【大阪・泉南市】SBI舞花火 in 大阪・泉南一般販売開始のお知らせ

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（大阪市中央区）は、2026年8月22日(土)にSENNAN LONG PARK（大阪府泉南市）にて開催する「SBI舞花火 in 大阪・泉南」について、6月26日(金) 10:00より一般販売を開始いたします。

また、会場エリア拡大に伴い、花火エリア内の「ソファーVIP席」の増席に加え、新たに「ソファーVIP席（フェスエリア）」の販売を開始いたします。

◼︎お得な「早割チケット」は6月25日(木)まで！いよいよ一般販売スタート！

現在販売中の早割チケットは好評につき6月25日(木) 23:59をもって終了し6月26日(金)10:00より一般販売へ移行いたします。

【早割チケット受付締切】

2026年6月25日(木) 23:59

チケット購入ページはこちら

https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/sennan

6月26日(金) 10:00からは、「一般販売」へと移行いたします。現在販売中のチケットは引き続きお買い求めいただけますので、夏本番を前に、ぜひお好みのチケットを確保して「SBI舞花火 in 大阪・泉南」へのご来場準備を整えてみてはいかがでしょうか。

◼LEGENDE presents SBI MUSIC CIRCUS OSAKAを併せて楽しむチャンス

「SBI舞花火 in 大阪・泉南」のA席以上のチケットをご購入いただいた方は、同日開催される「LEGENDE presents SBI MUSIC CIRCUS OSAKA」のフェス後方エリアにもご入場いただけます。

花火をしっかり楽しみたい方はもちろん、音楽フェスの雰囲気もあわせて楽しみたい方など、それぞれのスタイルに合わせてチケットをお選びいただけます。

◼会場エリア拡大に伴い、VIP席ラインナップを拡充

【花火観覧エリア】

「ソファーVIP席」に、新たな観覧エリアが登場。より幅広い観覧スタイルからお選びいただけます。ゆったりとくつろぎながら、夜空を彩る迫力満点の花火をお楽しみください。

前列ソファー席と専用ドリンクブースを

ご利用いただけるスペシャルなお席です。

花火打ち上げまでの時間は、専用ドリンクブースにてドリンクの飲み放題や食事をご堪能いただき、花火の打ち上げは前列ソファーにてご観覧可能です。

・ソファーVIP（定員10名）

前売り：220,000円(税込)

専用ドリンクブース飲み放題10名分/フードチケット20枚/専用駐車場2台分/専用トイレ/ 専用入場ゲート

・ソファーVIP（定員5名）

前売り：132,000円（税込）

専用ドリンクブース飲み放題5名分/フードチケット10枚/専用駐車場1台分/専用トイレ/ 専用入場ゲート

【音楽フェスエリア】

「ソファーVIPフェスエリア席」を新設！ 「SBI MUSIC CIRCUS OSAKA」が開催される音楽フェスエリア内に、今回新たに「ソファーVIPフェスエリア席」を新設。ライブの熱気を間近に感じながら、ゆったりとプライベートな空間で音楽をお楽しみいただけます。SBI MUSIC CIRCUS OSAKAのライブを間近に楽しみながら、大阪泉州夏祭りならではの1日をお過ごしいただけます。

・ソファーVIP（フェスエリア）10名席

前売り：220,000円(税込)

セット内容：駐車場2台分＋フードチケット10枚＋シャンパン2本

※フェスエリアに隣接したソファー席です。

※花火エリアのソファーVIP席とは花火の見え方が異なります。

◼︎「無料駐車場」の抽選受付について

お車でご来場をご検討されているお客様に向けて、会場内の専用無料駐車場の抽選実施についてアナウンスいたします。

対象：SBI舞花火 in 大阪・泉南 / SBI MUSIC CIRCUS OSAKA各種有料チケットをご購入いただいた方

※事前にご購入いただいたチケットに駐車券がついている席種については、応募対象外となります。

受付期間：2026年6月23日(火) 10:00 ～ 2026年7月5日(日) 23:59まで

応募フォーム：https://forms.gle/GP95Ez7om56WvSx2A

SBI舞花火 in 大阪・泉南は、開催 10周年となる今年、全国10社の煙火会社が、それぞれ最高峰の10号玉を打ち上げる「10社10玉の競演」をはじめ、泉南史上最大規模での実施を予定しております。

■イベントの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/507_1_232999feeac2a2ff710429cae119b7ff.jpg?v=202606240951 ]

大阪泉州夏祭りは、2017年に大阪府泉南市で誕生した、花火・音楽・食を融合した夏のエンタテインメントイベントです。

大阪湾を望むSENNAN LONG PARKを舞台に、「SBI舞花火」や「SBI MUSIC CIRCUS」をはじめとする多彩なコンテンツを展開し、地域内外から多くの来場者を迎えてきました。

開催10周年を迎える2026年は、「泉州の夏とともに10年。」をテーマに、全国10社の煙火会社が、それぞれ最高峰の10号玉を打ち上げる「10社10玉の競演」をはじめ、音楽ライブ、フードエリアなどを通じて、泉南史上最大規模の夏祭りを目指します。

これからも泉州の魅力を発信し、人々が集い、感動を共有できる夏の風物詩として、新たな価値創造に挑戦してまいります。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/507_2_e7e44cf5f5207b6a490ab608c40f58ad.jpg?v=202606240951 ]

株式会社SBI MUSIC CIRCUSは、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに掲げ、国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、関西最大級の花火大会「SBI舞花火」などを手掛けています。

これまでの10年間で、主催イベントの累計動員数は約65万人を突破し、国内外から1,000人（100組）以上のアーティストが参加してまいりました。当社は単なるイベント運営に留まらず、企画・制作から運営までを一気通貫で行うことで、唯一無二の熱狂的な体験を創出しています。

従来の地方創生や文化復興は、建築物などの「モノ」づくりが中心でした。しかし、コンテンツを丸ごと誘致可能な「SBI MUSIC CIRCUS」であれば、国内外から地域へ人を呼び込み、リピーターを創出することが可能です。私たちは、音楽・花火・食・ファッション・自然を融合させた体験を通じて「コト」から「経済効果」を生み出し、地域経済の循環と発展に寄与してまいります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/507_3_63b0745c199ed3ce5f58543037b4d875.jpg?v=202606240951 ]

■会場について

SENNAN LONG PARK

関西国際空港の対岸に位置する、関西最大級の交流・レクリエーションスポットである「SENNAN LONG PARK」は、高さ15.5mの高所アスレチックをはじめ、スケートボードパークやサッカーグラウンドを備えた「アクティビティエリア」、ビーチをイメージしたBBQ場やテラス席の飲食店が並ぶ「コミュニティエリア」、岡田浦漁港との連携により地元食材を楽しめる「マルシェエリア」、ヴィラ型宿泊施設を備えた「グランピングエリア」の4つのエリアで構成され、スポーツ・食・レジャー等を一日通して楽しめる場所です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社TryHard Japan

Tel：06-4708-6470 (平日10:00～18:00）