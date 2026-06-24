市場概況 SDKI Analytics による分析によると、Sodium Cocoyl Glutamate Market（ココイルグルタミン酸ナトリウム市場）は、2025年には約43億米ドル、2035年には約59.5億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）は約3.3%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるSodium Cocoyl Glutamate Market（ココイルグルタミン酸ナトリウム市場）の調査・分析によると、同市場は「クリーンビューティー」や「フリー処方（特定の成分を配合しない処方）」を求める消費者トレンドを背景に、成長が見込まれています。 多くの消費者が成分表示を確認し、硫酸塩、パラベン、合成香料などが含まれていない製品を求めています。当社の調査では、世界の消費者の60%以上が、天然由来成分を配合したパーソナルケア製品や硫酸塩不使用製品を積極的に探していることが明らかになりました。 シャンプー、ボディウォッシュ、ローションといったベビーケア製品や、湿疹や酒さ（ロサケア）などの敏感肌向け製品の市場拡大も、同市場成長を後押ししています。

最新ニュース

当社の調査によると、Sodium Cocoyl Glutamate Market（ココイルグルタミン酸ナトリウム市場）の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています。 - 2025年10月、BASFは「in-cosmetics Global 2025」において、天然由来かつ生分解性を有するパーソナルケア用原料3種を新たに発売すると発表しました。 - 2026年3月、Ajinomoto Inc.は、パーム油不使用のアミノ酸系バイオサーファクタントについて、発酵法を用いた製造プロセスを開発しました。

市場セグメンテーション

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当社のSodium Cocoyl Glutamate Market（ココイルグルタミン酸ナトリウム市場）調査では、アプリケーション別に、スキンケア製品、ヘアケア製品、オーラルケア製品、化粧品およびメイクアップ製品、家庭用と特殊用途向け洗浄剤に分割されています。スキンケア製品は、世界的な化粧品市場の急速な拡大を背景に、予測期間を通じて46%という大きなシェアを占め、他のサブセグメントを圧倒すると予想されています。 ココイルグルタミン酸ナトリウムは、穏やかな洗浄力、肌への親和性、生分解性という特性から、洗顔料、ボディウォッシュ、ベビーケア製品、敏感肌用製品などに広く使用されています。

地域概要

Sodium Cocoyl Glutamate Market（ココイルグル

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Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のSodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)における主要企業は以下の通りです: • BASF • Miwon Commercial Co., Ltd. • Sino Lion USA • Zschimmer & Schwarz • Solvay SA さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nikko Chemicals Co., Ltd. • NOF Corporation • Miyoshi Kasei Inc. • Taiyo Kagaku Co., Ltd. • Kao Corporation

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