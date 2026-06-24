【Bsオリ姫デー2026】「#推しメッセ(R)︎」実施決定！BsGravityへあなたの“想い”を届ける応援メッセージギフトを贈ろう！

【Bsオリ姫デー2026】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

株式会社IW【Bsオリ姫デー2026】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

2026年7月18日（土）から開催される『Bsオリ姫デー2026』にて、推し広告(R)︎専門代理店サービス「センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）」が展開する「#推しメッセ(R)︎」を実施いたします。

#推しメッセ(R)︎は、ファンが応援メッセージギフトを贈ることができる新しい推し広告(R)︎（センイル／応援広告）です。

今回は、オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」向けにあなたのスマホから推しへ応援メッセージギフトを贈ることができます。



事前に贈られたメッセージは、『Bsオリ姫デー2026』が開催される京セラドーム大阪内と楽屋エリアに設置されたデジタルサイネージで表示されます。

さらに、終演後にはメッセージが一冊のデジタルブックにまとめられ、BsGravityのもとへ届けられます。

今回で3度目の実施となるBsGravityの「#推しメッセ(R)︎」は、特典内容をバージョンアップしてお届け！

観戦チケットとBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券がペア25組（50名様）に当たるほか、推しメンバーからの名前呼び付きメッセージ動画や推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙など、ファンの皆さまにお楽しみいただける特典をご用意しております。

センイルJAPANは“想いをカタチに”する新しい応援の形で、ファンとBsGravityをつなぎます。

Bsオリ姫デー2026を、ぜひ一緒に盛り上げましょう！

▼「【Bsオリ姫デー2026】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！特設ページはこちら

https://birthdayadjp.shop/collections/oshimesse/products/bsgravity2026-orihime

▼「【Bsオリ姫デー2025】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000034238.html

【企画概要】

7月5日までの事前購入者特典！

- サービス名：「#推しメッセ(R)︎」- 対象アーティスト：BsGravity（オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット）- 実施期間：2026年7月18日（土）～7月26日（日）『Bsオリ姫デー2026』- メッセージ受付期間：7月25日(土)23:59まで※前日23:59までにお贈りいただいたメッセージが、翌試合日に配信されます。- 開催場所：京セラドーム大阪内- サイネージ設置場所：3Fコンコース、 楽屋エリア（詳細は特設ページ内でご確認ください）- 特設ページ：https://birthdayadjp.shop/collections/oshimesse/products/bsgravity2026-orihime- 内容1.ファンがスマホ等から応援メッセージギフトを購入&投稿2.会場内のデジタルサイネージに表示3.終演後、メッセージをまとめた「デジタルブック」を事務所へ送付4.メッセージギフトの収益の大部分を推しに還元5.推しメンバーからの名前呼び付きメッセージ動画・直筆サイン入りスマホ壁紙などの特典あり（※プランによる）抽選でペア25組（50名様）に観戦チケットおよびBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券が当たる！

推しメッセをお申し込みいただいた方の中から、抽選でペア25組（50名様）に観戦チケット（試合日程を後日選択可能）とBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券をプレゼント！

※ユニフォーム引換はBsオリ姫デー2026開催期間中に限る。

今回の注目三大特典！

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：観戦チケットおよびBsオリ姫デー2026特別ユニフォーム引換券【特典１. プレミアム応援プラン購入者全員特典】名前呼び付き推しメンバーメッセージ動画をプレゼント！

プレミアム応援プラン購入者全員に、推しメンバーからの名前呼び付きメッセージ動画（15秒以上）をプレゼント！

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：名前呼び付き推しメンバーメッセージ動画【特典２. プレミアム・エリート応援プラン購入者全員特典】直筆サイン入りスマホ壁紙をプレゼント！

プレミアム・エリート応援プラン購入者全員に、推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙をプレゼント！

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙

プレミアム応援プラン購入者は、宛名付きサイン入りのスマホ壁紙が届きます。

【特典３. プレミアム・エリート・スペシャル応援プラン購入者全員特典】全メンバーのオフショットプレゼント！

プレミアム・エリート・スペシャル応援プラン購入者には、今回限定のメンバー全員のオフショットをプレゼント！

【本企画のポイント】

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：メンバー全員のオフショット

推しへの想いが“見える化”される新体験

会場内に自分のメッセージが表示されることで、参加感・一体感を実感！

ファンの声が直接届く

ファンの応援メッセージをBsGravityの楽屋や京セラドーム大阪内に設置されたデジタルサイネージに配信！

イベント終了後に集まったメッセージを集約したデジタルブックを推し本人に直接届けることにより、メンバーにも読まれる可能性大！

選べる5つのプラン

「【BsGravity2026 オリ姫デー】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！」は、以下の5つのプランからお選びいただけます。

プレミアム応援プランプレミアム応援プラン

価格：15,000円（税抜）

メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2026バージョン（15,000円Ver.）

メッセージ表示時間：7秒

デジタルブック掲載順：最上位掲載

追加特典：名前呼び推しメンバーメッセージ動画（個別）・宛名付きスマホ壁紙・全メンバーオフショット

エリート応援プランエリート応援プラン

価格：10,000円（税抜）

メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2026バージョン（10,000円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：中位掲載

追加特典：推しメンバーメッセージ動画（共通）・宛名付きスマホ壁紙・全メンバーオフショット

スペシャル応援プランスペシャル応援プラン

価格：5,000円（税抜）

メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2026バージョン（5,000円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：下位掲載

追加特典：全メンバーのオフショット

ベーシック応援プランベーシック応援プラン

価格：3,000円（税抜）

メッセージデザイン：通常バージョン（3,000円Ver.）

メッセージ表示時間：3秒

デジタルブック掲載順：最下位掲載

追加特典：なし

ライト応援プランライト応援プラン

価格：1,500円（税抜）

メッセージデザイン：通常バージョン（1,500円Ver.）

メッセージ表示時間：3秒

デジタルブック掲載順：なし

追加特典：なし

【#推しメッセ(R)︎ 開発の背景】

センイルJAPANは、ファンが推しを応援するための広告「推し広告(R)︎」に特化した広告代理事業を専門としており、ファンの”応援を可視化”するサービスを行ってきました。

一方で、通常の広告掲出には審査や出稿までの時間がかかるうえ、推しアーティストなどに収益還元ができないという課題も抱えていました。

そこで開発したのが、メッセージギフト購入から最短10分以内*に会場内デジタルサイネージに反映される新システム「#推しメッセ(R)︎」です。

これにより、ファンの応援をリアルタイムで届けることが可能になりました。



手書きのファンレターやボードだけでなく、「スマホひとつで気持ちを届けられる“新たな応援の形”」として、本取り組みを展開していきます。

*『Bsオリ姫デー2026』でのメッセージギフトは事前受付のみ、イベント当日に反映

【今後の展望】

これまでBsGravityをはじめ、声優・アーティストの大橋彩香さん、シンガーソングライターのかのうみゆさんなどの公演にて、#推しメッセ(R)︎を実施し、ライブやイベントの現場で“推し”に想いを届ける、新たな応援体験を提供してまいりました。

今後も、アーティストやスポーツチームへの展開も予定しており、#推しメッセ(R)︎が新たなファン文化の一つとして広がっていくことを目指します。

ファンレターや推し広告(R)︎に次ぐ“第三の応援手段”として、より多くのファンと推しをつなぐ架け橋を提供してまいります。

▼「【10周年記念LIVE】大橋彩香さんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://birthdayadjp.shop/blogs/corporate/ohashi-ayaka

▼「【かのうみゆ Birthday LIVE『1999』】かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000034238.html

【本件に関するお問い合わせ】

センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）

担当：加藤

メール：biz＠birthdayadjp.com

公式サイト：https://birthdayadjp.shop

特設ページ：https://birthdayadjp.shop/products/bsgravity2025-final-live