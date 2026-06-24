スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜エネミーデザインコンテスト最優秀賞作品が実装！新たな魔神器も登場！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/6/24(水)に新イベント「悪夢獣バクルメア」の開催、および新武器がラインナップした「ジョブ別 ヴァルカンの魔神器確率アップガチャ」の販売を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「悪夢獣バクルメア」開催中！

エネミーデザインコンテスト最優秀賞作品が実装！

人々を悪夢から救い、2種の限定シックスセンスを製作しよう！

EVP交換では「バクルボアシューズ」、EXクエストでは「バクラウド」などの限定アバターを手に入れることができます。

[期間] 2026/7/7(火)23:59まで

■新武器登場！「ジョブ別 ヴァルカンの魔神器確率アップガチャ」販売中！

「ヴァルカンの魔神器」はウェポンゲージの量に応じて追撃が発生、ゲージMAXで使用すると必殺スキルがダブルアタックに！

英雄/伝説で異なる効果にも注目です★

[期間] 2026/7/8(水)10:59まで

■「1日1回無料！梅雨に負けるなガチャ」開催中！

期間限定武器「サニーフロッグ」の他、「英霊(覇剣/霊刀/古代機/滅剣)」「アルスノヴァ」などもラインナップ！

毎日利用して装備を強化しよう！

[期間] 2026/7/14(火)23:59まで

■「ドタバタ！ブライダルパートナー探し」開催中！

チェリー&シャンティ主催の「ブライダルグランプリ」開幕！

限定武器アバター「ウェディングブーケ」や限定アバター「ブライダル」シリーズを手に入れて着飾ろう★

レアモン遭遇率UP付きの頭装備にも注目です！

[期間] 2026/7/7(火)23:59まで

■「混沌の戦域～魔女の箱庭～」開催中！

15分の制限時間内に「オーダーポイント(OP)」を獲得して納品アイテムを集め、「クランコイン」を手に入れよう！

ノポガチャ報酬には、「ゴールドキノポ」等のエンブレムもラインナップ！

[期間] 2026/7/7(火)23:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925(https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925)

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres)

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings(https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings)

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/(https://sp.mmo-logres.com/)

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.