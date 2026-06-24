人気イラストレーターSWAV氏の戦う花嫁『Tactical Bride』の世界から、オリジナルキャラクター「淡雪」がフィギュアに。あみあみ限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、『SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


■SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203778&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


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■あみあみ実店舗サイト


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■SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：34,100円(税込)


□発売日：2027年5月予定


□ブランド：キューズQ


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約25cm


【素材】PVC(一部ABS)



原型製作：空都凪はと(ベイシカ)


彩色製作：アンドウケンジ、ぎょP丸



※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。






































人気イラストレーターSWAV氏の戦う花嫁「Tactical Bride」の世界から、オリジナルキャラクター“淡雪”がフィギュアになりました。


透明感のある花嫁らしいヴェールやスカートは美しさを主眼に。


日本刀や拳銃、戦国甲冑を想起する防具は緻密かつ重厚なイメージに仕上げました。


まさにSWAV氏の描く世界観を体現した作品となっています。



製品ページはこちら：


■SWAVオリジナル Tactical Bride “淡雪” 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203778&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)SWAV



【店舗情報】


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