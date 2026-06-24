人気イラストレーターSWAV氏の戦う花嫁『Tactical Bride』の世界から、オリジナルキャラクター「淡雪」がフィギュアに。あみあみ限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、『SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

■SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203778&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：34,100円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：キューズQ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約25cm

【素材】PVC(一部ABS)

原型製作：空都凪はと(ベイシカ)

彩色製作：アンドウケンジ、ぎょP丸

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

人気イラストレーターSWAV氏の戦う花嫁「Tactical Bride」の世界から、オリジナルキャラクター“淡雪”がフィギュアになりました。

透明感のある花嫁らしいヴェールやスカートは美しさを主眼に。

日本刀や拳銃、戦国甲冑を想起する防具は緻密かつ重厚なイメージに仕上げました。

まさにSWAV氏の描く世界観を体現した作品となっています。

製品ページはこちら：

■SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203778&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)SWAV

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