7月21日(火)開催、金融業界向けAI経営セミナーのお知らせ

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、2026年7月21日（火）に、金融業界の皆さまを対象とした「金融業界向け AI経営セミナー ～AI戦略と現場実装のリアル～」を開催いたします。本セミナーでは、三井住友フィナンシャルグループ・りそな銀行・商工中金・伊予銀行の金融4社が登壇し、PoC（概念実証）で終わらせないAI現場実装のリアルな成果と実践知を、AI戦略からシステム開発・営業の高度化・人材育成まで多面的にお届けします。オフライン会場（KABUTO ONE、東京都中央区日本橋）およびオンライン（Zoom）でのハイブリッド形式で実施し、参加費は無料です。

☑ 開催の背景

金融業界ではいま、AI活用が実証段階から本格実装のフェーズへと進みつつあります。業務変革、システム開発、営業高度化、人材育成、顧客対応など、AIの活用領域が広がる一方で、戦略をどう描き、現場にどう定着させ、成果につなげるかが重要な経営課題となっています。

本セミナーでは、積極的にAI活用に取り組む金融機関が登壇。共創型パートナーシップによるAI戦略、AI駆動開発によるシステム開発の変革、AIエージェントによる営業高度化、AIロープレによる人材育成・応対力強化まで、金融機関におけるAI実装のリアルを多面的にお届けします。AIをPoC（概念実証）で終わらせず、経営変革と現場成果につなげるための実践知をお持ち帰りいただけるセミナーです。

お申込みURL

■現地参加（KABUTO ONE 会場）

https://event.exawizards.com/misc/2026045

■オンライン参加（Zoom 配信）

https://event.exawizards.com/misc/2026046

☑ 登壇企業

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

株式会社商工組合中央金庫

株式会社伊予銀行

※プログラムおよび登壇企業・登壇者は予告なく変更となる場合がございます。

☑ イベントの見どころ

・メガバンク・地域金融機関が登壇

AI活用を推進する金融機関のリアルな取り組みを直接お聞きいただけます。

・最新のAI活用・実践事例を一度に学べる

AI戦略、システム開発、営業高度化、人材育成、顧客対応など、PoCにとどまらない実装のヒントを得られます。

・セッション後のネットワーキング

オフライン会場では、登壇者や参加者との交流を通じて、金融業界におけるAI活用の課題や取り組みを深く知ることができます。

☑ プログラム概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30192/table/461_1_194dba3d9eb74fdeb5b74f0db8081276.jpg?v=202606240951 ]

☑ タイムテーブル

13:00 受付開始

13:30 オープニング

13:40 第一部：三井住友フィナンシャルグループ登壇（45分）

14:25 第二部：AI駆動開発（30分）

14:55 休憩（10分）

15:05 第三部：AIエージェント×営業（30分）

15:35 第四部：AI活用成果： りそな銀行・商工中金・伊予銀行（60分）

16:35 クロージング

16:45 名刺交換・ネットワーキング

18:00 終了

※タイムスケジュールは変更になる場合がございます。

☑ 開催概要

- 名称：金融業界向け AI経営セミナー ― AI戦略と現場実装のリアル ―- 日時：2026年7月21日（火）13:30～18:00（開場：13:00）- 形式：ハイブリッド開催（オフライン／オンライン）- オフライン会場：KABUTO ONE（カブトワン）／東京都中央区日本橋兜町7-1- オンライン会場：ZOOM- 主催：株式会社エクサウィザーズ- 参加費：無料- 対象：銀行・地方銀行を中心とした金融業界において、AI活用推進に携わる部長・課長クラスの皆さま

下記URLよりお申し込みください。

■現地参加（KABUTO ONE 会場）

https://event.exawizards.com/misc/2026045

■オンライン参加（Zoom 配信）

https://event.exawizards.com/misc/2026046

※プログラムおよび登壇者は予告なく変更となる場合がございます。

※同業他社の方など、主催者の判断によりご参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/