タツノコプロ8作品のステッカー、6月24日発売！作品ロゴはホログラム仕様、印象的な台詞やシーンを収録

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株式会社タツノコプロ


株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がライセンス展開を行う全8作品のステッカーが、オリジナル商品の企画・デザイン・製作・OEM・卸販売を手掛ける株式会社ゼネラルステッカー(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：辻野 昭二)より、2026年6月24日(水)に発売されました。



今回ラインアップされたのは、以下の全8作品です。




・マッハGo Go Go


・ハクション大魔王


・昆虫物語みなしごハッチ


・科学忍者隊ガッチャマン


・新造人間キャシャーン


・タイムボカン


・タイムボカンシリーズ ヤッターマン


・アクビガール




『マッハGoGoGo』から『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』までの7作品は、作品ロゴ、作品を象徴するワンシーン、キャラクターの印象的なセリフをデザインした3枚セットで登場。作品ロゴのステッカーにはホログラム加工が施されており、光の加減によってきらめく華やかな仕上がりとなっています。


『アクビガール』は、アクビちゃんのキュートな表情や愛らしいポーズをデザインした全6種のダイカットミニステッカーです。




また、塩化ビニール素材にPETラミネート加工を施し、水や汚れ、擦れに強い耐久性の高い仕様です。スマートフォンやノートパソコン、キャリーケースなど、さまざまなアイテムのデコレーションにお楽しみいただけます。




■商品概要


商品名　　　　：タツノコプロ作品ステッカー3枚セット


素材　　　　　：塩化ビニール＋PETラミネート、ホログラム素材


サイズ　　　　：デザインによってサイズが異なります。


希望小売価格　：850円 税抜


製造元・販売元：株式会社ゼネラルステッカー


販売場所　　　：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/auc-generalsticker/c/0000001177/)












■株式会社タツノコプロについて


1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。


社名　　： 株式会社タツノコプロ


代表者　： 代表取締役社長：十川　淳


所在地　： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F


事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、


　　　　　 キャラクターの企画／デザイン／制作、


　　　　　 映像やキャラクター等の国内外ライセンス


設立　　： 1962年10月19日


URL　　：https://tatsunoko.co.jp/


公式X　 ：https://x.com/tatsunoko_pro


Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion