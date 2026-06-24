イースター航空 日本向け公式LINE開設！- 韓国往復券プレゼントイベント実施

イースター航空株式会社

韓国LCC航空会社イースター航空が本日6月24日に公式LINE(lin.ee/7ZFKEDx)開設を公表した。

イースター航空は日本人顧客との接点拡大およびコミュニケーション強化を目的として、LINE公式アカウントを開設した。アカウント全体には、徳島で誕生した人気キャラクター「ししゃもねこ」とコラボした親しみやすいデザインに仕上げている。

同アカウントを友だち追加したユーザーは、航空券の割引プロモーション情報や各種お知らせをいち早く受け取ることができ、リッチメニューを通じてイースター航空の最新情報も確認することもできる。

LINE公式アカウント開設を記念し、抽選で5名に韓国行き航空券をプレゼントするキャンペーンを実施。さらに、友だち追加したユーザー全員にししゃもねこのオリジナル壁紙3種類を提供。キャンペーンの詳細はイースター航空公式ホームページで確認することができる。

イースター航空の関係者は、「日本のお客様により親しみを感じていただけるよう、LINE公式アカウントを開設しました。今後もお客様とのコミュニケーションとサービスの向上に努め、日本市場において信頼される航空会社を目指してまいります」とコメントした。

なお、イースター航空は6月24日から30日まで、仁川や釜山など韓国行き航空券を最大99％以上割引する特別プロモーションを実施。熊本発・福岡発・関西発の釜山行きなど一部路線では燃油サーチャージを免除している。