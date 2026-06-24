保証人不要の高齢者向け賃貸住宅「まほろばI」入居者の募集を開始

株式会社フレキシブル上棟を迎えた高齢者向け賃貸住宅「まほろばI」（2026年6月13日／埼玉県越谷市）

高齢者向け不動産売買・支援事業を行う株式会社フレキシブル（本社：埼玉県上尾市、代表取締役：猪俣和也）は、埼玉県越谷市袋山で建設を進める高齢者向け賃貸住宅「まほろばI」の上棟を終え、入居募集を開始しました。入居開始は、2026年12月1日を予定しています。

入居者の暮らしを支える取り組みとして、当社では2024年11月から高齢者向け生活支援サービス「まごころサポート」を開始し、2026年7月からは地域交流の場「ふれあいサロンまほろば」を開催します。

高齢者はもちろん、ご家族や支援に関わる方々にとっても安心できる環境づくりを目指しています。

▍“元気なのに住まいが見つからない”高齢者の現実

「まほろばI」完成イメージ（南東部分）「まほろばI」完成イメージ（南西部分）

高齢化が進む中、自立した生活が可能であっても高齢であることを理由に賃貸住宅への入居を断られるケースは少なくありません。

不動産情報サービス会社の調査※によると、賃貸住宅管理会社が高齢者の入居で最も懸念していることは「孤独死」であり、高齢者の”住まい確保”は全国的な課題となっています。

「まほろばI」は、自立した生活が可能な高齢者を対象に「見守り機能」と「生活支援の体制」を組み合わせることで安心と自由の両立を目指した賃貸住宅です。

※出典：アットホーム調べ「高齢者の賃貸居住に関する調査」（2026年6月発表）

https://www.athome.co.jp/corporate/news/data/questionnaire/koureisha-202606/

▍住まいをつくって終わりにしない、高齢者との関わり

日常のお困りごとを支える「まごころサポート」地域の交流の場「ふれあいサロンまほろば」

当社では、高齢者向け賃貸住宅「まほろばI」の開設準備と並行して、地域で暮らす高齢者を支える活動にも取り組んでいます。

2024年11月からは買い物代行や通院付き添い、家事代行などを行う生活支援サービス「まごころサポート」を開始しました。また、2026年7月からは地域住民の交流拠点として「ふれあいサロンまほろば」を定期開催する予定です。

住まいに関する相談に加え、日常生活の困りごとや地域とのつながりにも目を向けながら、ひとつひとつ活動を進めています。

▍地域とつながりながら暮らせる住まい「まほろばI」

「まほろばI」は東武伊勢崎線「大袋駅」から徒歩10分の場所に位置し、全8戸の高齢者向け賃貸住宅です。

Wi-Fiセンシングによる見守りシステムや月1回の定期訪問を導入するとともに、管理事務所を徒歩圏内に設置します。また、買い物代行や通院付き添いなどの生活支援サービスを利用できるほか、地域住民が集う交流の場「ふれあいサロンまほろば」に参加することもできます。

高齢者が地域とのつながりを保ちながら、自分らしい生活を続けられる住まいを目指しています。

【概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180719/table/2_1_a27c34e899768534381c7491077f143d.jpg?v=202606240851 ]【入居条件】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180719/table/2_2_d66dcf8a184893a6df3a87a94c6d74ec.jpg?v=202606240851 ]

「まほろばI」1階（4戸）平面図および住戸プラン「まほろばI」2階（4戸）平面図及び住戸プラン【今後のスケジュール】- 2026年6月～8月：入居者募集- 2026年9月～10月：ご面談- 2026年12月：「まほろばI」オープン入居希望登録フォーム :https://forms.gle/89AUCxyMT7wHQtZ69

▍株式会社フレキシブル 代表取締役 猪俣和也のコメント

上棟を終えた「まほろばI」にて

「まほろばI」は、高齢者の方が安心して暮らせる住まいをつくりたいという思いから始まりました。

ただ、住まいだけあれば安心というわけではありません。買い物や通院、ちょっとした困りごとを相談できる人がいることや、地域とのつながりを持てることも大切だと思っています。

「まごころサポート」や「ふれあいサロンまほろば」もそのための取り組みです。これからも地域の皆さまと関わりながら一つひとつ形にしていきたいと考えています。」

▶note：https://note.com/magokoro_flx

会社概要

社名：株式会社フレキシブル

住所：〒362-0023 埼玉県上尾市原市中3-5-6

※2026年7月、埼玉県越谷市袋山1422-5へ事務所移転予定

設立：2022年11月

代表者：代表取締役 猪俣 和也（いのまた かずや）

事業内容：不動産売買、高齢者支援事業

▶公式サイトURL：https://flx-est.com/

▶Instagram：https://www.instagram.com/magokoro_obukuro/