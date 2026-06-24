【キャンドゥ】2026年夏、「トイ・ストーリー」の仲間たちが描かれたデザイングッズ初登場！

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株式会社キャンドゥ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 城戸一弥）は、今夏に最新作の公開を迎えるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』シリーズの商品を2026年6月25日（木）から順次発売いたします。

眠っている間におもちゃたちが動き出しているかも？青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、アンディのお気に入りの保安官のカウボーイ人形「ウッディ」、「ウッディ」の相棒で最新型アクションフィギュア「バズ・ライトイヤー」をはじめ、カウガール人形の「ジェシー」、「エイリアン」、「レックス」など、おもちゃの仲間たちがにぎやかに描かれています。

濡れた物も入れられる大きめサイズのクリアレジャーバッグや、キャリーケースにセットできる折りたたみボストンバッグは旅行や夏のイベントにぴったりです。おもちゃ箱をひっくり返したようなポップなアイテムの中にお気に入りのおもちゃが見つかるはず。ユニークなおもちゃたちのアートが楽しいアイテム全41品番を取り揃えました。

ダイカットステッカー 各110円（税込） ※ブラインド商品メモ帳 各110円（税込） ※ブラインド商品ネックストラップ 220円（税込） ボトルホルダー 330円（税込）3連アクリルキーホルダー 各220円（税込）クリアレジャーバッグ 330円（税込）マチ付きクリアポーチ M・L 各330円（税込）

子ども部屋から飛び出した個性豊かなおもちゃたちが毎日を楽しく彩ります。

【販売スケジュール】

2026年6月25日（木）から順次発売

全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)

Can★Doネットショップ https://netshop.cando-web.co.jp/

【会社概要】

株式会社キャンドゥは、すべてのお客さまの暮らしに発見と感動を届け、

よりよい毎日の提供をめざしてまいります。

会社名：株式会社キャンドゥ

所在地：東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー 33階

代表者：代表取締役社長 城戸 一弥

URL：https://www.cando-web.co.jp/