元Google米国本社副社長 村上学長の新大学 「認可」へ『国際工科専門職大学（東京・大阪・名古屋）』 2027年4月開学

学校法人 日本教育財団

このたび、文部科学省の大学設置・学校法人審議会における審議の結果、本学の設置認可を「可」とする答申が６月２４日になされ、文部科学大臣より2027年4月開学の設置認可を受けました。

元Google米国本社副社長／初代日本法人社長の村上憲郎学長のもと、世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。

■ＡＩ入試をはじめ、多彩な入試方式 『入試要項』を 本学WEBサイトにて７月上旬に公開

本学では、Googleの最新技術を活用した総合型選抜「AI入試」をはじめとする、自身の強みを生かせる多彩な入試を実施します。今後の入試について、『入試要項』を本学WEBサイトにて７月上旬に公開します。紙での入試要項は７月下旬発行予定です。

＜自身の強みを生かせる、多彩な入試方法＞

１.総合型選抜＜専願・併願＞

・ＡＩ入試（ワークショップ参加型）

・適性診断型

・資格評価型

・専門高校出身者対象型

２.学校推薦型選抜

・指定校＜専願＞

・公募制＜専願・併願＞

３.一般選抜

＜専願・併願＞

４.留学生入試

＜専願＞

■入試に関する説明会や個別相談、入試対策講座も実施中

本学の入試傾向や対策ポイントについてはオープンキャンパスや入試対策講座にて確認ください。本学では、受験者とのミスマッチをなくすため、オープンキャンパスのほかにも、個別の大学見学・相談を毎日実施しています。

■【Googleの最新技術を活用】AIワークショップ(参加無料)を開催中

Googleの最新AIを駆使して、身近なアイディアをカタチに変えることができます。Google技術のエキスパートが直接レクチャーするので、初めての方でも安心の内容です。またGoogle公認の本学学生団体も参加します。

また、ワークショップ参加者全員に「AIワークショップ修了証」を発行。本学へ出願する際のアピールポイントになります。

■国際工科専門職大学（International Professional University of Technology）とは

元Google米国本社副社長の村上憲郎が学長として“世界直結”テクノロジーとエンタテインメントの新大学「国際工科専門職大学」が2027年4月に開学。世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。

指導陣には、Google、IBM、TOYOTA、任天堂、NTT、バンダイナムコスタジオ、カプコン・・・業界トップ企業、グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

情報工学科：AI戦略コース、IoTシステムコース、ロボット開発コース

AI、IoT、ロボットで、世界にイノベーションを

DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速する中、AI、IoT、ロボット、ビッグデータ等の新たな技術を取り入れてイノベーションを創出。超スマート社会「Society 5.0」の時代で産業や社会の課題解決を実現するグローバルプロフェッショナルへ。

デジタルエンタテインメント学科：ゲームプロデュースコース、CGアニメーションコース

ゲーム、CGで、 世界に驚きと感動を

生成AIの進化が加速する中、その先の未来、インタラクティブコンテンツの無限の 可能性を活かして、現実世界・仮想世界の社会を変えていく。最新のデジタル技術を駆使して、エンタテインメントのイノベーションを創造するグローバルプロフェッショナルへ。

＜東京キャンパス＞

総合校舎コクーンタワー 新宿（西口）駅前 徒歩2分

東京都新宿区西新宿1-7-3 TEL 03-3344-5555

＜大阪キャンパス＞

梅田総合校舎 大阪（西口）駅前 徒歩90秒

大阪市北区梅田3-3-1 TEL 06-6347-0111

＜名古屋キャンパス＞

総合校舎スパイラルタワーズ 名古屋駅前 徒歩3分

名古屋市中村区名駅4-27-1 TEL 052-561-2001