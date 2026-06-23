玄関の“最後の守備ライン”をスマートロックで強化。Chatlock公式ストアで全商品15%OFF「応援割引」を6月30日まで実施、公式Xでは併用可能な1,000円OFFクーポン抽選も開催
チャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大木和紀）は、サッカー観戦が盛り上がる時期に合わせ、Chatlock公式Xにてサッカー応援企画「家の守備力プロジェクト」を実施しています。
本企画では、「サッカーはゴールを守る。家は玄関を守る。」をテーマに、住まいの入口である玄関の鍵管理を見直すきっかけを提案します。
あわせて現在、Chatlock公式ストアでは、スマートロックシリーズ全商品を対象に、期間限定で使える15%OFF「応援割引」を実施中です。実施期間は2026年6月30日（火）23:59まで。
さらに、Chatlock公式Xでは参加型の応援抽選企画も開催しています。公式Xをフォローし、対象投稿に応援コメントや試合予想をコメントした方の中から、抽選で3名様にChatlock 1,000円OFFクーポンをプレゼントします。当選した1,000円OFFクーポンは、現在実施中の15%OFF「応援割引」と併用可能です。
Chatlock応援企画「家の守備力プロジェクト」
活動会場はこちら→ :
https://x.com/chatlock2018/status/2069315429944918433
戸建て住宅、賃貸住宅、店舗、オフィス、民泊施設などで鍵管理を見直したい方は、この機会にぜひChatlock公式ストアをご確認ください。
■ Amazon Chatlock公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/chatlock/page/E734A909-AEDB-43E2-8FD2-E4173B66BF3E)
■ 楽天市場 Chatlock公式ストア(https://www.rakuten.co.jp/chatlock/)
■ 楽天市場クーポン
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TUdYSS1OTFVVLVNWMk4tNEswWQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TUdYSS1OTFVVLVNWMk4tNEswWQ--&rt=)
■ Amazonクーポン
https://www.amazon.co.jp/promotion/psp/A3BOGG8MBGPBXP?ref=clp_pc_cart_collapse
サッカー観戦シーズンをきっかけに考える「家の守備力」
強いチームほど、攻撃だけでなく守備を重視します。失点を防ぐこと、危険な場面をつくらせないこと、ミスを減らすことは、勝利に欠かせない要素です。
住まいや職場の鍵管理にも、同じ考え方があります。問題が起きてから対策するのではなく、日々の入口管理を見直し、不安や手間を減らしておくことが、暮らしや運営の安心につながります。
玄関は、家族が出入りする場所であり、来客を迎える場所であり、毎日必ず通る場所です。だからこそ、玄関の鍵管理は、住まいの安心を支える重要な入口管理のひとつです。
Chatlockが提案する、玄関のスマートな守り方
Chatlockは、工事不要で導入しやすいスマートロックを通じて、日常の鍵管理をより便利に、より安心しやすい形へ変えることを目指しています。
スマートロックを導入することで、物理鍵の持ち歩き負担を軽減し、暗証番号、ICカード、指紋認証、スマートフォンアプリなど、利用シーンに合わせた解錠方法を選べます。
また、家族やスタッフへの鍵共有、入退室履歴の確認、期間限定パスワードの発行などにも対応し、住宅だけでなく、店舗、オフィス、民泊施設などの鍵管理にも活用できます。
こんな方におすすめです
・鍵を持ち歩く生活を見直したい方
・「鍵を閉めたか不安」と感じることがある方
・子どもの帰宅や家族の出入りを管理しやすくしたい方
・戸建て住宅や賃貸住宅の玄関防犯を見直したい方
・店舗、オフィス、民泊施設の鍵管理を効率化したい方
・不在時の入口管理に不安がある方
・工事不要で導入しやすいスマートロックを探している方
6月30日まで、公式ストアで15%OFF「応援割引」を実施
Chatlock公式ストアでは、スマートロックシリーズ全商品を対象に、期間限定の15%OFF「応援割引」を実施しています。
購入を検討していた方、玄関や施設の鍵管理を見直したい方にとって、通常よりもお得に導入を検討できる機会です。公式Xの応援抽選企画で当選した1,000円OFFクーポンは、本応援割引と併用できるため、購入前の参加企画としても活用いただけます。
【キャンペーン概要】
キャンペーン内容：Chatlockスマートロックシリーズ全商品対象 15%OFF「応援割引」
実施期間：2026年6月30日（火）23:59まで
■ 対象ストア
Amazon Chatlock公式ストア
楽天市場 Chatlock公式ストア
楽天市場クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TUdYSS1OTFVVLVNWMk4tNEswWQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TUdYSS1OTFVVLVNWMk4tNEswWQ--&rt=)
Amazonクーポン獲得URL：https://www.amazon.co.jp/promotion/psp/A3BOGG8MBGPBXP?ref=clp_pc_cart_collapse
併用特典：公式X応援抽選企画で当選した1,000円OFFクーポンとの併用が可能
※応援割引の利用条件、対象商品、在庫状況は各販売ページをご確認ください。
※本企画は予告なく変更・終了となる場合があります。
公式Xでは、参加型の応援抽選企画も開催中
Chatlock公式Xでは、応援企画「家の守備力プロジェクト」として、参加型の応援抽選企画を開催しています。
公式Xをフォローし、対象投稿に応援コメントや試合予想をコメントした方の中から、抽選で3名様にChatlock 1,000円OFFクーポンをプレゼントします。
当選した1,000円OFFクーポンは、Chatlock公式ストアで実施中の15%OFF「応援割引」と併用可能です。ワールドカップを楽しみながら、玄関の鍵管理や住まいの守備力について考え、スマートロック導入をお得に検討できる企画です。
公式X：https://x.com/chatlock2018
毎日の安心は、玄関から変えられる
防犯対策というと、大きな設備の導入を想像しがちです。しかし、日々の暮らしでは「鍵をなくさない」「閉め忘れの不安を減らす」「家族や利用者の出入りを管理しやすくする」といった小さな改善も、安心につながる大切な要素です。
ワールドカップで守備の大切さが注目される今こそ、住まいや職場の「入口管理」を見直してみませんか。
Chatlockは、玄関の鍵管理をもっと便利に、もっと安心しやすくするスマートロックとして、家庭から事業用施設まで幅広いシーンをサポートします。
チャットロック株式会社について
チャットロック株式会社
チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。
「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。
住宅向けスマートロックに加え、施設管理や設備管理など、さまざまな鍵管理シーンに対応する製品・サービスの提供を進めています。
【会社概要】
会社名：チャットロック株式会社
所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13
事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売
公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp
YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp
Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/
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