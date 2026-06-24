マネーフォワードでバックオフィスDX化

株式会社AOZORA COMPANY

新潟県を拠点に中古車販売事業を展開する株式会社AOZORA COMPANYが、全国展開に向けた重要な一歩を踏み出しました。同社は会計・給与・勤怠管理システムをマネーフォワードクラウドに統一し、バックオフィス業務の大幅な効率化を実現したことを発表しました。

中古車販売業界では、店舗展開の加速に伴い管理業務が複雑化する傾向にあります。特に複数の店舗を運営する企業では、各拠点の売上管理、従業員の勤怠管理、給与計算などが煩雑になりがちで、経営判断に必要な情報をタイムリーに把握することが困難になるケースが少なくありません。

同社もこうした課題に直面していました。

今回の取り組みでは、これまで複数のシステムで個別に管理していた会計、給与、勤怠の各データを一つのプラットフォームに集約しました。

これにより、店舗別の経営数値をリアルタイムで可視化できるようになり、月次決算の迅速化や給与計算業務の効率化、人的ミスの削減などの効果を実現しています。

また、バックオフィス業務の標準化により、新規店舗展開時の管理体制構築もスムーズに行えるようになりました。

代表取締役の高橋拓巳氏は「今回のシステム統合は単なる業務効率化ではなく、全国展開および将来的なさらなる事業拡大を見据えた基盤整備です。今後も積極的にデジタル技術を活用し、お客様サービスの向上と持続的な成長を実現してまいります」と語っています。同社は今後、販売管理や自社ローン管理、在庫管理などの分野でもデジタル化を進め、より強固な経営基盤の構築を目指すとしています。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/