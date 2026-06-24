新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』ティザーPV公開！

株式会社coly

株式会社coly（本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 杏奈）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約に基づくディズニーIPを使用した新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』につきまして、本日2026年6月24日（水）に、ティザーPVを公開したことをお知らせいたします。

- 公式Xアカウント：@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp)- 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@spalik_jp

現在、2027年1月期第3四半期想定でリリース準備を進めており、『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント（@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp)）にて事前登録の受付を開始しております。

沢山のご登録をお待ちしております！

今後の情報については、公式サイト（https://colyinc.com/sparklink-stars）をぜひご確認ください！

これからも、『ディズニー スパークリンク・スターズ 』をよろしくお願いいたします。

(C) Disney. Published by coly Inc.