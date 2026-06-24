タツノコプロ8作品のステッカー、6月24日発売！作品ロゴはホログラム仕様、印象的な台詞やシーンを収録

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がライセンス展開を行う全8作品のステッカーが、オリジナル商品の企画・デザイン・製作・OEM・卸販売を手掛ける株式会社ゼネラルステッカー(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：辻野 昭二)より、2026年6月24日(水)に発売されました。

今回ラインアップされたのは、以下の全8作品です。

・マッハGo Go Go

・ハクション大魔王

・昆虫物語みなしごハッチ

・科学忍者隊ガッチャマン

・新造人間キャシャーン

・タイムボカン

・タイムボカンシリーズ ヤッターマン

・アクビガール

『マッハGoGoGo』から『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』までの7作品は、作品ロゴ、作品を象徴するワンシーン、キャラクターの印象的なセリフをデザインした3枚セットで登場。作品ロゴのステッカーにはホログラム加工が施されており、光の加減によってきらめく華やかな仕上がりとなっています。

『アクビガール』は、アクビちゃんのキュートな表情や愛らしいポーズをデザインした全6種のダイカットミニステッカーです。

また、塩化ビニール素材にPETラミネート加工を施し、水や汚れ、擦れに強い耐久性の高い仕様です。スマートフォンやノートパソコン、キャリーケースなど、さまざまなアイテムのデコレーションにお楽しみいただけます。

■商品概要

商品名 ：タツノコプロ作品ステッカー3枚セット

素材 ：塩化ビニール＋PETラミネート、ホログラム素材

サイズ ：デザインによってサイズが異なります。

希望小売価格 ：850円 税抜

製造元・販売元：株式会社ゼネラルステッカー

販売場所 ：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/auc-generalsticker/c/0000001177/)

■株式会社タツノコプロについて

1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。

社名 ： 株式会社タツノコプロ

代表者 ： 代表取締役社長：十川 淳

所在地 ： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F

事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、

キャラクターの企画／デザイン／制作、

映像やキャラクター等の国内外ライセンス

設立 ： 1962年10月19日

URL ：https://tatsunoko.co.jp/

公式X ：https://x.com/tatsunoko_pro

Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion