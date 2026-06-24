【とり鉄】6月29日(月）～7月2日（木）とり鉄創業祭！人気の焼き鳥6種の半額セールを実施します！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社であるアスラポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川上英二）は、『とり鉄創業祭』を開催いたします。

『とり鉄』のご紹介

串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニングです。

おかげさまで今年で26年目を迎えるとり鉄は現在、北は宮城県の仙台国分町、南は鹿児島県の天文館まで、全国に展開しています。

とり鉄創業祭 詳細

皆様への溢れる感謝の気持ちを込めまして……今年もやります！

＼ 創業祭・人気の焼き鳥6種半額セール ／

定番の「とりもも串」から、ジューシーな「特製つくね串」、大人気の「白どんぐり串」まで、自慢の串焼きがなんと全品半額！1本88円～という破格の特別価格でご提供いたします。

対象商品：下記6品

『とりもも串』通常時176円⇒串半額フェア時 88円

『特製つくね串』通常時242円⇒串半額フェア時 121円

『皮串』通常時176円⇒串半額フェア時 88円

『砂肝串』通常時176円⇒串半額フェア時 88円

『オクラ串』通常時198円⇒串半額フェア時 99円

『白どんぐり串』通常時220円⇒串半額フェア時 110円

◆開催期間

2024年月6月29日(月)～7月2日(木) 3日間

※店内飲食のみの特別価格です。（テイクアウト不可）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

とり鉄の焼き鳥のこだわり

塩【天然塩】世界五大陸から集め、独自の配合でブランドした「とり鉄だけの塩」

鉄分やミネラルが豊富な天然岩塩、インディオ門外不出の塩、五百万年前から自然に蓄積された神秘的な湖塩など、焼き鳥に合うとさせる「甘味塩」「旨味塩」の美味しさをご堪能ください

タレ【マルキン醤油】穏やかな気候の小豆島でマルキン醤油は創業しました

1907年の創業時に建てられた天然醸造蔵は、100年以上の歴史がある醤油蔵で、国の有形文化財に指定されています。

厳選された大豆・小麦で丁寧に仕込み、冴えわたる色、コクのある味、芳しい香りの三拍子そろった小豆島産の厳選特級醤油に、350年間培った酒造技術を生かして作られた、深みと自然な甘みが特徴の本格みりんとザラメを、上手にブレンドした串焼き専用のたれです

味噌だれ【盛田の豆みそ】盛田の豆みそ造りは、伝統的な天然醸造製法です

愛知県知多半島にある小鈴谷工場には、木桶で豆みそを発酵・熟成させる天然醸造蔵があり、木桶は古いものでは江戸時代から修繕を重ねながら大切に使われています。

四季をめぐりながら時間をかけてじっくりと発酵・熟成された豆みそは、色・香りともに優れ風味豊かに仕上がります。

年に一度のお得な4日間。 ぜひご家族、ご友人、会社の仲間と一緒に、美味しい焼き鳥とお酒で楽しい時間をお過ごしください！

スタッフ一同、気合いを入れて皆さまをお待ちしております！

※実施状況につきましては店舗の在庫状況等により異なりますのでお手数をおかけしますが

ご利用予定店舗に事前にお問い合わせくださいませ。

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とり鉄公式ホームページ http://www.tori-tetsu.com/