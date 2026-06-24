【いわきFC】佐々木雅士 選手、期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、柏レイソルから期限付き移籍中の佐々木雅士選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中は柏レイソルと対戦するすべての公式戦に出場することができません。

【佐々木 雅士 （MASATO SASAKI）】

| ポジション

GK

| 生年月日

2002年5月1日（24歳）

| 身長/体重

185cm / 79kg

| 出身

千葉県

| 経歴

常盤平少年SC → 柏レイソルU-12 → 柏レイソルU-15 → 柏レイソルU-18 → 柏レイソル → ファジアーノ岡山（育成型期限付き移籍）→ 柏レイソル → いわきFC（期限付き移籍）

| 代表歴

2017年：U-15日本代表

2018年：U-16日本代表

2019年：U-17日本代表

2020年：U-18日本代表

2022年：U-21日本代表

2023年：U-22日本代表

2024年：U-23日本代表

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：20試合出場 / 0得点

＜通算＞

J1リーグ通算：30試合出場 / 0得点、J2リーグ：20試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：20試合出場 / 0得点、リーグカップ：16試合出場 / 0得点、天皇杯通算：3試合出場 / 0得点

| コメント

「2026/27シーズンも引き続き、いわきFCでプレーさせていただくことになりました。

皆さんの声援を背に戦えることを本当に嬉しく思います。目標であるJ1昇格を達成するために毎日全力を尽くします」