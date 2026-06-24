【イベント開催のお知らせ】世界の教育「IB」を親子で体験--70センチのマシュマロタワーを作ってみよう！

株式会社Linksenpai

IB（国際バカロレア）に特化したオンライン個別指導塾を運営する株式会社Linksenpai（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉田志織）が2026年7月25日（土）に東京都港区のSHIBAURA HOUSEにて、 小学生とその保護者を対象とした体験型ワークショップ「THINK! THINK! SUMMER --めざせ70センチ超え ！パスタとマシュマロでタワーをつくろう！」を開催いたします。世界で注目される教育プログラム「国際 バカロレア（IB）」の考え方をベースに、「なんで？」から始まる学びを親子で体験していただける1dayプ ログラムです。

国際バカロレア（IB）は、知識を覚えるだけでなく、「自分で問いを立てる力」「考え続ける力」「対話し ながら学ぶ力」を育む教育として、世界中の学校や企業研修でも導入されています。しかし日本では、IBと いう教育がどのようなものかを実際に体験できる機会は限られており、「聞いたことはあるけれど、どんな 学び方なのかわからない」という保護者・お子さんも多くいらっしゃいます。

IBアカデミーはIB・SAT・A-Levelに特化した専門指導機関として、より多くの子どもたちにIB的な思考の面白さを届けたいという思いから、今回の体験型ワークショップを企画いたしました。

■ イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/29_1_9d4e566ba107711b08f49b8acf862df0.jpg?v=202606240751 ]■ メインプログラム：親子でチャレンジ！マシュマロ・チャレンジ

パスタ・テープ・ひも・マシュマロを使い、制限時間内にできるだけ高いタワーを作ります。「どうしたら 倒れない？」「もっと高くするには？」--親子で相談しながら、試行錯誤を楽しみます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154962/table/29_2_d796c9ca1363321b9861d1a74c1a0749.jpg?v=202606240751 ]■ このワークショップで育む力- 自分で考える力- 「なんで？」を深掘りする力- 失敗から学ぶ力- チームで協力する力- アイデアを形にする力■ お申し込み

STEP1：必要事項を入力し、お申し込みフォームを送信。

※募集期間：2026年7月24日（木）開催日の3日前まで

https://www.ib-academy.jp/event01/(https://www.ib-academy.jp/event01/)

STEP2：お申し込み完了後、受付確認メールをお送りします。

※先着順のため、定員に達している場合はキャンセル待ちとしてご案内します。

STEP3：プログラム当日にご参加ください。

会社概要

社名：株式会社Linksenpai

代表取締役：吉田志織

事業内容：オンライン家庭教師事業

設立：2024年7月

本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

サービスサイト：https://www.ib-academy.jp/

コーポレートサイト：https://linksenpai.com/