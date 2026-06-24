仙台における当社開発第2号案件「LOGIBASE仙台II」新築工事着工

三井物産都市開発株式会社

三井物産都市開発株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：土原伸）は、宮城県仙台市宮城野区扇町にて開発推進中の「LOGIBASE仙台II」の地鎮祭を2026年6月15日に執り行い、同日より新築工事に着手しましたのでお知らせします。

本計画は、2025年9月竣工の「LOGIBASE 仙台」に続き、仙台における当社開発第2号案件となります。計画地は苦竹ICまで約1.8km、仙台東ICまで約2.4kmの位置にあり、国道4号・国道45号および仙台東部道路へのアクセスに優れた好立地です。仙台市内への配送はもとより、東北エリアと関東エリアを結ぶ中継拠点として、広域配送にも対応可能です。

本物件の入居に関するお問合せは下記までご連絡下さい。

お問い合わせはこちら :https://www.mbtk.co.jp/business/housinglist/000106.html?utm_source=pr&utm_id=prtimeLOGIBASE仙台II外観

当社は今後も三井物産グループの国内不動産開発事業を担う会社として、企業活動のニーズに応える物流施設適地を見定め、物流施設開発事業を進めて参ります。

仙台ネットワークの拡充

中継拠点としての機能

仙台市内への高頻度配送はもちろん、東北エリア全域と関東エリアを結ぶ中継拠点として、広域配送にも対応可能な戦略的ロケーションを実現しています。

第2号案件としての意義

2025年9月竣工の「LOGIBASE仙台」に続く、仙台エリアでの第2号案件となります。三井物産グループの国内不動産開発を担う企業として、高まる物流ニーズに的確に応えます。

良好な交通アクセス

所在地：宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目8-３

主要ICへの近接性

苦竹ICまで約1.8km、仙台東ICまで約2.4km

幹線道路への接続

国道4号・45号、仙台東部道路へスムーズにアクセス

公共交通の利便性

JR仙石線「福田町」駅より徒歩約20分

設備概要

位置図面積表

天井高 ： 梁下有効5.5m

床荷重 ： 1.5t/平方メートル

バース ： 14台

トラック待機場 ： 約3台

乗用駐車場 ： 59台（身障者用1台含む）

乗用EV ： 1台（定員15人）

荷物用EV ： 2台(3.5t W=3m,D=4m,H=3.15m)

垂直搬送機 ： 2台(1.5t、カゴ車対応)

※計画につきまして変更の可能性がございます。

LOGIBASE【ロジベース】は、三井物産都市開発の物流施設ブランドです。

ネーミングには、三井物産グループの物流ネットワークを活用し、社会・産業・企業にとっての物流インフラ基盤“BASE”の整備・更新を通してよりよい社会の実現に貢献するという意味が込められています。利用者ニーズを的確につかみ、物流機能・物流サービスの高度化・多様化に応える物流インフラ基盤としてのハード＆ソリューションを提供し、企業の経営戦略に新しい価値を創造します。

【 お問い合わせ先】

三井物産都市開発株式会社（URL：https://www.mbtk.co.jp/）

開発事業推進部 担当 Mail: LOGIBASE_infoTKZRD@mitsui.com