【第2回 デジタルアパレルデザインコンテスト】Day1に開催される参加者限定セミナーの情報を公開！

株式会社壽屋

デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局は、アパレル分野・3D／ゲーム分野・VR分野の参加者がチームを組み、バーチャル衣装制作に挑戦する「第2回 デジタルアパレルデザインコンテスト」（ハッカソン形式）について、イベント参加者向けセミナーの情報を公開しました。

あわせて、参加者募集期間の延長をお知らせいたします。

第2回デジタルアパレルデザインコンテスト Day1セミナーのご紹介

第2回デジタルアパレルデザインコンテストでは、参加者の制作のヒントや、デジタルアパレルを取り巻く多角的な視座を得られるセミナーを開催します。

本セミナーはDay1会場内で実施し、イベント参加者はどなたも自由にご覧いただけます。コンテスト参加をご検討中の方はぜひご覧ください。

◆セミナー一覧

「アパレル to VR ワークフロー構築」

講師：株式会社壽屋 飯嶋 瑞生

「ファッション雑貨のDXとVR導入事例紹介」

講師：ダイアナ株式会社 メタバース推進室 谷口 正

「ファッションのCXとDXのmixupについて」

講師：株式会社ONtheCORNER 代表取締役 朝鍋 暢介

「バーチャルファッションイベントとVR空間の映像撮影技法紹介」

講師：VRC Avatar Collection ふう

「VRのファッションシーンと“モデル・アクター”」

講師：Silky Charm Kawasaki Silvia

このほかにもDay1のセミナーを準備しております。続報をお待ちください。

参加者募集期間を7月6日（月）23:59まで延長

第2回デジタルアパレルデザインコンテストの参加者募集期間について、参加者スキルバランスを鑑みて延長いたします。引き続き、パタンナー、3Dモデラー、VRクリエイターと幅広く募集を行いますが、その中でも3Dモデラーの募集を特にお待ちしております。

なお、予定人数に達し次第、期日より前に募集を締め切る場合がございます。

第2回デジタルアパレルデザインコンテスト 開催概要

参加者募集要件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/114_1_9bb620b443874a162059e3e60f9d8e2f.jpg?v=202606240951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/114_2_4df00cd41ff8a4b5a5e1bbbea93ec629.jpg?v=202606240951 ]

参加申し込み方法・参加者ご案内方法

公式案内ページの申し込みフォームよりお申し込みください。

運営事務局より7月2週目ごろをめどに参加可否についてメールにてご連絡いたします。

公式ページURL：https://enraise.net/portfolio/dadc_admin

デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局について

本企画はデジタルアパレル、クリエイターエコノミーの発展発達に期待する「デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局」が主催・運営いたします。

- 株式会社壽屋（企画・運営）- 株式会社ブックリスタ（運営・インフラ等）- 株式会社ユカアンドアルファ（CLO導入企業・学校向け広報・技術支援等）- CLO Virtual Fashion（ソフトウェア支援・技術支援等）- 株式会社トライデントワークス（会場運営）<本件に関するお問い合わせ（協賛・取材）>

デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局

お問い合わせフォームURL https://forms.gle/reH9F99WAD5gYDZBA

<協賛事業社様募集のお知らせ>

本イベントにご協賛いただける事業社様も引き続き募集しております。

本イベントではメディア露出の他、技術情報の獲得面でメリットをご提供いたします。

詳細はデジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局までお問い合わせください。

お問い合わせフォームURL https://forms.gle/reH9F99WAD5gYDZBA