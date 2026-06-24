【DNA解析による最前線の分類】沖縄で見られる1089種のウミウシを網羅した図鑑。
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DNA解析による最前線の同定・分類を特徴に、
沖縄で見られるウミウシ1089種を掲載した図鑑。
著者は沖縄在住のダイビングインストラクターで、
ウミウシ中心のガイドを行いながら22年間ウミウシを観察・撮影している。
また、千葉大学の研究者やロシアのモスクワ動物博物館のサーシャ博士などと交流があり、
日々、種の同定の研究を行っている。
【目次】
【著者プロフィール】
今川 郁（イマガワ カオル）
1965年大分県出身。34歳でスキューバダイビングを始め、37歳で脱サラ、沖縄に移住。2003年ダイビングショップ「オーシャンブルー」を立ち上げ。2017年ウミウシサイト「世界のウミウシ」を立ち上げ。ウミウシなどのマクロ生物の観察をライフワークにしている。
【書籍概要】
シリーズ名：ネイチャーウォッチングガイドブック
書 名：沖縄のウミウシ
著 者：今川 郁
仕 様：A5判、480ページ
定 価：6,160円（税込）
発売日：2026年7月6日（月）
ISBN：978-4-416-52587-6
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＼「ネイチャーウォッチングガイドブック」シリーズ プレスリリースはこちら／
『ウミウシの生態観察図鑑』プレスリリース
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『日本と世界のタカラガイ』プレスリリース
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