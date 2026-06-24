特別株主優待実施に関するお知らせ

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤誠「以下当社」）は、2026年6月24日開催の取締役会において、従来の株主優待に加え、特別株主優待を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1、特別株主優待実施の理由

当社では、2026年3月期において２期連続の黒字化を達成することができました。これもひとえに、株主の皆様やお取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援の賜物であると心より感謝申し上げます。当社は株主の皆様に対する適正な利益還元を経営の最重要施策のひとつとして認識し、将来の経営環境や業界動向を総合的に勘案しながら、積極的な利益還元を図ることを基本方針としております。

つきましては、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の意を表すとともに、より多くの皆様に当社株式をご保有いただき、当社の主力商品であるアサイーをより身近に体験していただくことで、当社の事業への理解をより一層深めていただくことを目的に、2期連続黒字化を記念した特別株主優待を追加で実施することといたしました。

2、株主優待制度変更（拡充）の内容

（１）対象となる株主様

2026年３月末日時点の当社株主名簿に1単元（100株）以上の保有が記載または記録された株主様

（２）特別株主優待の内容

対象となる株主様に対して、一律に「2,000円相当の自社商品」を贈呈いたします。

（３）発送日、受取期限、受取方法

当社株主優待ショッピングサイトを通じてご指定のご住所に発送いたしますので、下記「３．優待を受けるため

の手順」に沿ってWEB上で会員登録をしていただき、受取手続きをお願いいたします。

なお、受取期限を過ぎた場合は受取手続きができなくなるため、期限内の受取手続き完了をお願いいたします。

３、優待を受けるための手順

対象となる株主様は、当社株主優待ショッピングサイト（以下、「本サイト」といいます。）を通じて、以下の手順にて商品のお受け取り手続きをお願いいたします。

（1） 本サイトへのログイン

本サイトへのログインをお願いいたします。

なお、ご利用が初めての方は、会員登録をお願いいたします。

株主優待ショッピングサイト：https://shop.frutafruta.com/

（２） 専用ページへのアクセス

サイト内の案内に沿って、株主優待特典の該当する商品ページ（専用URL）を開きます。

（３） ご購入手続き

カートに商品を入れて、チェックアウト・ご購入手続きへ進みます。

※発送先のご指定などを承るためにオンラインストアのシステムを介して商品の手配を行います。

進呈プロセスのため、通常商品のページからではなく、必ず専用URLの商品ページからお手続きください。ご請求は発生いたしませんのでご安心ください。

（4） 商品のお受け取り

ご指定いただいたご住所へ商品をお届けいたします。

４、その他

本特別株主優待は本2期連続黒字化達成を記念して今回限り実施するものであり、内容に変更が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

また、本件による当社業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

本サイトの会員登録や利用方法についてご不明点がある場合は、以下ご利用ガイド/FAQをご参照いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

ご利用ガイド：https://shop.frutafruta.com/pages/guide-sh

FAQ：https://shop.frutafruta.com/pages/faq-sh

お問い合わせ窓口 メールアドレス：contact_sh@frutafruta.com

当社は今後も、配当等その他の利益還元についても継続的に検討し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、企業価値の継続的な向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。