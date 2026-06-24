【Bsオリ姫デー2026】「#推しメッセ(R)︎」実施決定！BsGravityへあなたの“想い”を届ける応援メッセージギフトを贈ろう！
【Bsオリ姫デー2026】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！
【Bsオリ姫デー2026】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！
2026年7月18日（土）から開催される『Bsオリ姫デー2026』にて、推し広告(R)︎専門代理店サービス「センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）」が展開する「#推しメッセ(R)︎」を実施いたします。
#推しメッセ(R)︎は、ファンが応援メッセージギフトを贈ることができる新しい推し広告(R)︎（センイル／応援広告）です。
今回は、オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」向けにあなたのスマホから推しへ応援メッセージギフトを贈ることができます。
事前に贈られたメッセージは、『Bsオリ姫デー2026』が開催される京セラドーム大阪内と楽屋エリアに設置されたデジタルサイネージで表示されます。
さらに、終演後にはメッセージが一冊のデジタルブックにまとめられ、BsGravityのもとへ届けられます。
今回で3度目の実施となるBsGravityの「#推しメッセ(R)︎」は、特典内容をバージョンアップしてお届け！
観戦チケットとBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券がペア25組（50名様）に当たるほか、推しメンバーからの名前呼び付きメッセージ動画や推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙など、ファンの皆さまにお楽しみいただける特典をご用意しております。
センイルJAPANは“想いをカタチに”する新しい応援の形で、ファンとBsGravityをつなぎます。
Bsオリ姫デー2026を、ぜひ一緒に盛り上げましょう！
▼「【Bsオリ姫デー2026】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！特設ページはこちら
https://birthdayadjp.shop/collections/oshimesse/products/bsgravity2026-orihime
▼「【Bsオリ姫デー2025】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000034238.html
【企画概要】- サービス名：「#推しメッセ(R)︎」
- 対象アーティスト：BsGravity（オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット）
- 実施期間：2026年7月18日（土）～7月26日（日）『Bsオリ姫デー2026』
- メッセージ受付期間：7月25日(土)23:59まで
※前日23:59までにお贈りいただいたメッセージが、翌試合日に配信されます。
- 開催場所：京セラドーム大阪内
- サイネージ設置場所：3Fコンコース、 楽屋エリア（詳細は特設ページ内でご確認ください）
- 特設ページ：https://birthdayadjp.shop/collections/oshimesse/products/bsgravity2026-orihime
- 内容
1.ファンがスマホ等から応援メッセージギフトを購入&投稿
2.会場内のデジタルサイネージに表示
3.終演後、メッセージをまとめた「デジタルブック」を事務所へ送付
4.メッセージギフトの収益の大部分を推しに還元
5.推しメンバーからの名前呼び付きメッセージ動画・直筆サイン入りスマホ壁紙などの特典あり（※プランによる）
7月5日までの事前購入者特典！抽選でペア25組（50名様）に観戦チケットおよびBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券が当たる！
推しメッセをお申し込みいただいた方の中から、抽選でペア25組（50名様）に観戦チケット（試合日程を後日選択可能）とBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券をプレゼント！
※ユニフォーム引換はBsオリ姫デー2026開催期間中に限る。
BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：観戦チケットおよびBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券
今回の注目三大特典！【特典１. プレミアム応援プラン購入者全員特典】名前呼び付き推しメンバーメッセージ動画をプレゼント！
プレミアム応援プラン購入者全員に、推しメンバーからの名前呼び付きメッセージ動画（15秒以上）をプレゼント！
BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：名前呼び付き推しメンバーメッセージ動画
【特典２. プレミアム・エリート応援プラン購入者全員特典】直筆サイン入りスマホ壁紙をプレゼント！
プレミアム・エリート応援プラン購入者全員に、推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙をプレゼント！
BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙
プレミアム応援プラン購入者は、宛名付きサイン入りのスマホ壁紙が届きます。
【特典３. プレミアム・エリート・スペシャル応援プラン購入者全員特典】全メンバーのオフショットプレゼント！
プレミアム・エリート・スペシャル応援プラン購入者には、今回限定のメンバー全員のオフショットをプレゼント！
BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：メンバー全員のオフショット
【本企画のポイント】
推しへの想いが“見える化”される新体験
会場内に自分のメッセージが表示されることで、参加感・一体感を実感！
ファンの声が直接届く
ファンの応援メッセージをBsGravityの楽屋や京セラドーム大阪内に設置されたデジタルサイネージに配信！
イベント終了後に集まったメッセージを集約したデジタルブックを推し本人に直接届けることにより、メンバーにも読まれる可能性大！
選べる5つのプラン
「【BsGravity2026 オリ姫デー】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！」は、以下の5つのプランからお選びいただけます。
プレミアム応援プラン
プレミアム応援プラン
価格：15,000円（税抜）
メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2026バージョン（15,000円Ver.）
メッセージ表示時間：7秒
デジタルブック掲載順：最上位掲載
追加特典：名前呼び推しメンバーメッセージ動画（個別）・宛名付きスマホ壁紙・全メンバーオフショット
エリート応援プラン
エリート応援プラン
価格：10,000円（税抜）
メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2026バージョン（10,000円Ver.）
メッセージ表示時間：5秒
デジタルブック掲載順：中位掲載
追加特典：推しメンバーメッセージ動画（共通）・宛名付きスマホ壁紙・全メンバーオフショット
スペシャル応援プラン
スペシャル応援プラン
価格：5,000円（税抜）
メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2026バージョン（5,000円Ver.）
メッセージ表示時間：5秒
デジタルブック掲載順：下位掲載
追加特典：全メンバーのオフショット
ベーシック応援プラン
ベーシック応援プラン
価格：3,000円（税抜）
メッセージデザイン：通常バージョン（3,000円Ver.）
メッセージ表示時間：3秒
デジタルブック掲載順：最下位掲載
追加特典：なし
ライト応援プラン
ライト応援プラン
価格：1,500円（税抜）
メッセージデザイン：通常バージョン（1,500円Ver.）
メッセージ表示時間：3秒
デジタルブック掲載順：なし
追加特典：なし
【#推しメッセ(R)︎ 開発の背景】
センイルJAPANは、ファンが推しを応援するための広告「推し広告(R)︎」に特化した広告代理事業を専門としており、ファンの”応援を可視化”するサービスを行ってきました。
一方で、通常の広告掲出には審査や出稿までの時間がかかるうえ、推しアーティストなどに収益還元ができないという課題も抱えていました。
そこで開発したのが、メッセージギフト購入から最短10分以内*に会場内デジタルサイネージに反映される新システム「#推しメッセ(R)︎」です。
これにより、ファンの応援をリアルタイムで届けることが可能になりました。
手書きのファンレターやボードだけでなく、「スマホひとつで気持ちを届けられる“新たな応援の形”」として、本取り組みを展開していきます。
*『Bsオリ姫デー2026』でのメッセージギフトは事前受付のみ、イベント当日に反映
【今後の展望】
これまでBsGravityをはじめ、声優・アーティストの大橋彩香さん、シンガーソングライターのかのうみゆさんなどの公演にて、#推しメッセ(R)︎を実施し、ライブやイベントの現場で“推し”に想いを届ける、新たな応援体験を提供してまいりました。
今後も、アーティストやスポーツチームへの展開も予定しており、#推しメッセ(R)︎が新たなファン文化の一つとして広がっていくことを目指します。
ファンレターや推し広告(R)︎に次ぐ“第三の応援手段”として、より多くのファンと推しをつなぐ架け橋を提供してまいります。
▼「【10周年記念LIVE】大橋彩香さんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら
https://birthdayadjp.shop/blogs/corporate/ohashi-ayaka
▼「【かのうみゆ Birthday LIVE『1999』】かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000034238.html
【本件に関するお問い合わせ】
センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）
担当：加藤
メール：biz＠birthdayadjp.com
公式サイト：https://birthdayadjp.shop
特設ページ：https://birthdayadjp.shop/products/bsgravity2025-final-live