【ホテルグランヴィア和歌山】和歌山の美食を堪能する「紀州会席」を日本料理「毬」にて7月より提供開始 ～観光や贅沢な休日に最適な「夕食付き宿泊プラン」も同時販売～

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア和歌山（和歌山県和歌山市、代表取締役社長 武田雅夫）は、日本料理「毬」にて、和歌山県産食材と郷土の味を散りばめたコース「紀州会席」をご用意しております。

地元の味を五感で堪能していただくため、鮎や鱧、熊野牛をはじめ、湯浅醤油や金山寺味噌などを用いた会席料理に仕立てました。

さらに本会席の提供に合わせ、和歌山市内観光や計画的なホテルステイをゆったりとお楽しみいただける、1泊2食（夕食・朝食）付きの宿泊プランもご用意いたしました。夕食の余韻に浸りながら寛ぎの客室へと直行し、翌朝はホテルこだわりの朝食から始まる、お腹も心も満たされる贅沢なひとときを提案いたします。

紀州会席

概要は以下の通りです。

【提供時間】

11:30～21:00(最終入店19:00) ご利用時間：2時間

完全予約制 ※ご利用日の７日前までにご予約をお願いします。

【人 数】

2名様からご予約承ります

【場 所】

5階 日本料理毬

【定 休 日】

月曜日・火曜日

【お問合せ】

電話：073-425-7711(10:00～18:00)

【紀州会席】 \15,000 ※8月31日(月)までの献立一例

先 附 〈和歌山県産〉足赤海老・美味酢ジュレ掛け

煮物椀 〈和歌山県産〉鱧出汁仕立て

向 附 〈一部和歌山県産〉鮮魚四種盛り・ ◆湯浅醤油

焼き八寸 ◆緒方の鮎塩焼き・◆金山寺味噌山葵・季節の八寸

強 肴 ◆熊野牛ロースステーキ・ステーキソース

留 肴 〈和歌山県産〉伊佐木おろし煮

食 事 釜炊き新生姜ご飯

香の物 ◆2種(しそ小梅・紀の川漬け)

留 椀 赤出汁

水菓子 季節の果物

◆和歌山の郷土料理または名品

※食材の入荷状況により、産地や料理内容が変更になる場合がございます。

※季節により献立が異なります。詳細はホームページをご確認ください。

おすすめ献立「緒方の鮎」【南紀白浜で育つ鮎「山形F1（緒方の鮎）」】

山形県の最上川に生息する天然鮎を人工授精させて育てる、天然に限りなく近いとされる品種「山形F1」。この鮎を山形県外に持ち出す許可を唯一得たのが、和歌山・南紀白浜にある「OGATA養殖技術研究所」です。遊泳能力が生み出す、細長くシュッとした美しい姿が特徴。きめ細かくまろやかな身質と、甘みをご堪能いただけます 。

おすすめ献立「熊野牛」【和歌山が誇る歴史あるブランド黒毛和牛「熊野牛」】

紀州の清らかな水と豊かな自然に囲まれて育った、和歌山屈指のブランド和牛「熊野牛」。独自のきめ細やかな霜降りと、まろやかで上品な脂の甘みが特徴です。口に入れた瞬間にとろけるような柔らかさと、コクをお楽しみいただけます。

掘りごたつの個室でゆったりと【上質な時間を約束する、完全予約制の「掘りごたつ個室」】

特別な日のご会食やご接待、ご家族の集まりに最適な、完全予約制の個室をご用意しております。

足元をゆったりと伸ばしてお寛ぎいただける「掘りごたつ」仕様の和空間で、周囲を気にせず至福のひとときをお過ごしいただけます。

お食事の後は心ゆくまで寛ぐホテルステイへ。和歌山を巡る計画的な休日を

「日本料理 毬」での丁寧に仕立てられた夕食を堪能した後は、そのままホテルの客室で心地よい眠りへ。歴史と自然が調和する和歌山市内の観光拠点として、また、忙しい日常から離れてホテルでゆったり過ごす時間として、計画的な大人の休日をプロデュースしてみませんか。

朝から夜まで上質な体験が叶うホテルステイで、心も体も満たされる旅をお届けいたします。

＜1泊1室2名利用＞※１泊2食付き

・スタンダードダブル（2 名１室）\46,500～

・スタンダードツイン（2 名１室）\48,500～

ご予約 :https://go-granvia-wakayama.reservation.jp/ja/plans/10195262客室(スタンダードツイン)紀州の味をお楽しみいただける朝食

※表示料金には消費税・サービス料15％が含まれております。

※写真は全てイメージです。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

■詳しくは下記のURLよりご覧ください。

https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

ホテルグランヴィア和歌山について

歴史がつちかってきた伝統と文化、紀州五十五万五千石の城下町、和歌山。好立地なアクセス拠点として、宿泊・宴会場・レストラン の諸施設を完備する「ホテルグランヴィア和歌山」。紀州路の人情風情にふれ、心のゆき届いた気配りと アットホームな雰囲気でおもてなしいたします。

（https://www.granvia-wakayama.co.jp/）

JR 西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

※ホームページの URL が変更になりました。https://jrwest-hotels.jp/

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012(https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012)