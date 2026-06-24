【DNA解析による最前線の分類】沖縄で見られる1089種のウミウシを網羅した図鑑。

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株式会社誠文堂新光社


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DNA解析による最前線の同定・分類を特徴に、


沖縄で見られるウミウシ1089種を掲載した図鑑。




著者は沖縄在住のダイビングインストラクターで、


ウミウシ中心のガイドを行いながら22年間ウミウシを観察・撮影している。






また、千葉大学の研究者やロシアのモスクワ動物博物館のサーシャ博士などと交流があり、


日々、種の同定の研究を行っている。







【目次】





【著者プロフィール】


今川 郁（イマガワ カオル）


1965年大分県出身。34歳でスキューバダイビングを始め、37歳で脱サラ、沖縄に移住。2003年ダイビングショップ「オーシャンブルー」を立ち上げ。2017年ウミウシサイト「世界のウミウシ」を立ち上げ。ウミウシなどのマクロ生物の観察をライフワークにしている。



【書籍概要】


シリーズ名：ネイチャーウォッチングガイドブック
書　名：沖縄のウミウシ


著　者：今川 郁


仕　様：A5判、480ページ


定　価：6,160円（税込）


発売日：2026年7月6日（月）


ISBN：978-4-416-52587-6


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＼「ネイチャーウォッチングガイドブック」シリーズ プレスリリースはこちら／

『ウミウシの生態観察図鑑』プレスリリース


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『日本と世界のタカラガイ』プレスリリース


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『増補改訂 草木の種子と果実』プレスリリース


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