「CoachAmit Day’26 Spring」を開催

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード9339） は、2026年5月29日（金）、「CoachAmit Day’26 Spring」を開催しました。



「CoachAmit Day」は、AIコーチング「CoachAmit」を導入いただいている企業や組織の取り組み事例や実践知を共有する場として、昨年から継続的に開催しています。今回は、「CoachAmit」のプロダクト基盤刷新を受け、アップデート内容の詳細な解説に加え、今後の「CoachAmit」のプロダクト構想も共有されました。

| 開催の背景

当社のAIコーチング「CoachAmit」は2023年の提供開始以来、組織変革に取り組む企業を中心に導入が進み、様々な規模・成長フェーズの組織で活用されています。

一方で、AIコーチングの活用目的や運用方法、組織への定着プロセスは企業ごとに異なり、その実践から得られる学びも多様です。当社では、こうした知見を導入企業同士で共有し、それぞれの組織に適した活用のヒントを得られる機会として、「CoachAmit Day」を開催しています。

今回は、こうした事例や実践知の共有に加え、より質の高いコーチング体験の実現を目指して進めてきた「CoachAmit」のプロダクト基盤刷新について、その背景やアップデート内容、今後のプロダクト構想を紹介しました。

| 当日の様子

当日は、導入企業および導入を検討中の企業・組織から、人事・人材育成の責任者を中心に約200名が参加しました。会場の参加者からは、AIコーチングの具体的な活用方法や運用上の工夫に関する質問が多く寄せられたほか、AIコーチングを通じて実現できる人材開発・組織開発の可能性についても活発な意見交換が行われました。

当日のプログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/148_1_f6c45564633b88469e50046e93ee7085.jpg?v=202606240851 ]

基調講演では、ウエルシア薬局株式会社 取締役 人事本部長 盛永 由紀子氏に登壇いただき、全管理職を対象とした「CoachAmit」の導入に至った背景や目的、運用上の工夫についてお話しいただきました。

続く当社会長 鈴木との対談では、「CoachAmit」活用を通じて見られた社員の変化や、AIコーチングの問いかけによる内省の習慣が、社員と組織にもたらす価値について意見が交わされました。

盛永 由紀子氏

講演２.では、「CoachAmit」のプロダクトマネージャーである脇より、刷新したプロダクトの概要と、その実現を支える新たな基盤設計についてご紹介しました。続いて、当社執行役員 伊藤より、今後のプロダクト構想についてご紹介するとともに、 AIコーチングによる人と組織の変革支援のさらなる可能性について語られました。

講演３.のパネルディスカッションでは、「CoachAmit」を導入されている企業を代表して4社から、社内で活用推進を担うリーダーの皆さまにご登壇いただきました。各社の導入背景や運用状況のほか、内省の習慣化によって生まれた変化の兆しについても、それぞれの実践事例を交えながらディスカッションが行われました。

＜パネルディスカッションご登壇者＞

- 株式会社千葉興業銀行人事部 人材開発室 上席調査役 鈴木 慎一朗 氏- 全日本空輸株式会社整備センター 教育訓練部教育訓練企画チーム リーダー 関根 浩樹 氏- 株式会社電通コーポレートワン人事オフィスグループHR統括部長 本田 美紀 氏- 株式会社ナシオ人事総務部 部長 山川 朋子 氏左から順に、山川 朋子氏、本田 美紀氏、鈴木 慎一朗氏、関根 浩樹 氏

会場に集まった約200名の参加者の方々からは、AIコーチングの具体的な活用方法や導入・定着に向けた取り組みについて多くの質問が寄せられ、登壇各社の実践的な知見に耳を傾ける様子が見られました。

各社の実践事例と今後のプロダクト構想の共有を通じて、AIコーチングが人と組織の変革に果たしうる役割や、今後の更なる可能性について探求する場となりました。

| ウェビナー配信について

本イベントの登壇内容の一部を、後日ウェビナー形式で配信予定です。

詳細が決まり次第、当社セミナーページ(https://coacha.v2.nex-pro.com/?_gl=1*780sqm*_gcl_au*MTQ0NTM2NTY3LjE3Nzg0NTkwMTM.*_ga*MTAxMzAzNjIxNC4xNzU0NTQ4Mjgw*_ga_5RKETTLC42*czE3ODA5Njc0ODkkbzQwMCRnMCR0MTc4MDk2NzQ4OSRqNjAkbDAkaDA.*_ga_YKEJ7MD0W9*czE3ODA5Njc0ODkkbzI0NyRnMCR0MTc4MDk2NzQ4OSRqNjAkbDAkaDA.)にてご案内いたします。

|イベント概要

名称：CoachAmit Day’26 Spring

日時：2026年5月29日（金）14:00～17:45

会場：ベルサール九段

主催：株式会社コーチ・エィ

参加者：約200名（人事部門責任者、組織開発担当者など）

| 株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@coacha.youtube『組織変革コーチングのプロフェッショナル集団』コーチ・エィ メールマガジン :https://www.coacha.com/wgc/『WEEKLY GLOBAL COACH』

本件に関するお問い合わせ

株式会社コーチ・エィ IR・広報

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