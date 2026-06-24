【REDS】不動産流通システム、東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場

株式会社不動産流通システム

株式会社不動産流通システム（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：深谷 十三、以下「当社」）は、本日、2026年6月24日（水）、株式会社東京証券取引所が運営するプロ向け株式市場「TOKYO PRO Market（証券コード：583A）」へ新規上場いたしました。

ここに謹んでご報告申し上げますとともに、創業以来支えてくださった全てのステークホルダーの皆様の温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

■上場の目的

当社は、不動産売買仲介業を主軸に、仲介手数料の合理化や宅地建物取引士によるワンストップのプロフェッショナルサービスを提供してまいりました。

今回のTOKYO PRO Marketへの上場は、当社の社会的責任をより明確にし、透明性の高い経営体制を構築することを目的としております。上場を通じて得られる社会的信頼を背景に、優秀な人材の確保と育成を加速させ、サービス品質のさらなる向上と不動産流通市場の健全な活性化に寄与してまいります。

また、仲介とリフォームを融合させた独自のビジネスモデルを深化させ、顧客一人ひとりの多様なニーズに迅速かつ誠実に応え続けることで、持続的な成長を実現してまいります。

■今後の展望

今後は上場企業としての自覚を持ち、経営理念である「常に社会に必要とされ、人々に役立つ企業」を目指し、ステークホルダーの皆様の繁栄と幸福に貢献できるよう、全社一丸となって邁進してまいります。引き続き、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 深谷 十三 コメント

当社は「顧客志向」を経営の根幹に据え、不動産売買仲介と、それに伴うリフォーム工事を提供しております。

営業スタッフ全員が宅建士資格を持ち、旧来の業界慣習にとらわれない独自の料金体系で、お客様に新たな選択肢をご提案いたします。

これからも、お客様に高品質のサービスをお届けできるよう、精進してまいります。

【REDS】不動産流通システム 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183837/table/7_1_0a82e52ecfb720a86621991a393474f4.jpg?v=202606240951 ]

新規上場に関する詳細

新規上場に関する詳細につきましては、以下よりご確認ください。

- 日本取引所グループ「新規上場会社情報 (TOKYO PRO Market)」

https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html

- 当社IR情報サイト：https://www.reds.co.jp/ir/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社不動産流通システム

取締役管理本部長 定森 健治

TEL：03-6281-8402