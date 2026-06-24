「横須賀市マイナンバーカードセンター」を開設します～受取予約を拡充、電子証明書手続きは予約不要に～

横須賀市

横須賀市は、マイナンバーカードの手続き体制を強化するため、「横須賀市マイナンバーカードセンター」を開設します。

マイナポイント事業を機にカードを作成した多くの方が電子証明書の更新時期を迎えており、窓口の混雑が予想されます。これに対応するため、従来の2窓口から7窓口へと拡充。新しいカードの「受け取り」予約枠を大幅に増やすとともに、電子証明書の更新手続きを「予約不要」とすることで、増大する更新需要に即応し、市民の皆様をお待たせしないスムーズな行政サービスを提供します。

これまでの市民サービスセンター（役所屋）中央店のマイナンバー窓口を移設し、平日の夜間開庁や土日の対応、アクセスの良い立地により、お仕事帰りやお出かけのついでに快適にお立ち寄りいただけます。

令和8年8月1日（土曜日）から業務を開始いたします。

1．開設の背景

横須賀市ではこれまで「窓口サービス課」ほか「市民サービスセンター（役所屋）中央店」や行政センター出張交付により、カードを交付してきましたが、現在、二つの課題に直面しています。

・更新需要の急増：マイナポイント事業期間中にカードを作成された方やカード制度開始当初に作成された多くの方が、電子証明書の有効期限（5年）やカードの有効期限（10年）の節目を迎えており、来庁者が急増しています。

・予約待ちの解消：従来の2窓口体制では、急増する需要に対して予約枠が不足し、受け取りまで1 か月以上の待機が発生する場合がありました。

今後も続く更新需要の急増を見据え、「予約が取れない」「手続きに時間がかかる」といった不便を解消し、デジタル社会の基盤となるカードを円滑に運用し続けられるよう、機能を強化した本センターを開設します。

2．進化したセンターの「2つの強み」

1.【予約枠の増加】窓口数を7窓口へ

・窓口数を7窓口へ増設。

・更新需要の増加時でも、通知が届いてから「すぐに受取予約が取れる」体制を目指します。

※受け取りは完全予約制を継続

2. 【即日対応の実現】電子証明書の手続きは「予約不要」へ

・「電子証明書の更新」や「暗証番号の再設定」の手続きを予約不要に切り替えます。

・マイナポイント事業を機に作成したカードの更新手続きも、予約なしで来庁可能です。

3．センターの概要

・開設日：令和8年8月1日（土曜日）

・名称・所在地：横須賀市マイナンバーカードセンター（所在地：横須賀市本町3-27 ベイスクエアよこすか一番館3 階「産業交流プラザ内」）

・アクセス：京急線「汐入駅」から徒歩1分／JR「横須賀駅」から徒歩8 分

・駐車場：駐車場は、ベイスクエア・パーキング（産業交流プラザ地下駐車場）をご利用ください（無料サービスはありません。駐車料金は通常の取扱いです）。あわせて、商業施設「コースカベイサイドストアーズ」駐車場もご利用いただけます（マイナンバーカードセンターご利用に伴う無料サービスはありません。駐車料金はコースカベイサイドストアーズ駐車場の規定どおりとなります）。なお、8月の土日祝日の11時30分～16時00分頃および、お盆時期はコースカベイサイドストアーズ駐車場が大変混雑する場合があります。

4.取扱業務内容

予約制

・マイナンバーカードの交付（受け取り）

※予約なく、マイナンバーカードセンターに来所された場合、受け取りはできません。

予約不要

・電子証明書の更新・暗証番号の再設定

・その他、マイナンバーカードに関する手続き全般