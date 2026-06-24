【クリニックMEO】EPARK歯科運営会社が歯科医院向けMEO対策サービスを提供開始

エンパワーヘルスケア株式会社

エンパワーヘルスケア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：一木哲郎）は、歯科医院向けMEO対策サービス「クリニックMEO」の提供を開始いたしました。

当社は歯科医院検索・予約ポータルサイト「EPARK歯科」を運営し、多くの歯科医院さまの増患支援に取り組んでまいりました。

Google マップを活用した医院情報発信や口コミ管理の重要性が高まる中、これまでの知見を活かしてリリースしたのが「クリニックMEO」です。

なお、本サービスは多くの歯科医院さまにご導入いただき、おかげさまで2026年6月に契約医院数100医院さまを突破いたしました。

■サービス提供の背景

詳細を見る :https://www.empower-hc.com/lp/meo/

近年、スマートフォンの普及や検索行動の変化により、Google検索やGoogle マップを活用して医院を探す患者さまが増えています。

患者さまの医院選びにおいても、Google マップ上の情報や口コミが重要な判断材料となっています。

その傾向は調査結果※にも表れており、「Google マップで店舗を選ぶ際、どの情報を確認しますか？（複数回答）」という質問では、「口コミの内容」（70.0％）が最も多く、「評価（星の数）」（49.8％）、「口コミの件数」「写真」（各41.3％）を上回りました。

この結果から、ユーザーは星の数や口コミ件数だけでなく、実際に投稿されている口コミの内容まで確認したうえで、来店・来院を検討していることが分かります。

口コミの内容が重視されるということは、医院側の返信内容も患者さまの目に触れる重要な情報の一つとなります。そのため、Google ビジネスプロフィール上で寄せられる口コミへの返信は、医院選びに影響を与える重要な要素となっています

一方で、歯科医院さまでは

・口コミ返信に時間がかかる

・ネガティブな口コミへの対応方法が分からない

・Google マップの運用方法が分からない

・院内業務が多く運用まで手が回らない

といった課題を抱える歯科医院さまも少なくありません。

こうした課題を解決するために誕生したのが「クリニックMEO」です。

※出典：株式会社mov（口コミラボ）「Googleマップにおける口コミの重要性に関する調査」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000166736.html

■クリニックMEOの特徴

１. 医療広告ガイドラインに配慮した口コミ返信支援

医療機関の口コミ対応には、医療広告ガイドラインや関連法令への配慮が求められるため、対応方法に悩む医院さまも少なくありません。

クリニックMEOでは、EPARK歯科の運営を通じて培った累計約50万件※の口コミ対応実績をもとに、口コミ返信文案の作成を支援しています。

医療広告ガイドラインや関連法令に配慮しながら、医院さまごとの方針に沿った返信案をご提案することで、口コミ対応にかかる負担を軽減。患者さまとのコミュニケーションをサポートし、医院への信頼向上につなげます。

※2026 年3月時点

２. 必要な機能を備えつつ、コストを抑えたサービス設計

MEO対策サービスの中には、高額な費用が発生するものや、運用内容が分かりづらいものもあります。

クリニックMEOは、歯科医院さまに本当に必要な機能に特化することで、コストを抑えながら効果的な運用を実現できるサービス設計となっています。

すでに他社サービスをご利用中の場合でも、運用内容を維持しながらコスト削減につながる可能性があり、「今のMEO対策を見直したい」という医院さまにもご活用いただけます。

３. Google ビジネスプロフィールの運用をトータルサポート

Google ビジネスプロフィール（GBP）では、医院情報や診療時間、写真、投稿、口コミ管理など、約70項目に及ぶ設定・管理が求められます。

当社試算では、これらを適切に運用するために月10～15時間程度の作業が発生します（※自社調べ）。

こうした設定や更新は、Google マップ上で適切に情報発信を行うための重要な土台であり、約70項目の管理を行って初めてスタートラインに立てる状態といえます。

クリニックMEOでは、これらの運用業務をトータルでサポート。スタートラインに立つための管理業務だけでなく、その先の情報発信や口コミ管理、改善提案まで一貫して支援します。

これらの運用をお任せいただくことで、医院さまの業務負担を軽減。日々の診療に集中しながら、患者さまへ正確かつ最新の情報を届けられる環境づくりを支援します。

４. レポート提出だけで終わらない改善提案型サポート

Google マップでの成果を高めるためには、現状を把握しながら運用内容を見直していくことが重要です。

クリニックMEOでは、定期的なレポートのご提供だけでなく、分析結果をもとにした改善提案や運用相談を実施しています。医院さまごとの状況に合わせたご提案を行いながら、継続的な運用をサポートします。

５. EPARK歯科との連携による予約導線の強化

EPARK歯科掲載医院さまは、「Reserve with Google（Google で予約）」との連携にも対応しています。

Google検索やGoogleマップ上から予約ページへスムーズに誘導できるため、来院意欲の高い患者さまを予約につなげやすくなります。Google マップ上で見つけてもらうだけでなく、来院までの導線強化を実現できる点もクリニックMEOの特長です。

■契約医院数100医院さまを突破

詳細を見る :https://www.empower-hc.com/lp/meo/

クリニックMEOは、Google マップを活用した医院情報発信や口コミ管理の重要性が高まる中、多くの歯科医院さまにご導入いただき、契約医院数100医院さま突破しました。今後も、歯科医院さまが患者さまへ適切な情報を届けられるよう、Google ビジネスプロフィールの運用支援や口コミ管理を通じてサポートしてまいります。

■サービス詳細はこちら

クリニックMEO｜サービス詳細(https://www.empower-hc.com/lp/meo/)

■お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム(https://www.empower-hc.com/contact/newcontact?SITE=new_contact_from_prtimes)

■エンパワーヘルスケア株式会社について

エンパワーヘルスケア株式会社は、歯科医療領域におけるデジタルサービスを通じて、患者様と歯科医院様をつなぐ事業を展開しています。

当社が運営する歯科医院向け情報サイト「EPARK歯科」では、医院情報の掲載や予約機能の提供を通じて、歯科医院様の情報発信を支援するとともに、患者様が自分に合った医院を見つけやすい環境を整えてきました。

今回提供を開始した歯科医院専用Google マップ対策『クリニックMEO』は、EPARK歯科で培ってきた知見を活かした新たな取り組みです。

今後も、EPARK歯科をはじめとする各種サービスを通じて、歯科医療へのアクセス向上と、口腔内の健康維持に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：エンパワーヘルスケア株式会社

代表者：代表取締役 一木 哲郎

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目16－25 安全ビル4F

企業ホームページ：https://www.empower-hc.com/

設立年月：2000年5月19日

従業員数：94名（2024年11月時点）

資本金：1億円（2024年11月時点）

事業内容：医療系ITソリューション事業

電話番号：0120-981-354（受付時間：平日9:00～17:00）