情報発信の基本を伝えました。

実施の背景

授業の様子実際に使用した資料の一部

香流中学校の3年生は総合的な学習の時間のカリキュラムとして、生徒がアントレプレナーシップを発揮しながら、自ら地域課題や魅力を調べてリーフレットやWEBを用いて発信する活動が予定されています。

そこで、「地域に必要とされる情報を発信しているプロの視点を取り入れたい」という同校からの要請を受け、地域情報メディアの運営や編集力に強みを持つ当社が、講師を務める運びとなりました。

授業の内容～「伝わる」情報発信のコツをプロが伝授～

当日は当社のメディア部の社員が登壇し、3年生4クラス、約130名の生徒に向けて講話を行いました。

【主な講義内容】

・メディアの役割と仕事について

・情報を組み立てる6ステップ

・メディアの特性比較（紙・WEB・動画）

・学校近隣地域を題材にした「企画の進め方」の解説

・当社が実際に制作したメディアの事例紹介

生徒たちがイメージしやすい身近な話題を取り入れながら、「読者の心に響く情報の発信の仕方」を解説しました。生徒たちは熱心に耳を傾け、2学期からの実践に向けた具体的なイメージを膨らませた様子でした。

実施の効果

授業後、生徒からは

・紙やWEB、動画などメディアの種類によって得意なことが違うというのが興味深かった

・自分が伝えたい事より、相手が欲しい情報をまず考えることが大事だと感じた

・見る側の立場になって制作することが大切だと思った

・2学期の総合学習では、今日聞いた話を思い出しながら取り組みたい

などの感想が寄せられました。

また、授業の前と後にそれぞれ行ったアンケート「今後のメディア選び、テーマ選びについてイメージできますか」について、

【授業前】1.95 →【授業後】3.07（1.12ポイント増）

となり、理解が深まった様子がうかがえました。

※（イメージできない＝1～イメージできる＝4 の4段階で回答）

継続的な活動を

セントラル・デイリーならびにDACグループでは、広告・プロモーション事業だけでなく、地域や社会に貢献する活動にも力を入れています。今回のような次世代を担う子どもたちの教育支援にも力を入れ、地域の持続的な発展に引き続き寄与してまいります。

企業概要

株式会社セントラル・デイリー

名古屋を拠点とする総合広告代理店。東海・北陸・関西を中心に全国で総合広告、観光ソリューション、求人広告事業を展開。「人と人、心と心をつなぐ」をテーマに、地方創生や地域課題の解決に向けたプロデュースを数多く手掛けている。

代表者：水野 正人

所在地：愛知県名古屋市中区錦2-9-29 ORE名古屋伏見ビル8F

URL：https://central-daily.co.jp/

DACグループ

東京都上野に本部を置く、総合広告・人材ソリューション・観光ソリューション・グローバルソリューションの4事業を柱とする広告企業グループ。農業法人やワイナリー、青少年の健全な育成を目的とする一般社団法人なども展開し、地方創生や社会貢献事業にも取り組む。創業1962年、社員数975人(DACグループ総数／2025年12月時点)。

URL： https://www.dac-group.co.jp/