JOB PALETTE代表が振り返る、リスタートの2年 ― 精鋭部隊へ舵を切り、コーポレートサイトをAI主導で全面刷新

株式会社JOB PALETTE

中卒・高卒・第二新卒世代の転職支援と、企業の採用支援を手がける株式会社JOB PALETTE（本社：東京都港区、代表取締役社長：種田和音）は、【2026年6月24日】、コーポレートサイト（https://job-palette.co.jp ）を全面刷新しました。

本リリースでは、代表取締役社長の種田和音が、この2年間の歩みを振り返りながら、今回の刷新に込めたリスタートへの想いをお伝えします。

2024年、私たちは一度コーポレートサイトを刷新しました。当時は、勢いと華やかさのあるキラキラしたベンチャーでありたいと、少し背伸びをしてでも自分たちを大きく見せようとしていたように思います。

あれから2年。仲間を採用し、育てることに向き合い続けるなかで、気づいたことがあります。会社の力は、見せ方や数の多さではなく、一人ひとりがどれだけ実力をつけられているかで決まる、ということです。

派手さよりも、確かな営業力。雰囲気よりも、結果を生むマーケティング力。その2つを愚直に磨いた少数精鋭でありたい――そう考え、私たちはここからリスタートします。今回のサイト刷新は、その決意表明でもあります。

この2年で、私たちの働き方も変わりました。日々の業務にAIを積極的に取り入れ、今回のコーポレートサイトも、要件定義からコピーライティング、実装に至るまでAIを主導的に活用し、自分たちの手でつくり上げました。

コーポレート内でもAIチャットボットにて転職相談が可能です。AIチャットボットの回答例１.AIチャットボットの回答例２.

私たちのマーケティングの根っこにあるのは、「リファラルナーチャリング」という考え方です。口コミや広告で出会った“まだ温度の低い”候補者を、成功事例やキャリアアドバイザーの発信を通じて、まるで知人に紹介されたときのような信頼の温度まで育てていく――そんな集客の設計思想です。今回拡充した転職成功事例コンテンツも、その実践のひとつです。

この「リファラルナーチャリング × AI」のノウハウを掛け合わせ、成果につながるLP（ランディングページ）やWebサイトの制作も手がけています。「AIを活かして、紹介並みに温まった見込み客を生むLPやサイトをつくりたい」という企業様がいらっしゃれば、私たちの実践がお役に立てるかもしれません。お気軽にご相談いただければ嬉しいです。（以下のURLよりお気軽にご予約ください）

https://timerex.net/s/i-suzuki_06b7_5621/a6603dcb

そして、これからはキャリアアドバイザー一人ひとりの適性や強みを活かした特化型の転職支援サービスを、順次リリースしていきます。少数精鋭だからこそできる、深く伴走する支援を届けていきたいと思っています。

変わらないのは、「仕事探しを、たのしく」という想いです。学歴や経歴に不安を抱える方の“最初の一歩”を、これからも本気で後押ししていきます。

株式会社JOB PALETTE 代表取締役社長 種田 和音

■ 今回の刷新で変わったこと

- 少数精鋭・実力本位へのリブランディング 華やかさより実力。落ち着きと信頼感のあるブランドへ世界観を一新。- 3つの入口を最適化した「ハブ&スポーク構成」 コーポレートサイトを“玄関”に、(1)求職者向けの転職支援、(2)企業向けの採用支援、(3)採用情報、の3導線へ自然に振り分け。- AI主導での制作要件定義からコピー、実装までAIを主導的に活用して自社制作。AIを活用したサイト制作の相談も受付。- 転職成功事例コンテンツの拡充（AEO設計） し、成功事例を継続発信。構造化データ・静的サイト構成で、検索にも生成AIにも届きやすく。

■ 報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社JOB PALETTE 広報担当：【鈴木】

TEL：03-5324-3372

Email：i-suzuki@job-palette.co.jp